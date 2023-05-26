25 любопытных фактов из серии «Сегодня я узнал»

2017
26
День не прошел зря, если в этот день ты узнал что-то новое, так что самое время бросить все свои дела и припасть к познавательной подборке постов из сообщества «Сегодня я узнал», где миллионы пользователей регулярно делятся занимательными фактами, о которых только что прочитали сами.
1. «Сегодня я узнал о коте по кличке «Класс 8», который 16 лет жил в государственной школе. Он исчезал летом и возвращался осенью четко в первый день занятий. Он настолько прославился, что о нем слагали стихи и песни»
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2. «Сегодня я узнал, что пожилым пешеходам в Сингапуре дают больше времени, чтобы перейти дорогу на светофоре. Если приложить льготную карту к сканеру на пешеходном переходе, зеленый человечек на светофоре будет гореть на 13 секунд дольше».
3. «Сегодня я узнал, что Ubisoft предложила поделиться своей подробной 3D-моделью Нотр-Дама из Assassin's Creed: Unity, основанной на 5000 часов исследований, с французским правительством для реконструкции собора после пожара в 2019 году».
4. «Сегодня я узнал, что индейское племя Кутенай из Айдахо и Монтаны собирает осетровой икры на миллионы долларов в год, но бросает ее обратно в реки. Они отчаянно пытаются спасти сокращающуюся популяцию белых осетров, которых считают "священными посланниками"».
5. «Сегодня я узнал об игре «Foldit», игре-головоломке о сворачивании белков. В 2011 году ее игроки помогли расшифровать белок ВИЧ-подобного вируса, всего за 10 дней решив научную задачку, которая оставалась нерешенной на протяэении 15 лет»
6. «Сегодня я узнал о дорожном гипнозе, также известном как «лихорадка белой полосы» — измененном состоянии сознания, при котором человек может управлять автомобилем или грузовиком на больших расстояниях, все это время реагируя на внешние события ожидаемым, безопасным и правильным образом, и потом совершенно не помнить об этом».
7. «Сегодня я узнал, что акулы не издают звуков. Среди 400-500 видов ни у одного из них не было найдено органа, способного издавать звук».
8. «Незадолго до того, как Лайка отправилась в космос, один из ученых, зная, что она не переживет своего путешествия, привел ее домой, чтобы его дети с ней поиграли».
9. «В 2001 году Mattel выпустила вибрирующую метлу Гарри Поттера, и вскоре Amazon наполнили крайне интригующие отзывы пользователей. Mattel прекратила выпускать игрушку после того, как магазины для взрослых на Таймс-сквер начали продавать ее по цене, вдвое превышающей первоначальную розничную цену».
10. «Когда капитана Франческо Скеттино спросили, почему он покинул тонущий круизный лайнер Costa Concordia в 2012 году, пока пассажиры корабля либо тонули, либо пытались спастись, его оправданием было то, что он случайно упал в спасательную шлюпку. Его приговорили к 16 годам тюрьмы».
11. «Сегодня я узнал о существовании аргонавта, вида осьминога, самец которого наполняет свой половой орган спермой, а затем отрывает его и вручает самке».
11. «Сегодня я узнал об «эпидемии смеха в Танганьике». В 1962 году в школе в Кашаше, Танзания, один ученик начал смеяться. Смех моментально распространился на сотни людей, в результате чего сразу несколько школ закрылись на несколько месяцев. Исследователи считают, что это было вызвано стрессом и социальной напряженностью. Официальных объяснений дано не было».
13. «Было научно доказано, что поглаживание кошки снижает артериальное давление».
14. «Сегодня я узнал, что 16 ноября 1949 года студенты в Генте (Бельгия) штурмовали средневековый замок, опустили решетку и начали швырять фруктами в полицию в знак протеста против нового налога на пиво. Город до сих пор ежегодно отмечает это событие как величайшую студенческую выходку в своей истории».
15. «Сегодня я узнал, что через три года после завоевания золота на Олимпийских играх 2004 года борец Рулон Гарднер и двое его друзей пережили авиакатастрофу в Лейк-Пауэлл, штат Юта. Трое мужчин в течение часа плыли к берегу в воде температурой 7°C и ждали спасения всю ночь без укрытия. Все трое выжили».
16. «Когда Иоганнес Ребманн, первый европеец, увидевший гору Килиманджаро, написал о своем открытии в 1849 году, все сочли это галлюцинацией, вызванной малярией, поскольку считалось, что снег на этой широте невозможен. Ученым потребовалось еще 12 лет, чтобы признать существование горы»
17. «Сегодня я узнал, что не только горы на Титане, спутнике Сатурна, названы в честь гор и хребтов из работ Дж.Р.Р. Толкиена, но и равнины названы в честь локаций из вселенной "Дюны"».
18. «Сегодня я узнал, что глутамат натрия вовсе не вреден для нас, а его плохая репутация связана с так называемым "Синдромом китайского ресторана"».
19. «Сегодня я узнал, что "черная смерть" во многом способствовала развитию британских пабов и культуры пабов в целом. Благодаря чуме нехватка рабочей силы значительно повысила уровень жизни крестьян, которые, в свою очередь, начали тратить лишние деньги на пиво».
20. «Сегодня я узнал о законе Небраски о «безопасном убежище», который отменял возрастные ограничения для отказа от нежелательных детей. После этого родители начали массово отказываться от детей, в основном — «трудных» подростков. С тех пор в закон были внесены поправки».
21. «Когда Библию впервые переводили на финский язык, еще не существовало финского слова для обозначения льва, так как его еще никто не видел. Вместо этого переводчик использовал слово "jalopeura", что означает "благородный олень"».
22. «Когда Златан Ибрагимович подписал контракт с футбольным клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», Леброн Джеймс прислал ему в подарок свою футболку «Лейкерс», чтобы сказать «Добро пожаловать в Лос-Анджелес». В ответ Златан подписал ее и отправил обратно».
23. «Сегодня я узнал о «андрогенном синдроме нечувствительности» — это когда тело не реагирует на тестостерон, поэтому у человека генетический состав мужчины, но при этом физические черты женщины».
24. «В 1880 году средний возраст согласия в США был установлен в районе 10 или 12 лет в большинстве штатов, за исключением Делавэра. Там возраст согласия составлял 7 лет».
25. «Сегодня я узнал, что в устье Темзы (которая проходит через Лондон) обитает как минимум 5 видов акул, и что один из этих видов ядовит».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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