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25 интригующих фактов из серии «Сегодня я узнал»

25 интригующих фактов из серии «Сегодня я узнал»

Автор:
25 декабря 2023 12:41
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересно   интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Предлагаем новую порцию интересной информации из сабреддита Today I Learned. В этом списке вы наверняка найдёте то, о чем раньше не слышали: от того, сколько времени нужно, чтобы пройти по Великой китайской стене, до того, почему теннисные мячики желтого цвета.

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Ее звали Йоханна Гезина ван Гог-Бонгер и она была женой Тео Ван Гога. Йоханна посвятила свою жизнь распространению творческого наследия Винсента, сохранила и опубликовала его письма, организовала выставки его картин, написала и перевела статьи и книги о нем.


Это была кампания волонтерского фандрайзинга, направленная на то, чтобы как можно больше людей узнало о боковом амиотрофическом склерозе. И она собрала достаточно денег для создания методов лечения этого заболевания (которые работают).


После того как снаряды были вскрыты, оказалось, что во всех них нет взрывчатки, а в одном была записка на чешском языке: «Это всё, что мы можем сделать для вас сейчас».


Теперь волки мирно сосуществуют с обезьянами (даже с детенышами!). Они никогда не нападают на них, а охотятся на более мелкую и труднодоступную добычу.


После побега Фу Манчу обычно находили рядом с его подругой жизни и их детенышами, они все вместе грелись на солнышке. Он сбегал неоднократно в течение нескольких недель, а сотрудники зоопарка никак не могли понять, как он это проворачивает. В конце концов его поймали на месте преступления — он взламывал замок с помощью куска проволоки, который прятал во рту.


Они зарегистрировали не звук, а буквально трясущуюся землю.


Результаты теста показали, что у него беременность.


Но компания подарила дизайнеру акции, которые сейчас стоят миллионы, потому что она держала их все, не продавая.


Он находится в частной собственности, его нельзя посетить без приглашения, в переписи 2020 года на нем проживало 84 человека, и живут они примитивно, как их предки.


Одна из причин заключается в том, что в случае разгерметизации или отказа двигателя самолеты не могут опуститься до высоты 3 000 метров, поскольку средняя высота Тибетского нагорья составляет 4 380 метров.


Дэвид Аттенборо был «контролером» BBC2 в то время, когда это был первый европейский телеканал, вещавший в цвете. Камеры тогда были не очень хороши, и желтый цвет проявлялся гораздо лучше, чем тусклый белый.


Человек может продолжать бежать и преследовать добычу даже тогда, когда другие животные вынуждены остановиться.


Афины были выбраны в качестве столицы по историческим и сентиментальным причинам. Сейчас это крупнейший город Греции с населением более 3 миллионов человек.


Знаменитое казино Монте-Карло предназначено только для иностранцев.


Четыре подростка создали Комитет по борьбе с платными туалетами в Америке. В марте 1973 года Чикаго стал первым крупным американским городом, в котором полностью запретили платные туалеты.


Однако ему удалось вернуться к власти в 705 году с протезом из золота и отомстить тем, кто его сверг.


Женщину звали Чамой Тхипьясо и она была мошенницей, обманувшей более 10 000 человек. Срок она получила за каждый случай мошенничества, поэтому он получился просто огромным. На деле ей дали всего 20 лет тюрьмы, а в итоге она отсидела и того меньше — всего 4 года.


Из-за длительной транспортировки на скорлупе иногда появлялась плесень. Красный краситель служил для маскировки пятен.


Дядя заявил, что его навестил призрак убитой и сообщил, что это сделал Томас.


В 2000 году архивисты обнаружили, что она исчезла.


Произошло это во время деспотичного колониального периода в регионе. Дерево продолжает выдерживать вес своих металлических цепей до сих пор.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересно   интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Едондер пуп Час назад
"Однако ему удалось вернуться к власти в 705 году с протезом из золота и отомстить тем, кто его сверг."
С тех пор решили, что надёжнее отрезать голову, чем нос.
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Anatolij Полчаса назад
По факту #2: челлендж, флешмоб, фандрайзинг - ну неужели нельзя хоть немного перевести на русский?!
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14k
Евгений 42 минуты назад
"Женщину звали Чамой Тхипьясо и она была мошенницей, обманувшей более 10 000 человек. Срок она получила за каждый случай мошенничества, поэтому он получился просто огромным. На деле ей дали всего 20 лет тюрьмы, а в итоге она отсидела и того меньше всего 4 года."

Наш Мавроди покруче будет.
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