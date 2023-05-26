25 любопытных фактов из серии «Сегодня я узнал»

День не прошел зря, если в этот день ты узнал что-то новое, так что самое время бросить все свои дела и припасть к познавательной подборке постов из сообщества «Сегодня я узнал», где миллионы пользователей регулярно делятся занимательными фактами, о которых только что прочитали сами.