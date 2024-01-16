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"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали

"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали

Автор:
16 января 2024 11:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   интересно   о жизни   прикольно   факты   
1696
16

Иногда самые необычные вещи можно узнать после 30 лет. Перед вами выводы и откровения пользователей из соцсетей. Может, какие-то факты вы тоже узнаете впервые? Давайте проверим и поделимся в комментариях!

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А что недавно вы узнали?


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Метки: Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   интересно   о жизни   прикольно   факты   
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18  комментариев
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62k
pynh Час назад
Где бы найти зимой крапиву и одуванчик?
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18k
Голос Вселенной 5 минут назад
Комментарий к фото
Первый раз об этом слышу - в сейчас лет!
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18k
Голос Вселенной 6 минут назад
Комментарий к фото
Сейчас уже вряд ли можно. Ушли они из России и вряд ли что-то сюда пришлют...
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18k
Голос Вселенной 7 минут назад
Комментарий к фото
Когда мне было лет 15, я внезапно обнаружил вот так на одном тюбике, что можно этим штырьком его открыть. И тогда подумал, что вот, мол, открытие сделал, это же так удобно, типа лайфхак. А потом уже, через много лет, узнал, что этот штырек как раз изначально для этого и предназначен... )))
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14k
Евгений 7 минут назад


Так выглядит палец, а личинка божьей коровки выглядит так

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34k
Korolev 17 минут назад
Если укусил комар, берём чашку, наливаем в неё кипяток и кладём туда металлическую ложку. Ждём до тех пор, пока ложка нагреется до максимума, но так, чтобы её можно было держать в пальцах и не получить ожог. Не раскалённая, просто очень горячая. Прикладываем нагретым концом к укусу и ждём 15-20 секунд.
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Полный Брэд. Моя бабушка была стоматологом. Её пломбы, поставленные ещё когда я в школе учился, до сих пор живы. А мне уже полтинник. Те пломбы и реконструкции, которые ставил позже, тоже живы. А им побольше 15 лет.
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3k
sers 37 минут назад
Кисель это древнерусское блюдо.
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Ерунда полная: так терка ëрзает и портится с той стороны, что внизу.
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11k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Это неправда - гиены не относятся к семейству кошачьих. Это самостоятельное семейство - Гиеновые. С семейством кошачьих гиен роднит только подотряд кошкообразных и то, достаточно условно.
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Всегда это знал по моему...) А как еще это открыть по другому, гвоздь искать?)))
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Спелая кукурузинка

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