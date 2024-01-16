"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали

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Иногда самые необычные вещи можно узнать после 30 лет. Перед вами выводы и откровения пользователей из соцсетей. Может, какие-то факты вы тоже узнаете впервые? Давайте проверим и поделимся в комментариях!
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А что недавно вы узнали?
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