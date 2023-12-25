25 интригующих фактов из серии «Сегодня я узнал»

Предлагаем новую порцию интересной информации из сабреддита Today I Learned. В этом списке вы наверняка найдёте то, о чем раньше не слышали: от того, сколько времени нужно, чтобы пройти по Великой китайской стене, до того, почему теннисные мячики желтого цвета.
Ее звали Йоханна Гезина ван Гог-Бонгер и она была женой Тео Ван Гога. Йоханна посвятила свою жизнь распространению творческого наследия Винсента, сохранила и опубликовала его письма, организовала выставки его картин, написала и перевела статьи и книги о нем.
Это была кампания волонтерского фандрайзинга, направленная на то, чтобы как можно больше людей узнало о боковом амиотрофическом склерозе. И она собрала достаточно денег для создания методов лечения этого заболевания (которые работают).
3. В 1943 году в топливные баки американского бомбардировщика над Германией попало 11 разрывных снарядов — но ни один не взорвался
После того как снаряды были вскрыты, оказалось, что во всех них нет взрывчатки, а в одном была записка на чешском языке: «Это всё, что мы можем сделать для вас сейчас».
4. Обезьянам в Эфиопии удалось «одомашнить» диких волков, помогая им охотиться на мелких грызунов
Теперь волки мирно сосуществуют с обезьянами (даже с детенышами!). Они никогда не нападают на них, а охотятся на более мелкую и труднодоступную добычу.
5. Орангутан по кличке Фу Манчу научился сбегать из своего вольера в зоопарке Омахи, взламывая замок
После побега Фу Манчу обычно находили рядом с его подругой жизни и их детенышами, они все вместе грелись на солнышке. Он сбегал неоднократно в течение нескольких недель, а сотрудники зоопарка никак не могли понять, как он это проворачивает. В конце концов его поймали на месте преступления — он взламывал замок с помощью куска проволоки, который прятал во рту.
6. Однажды группа Rammstein давала концерт в Гамбурге (Германия) и физический факультет местного университета зафиксировал его на своем сейсмографе
Они зарегистрировали не звук, а буквально трясущуюся землю.
7. В 2019 году баскетболист Ди Джей Купер был дисквалифицирован на два года: он использовал мочу своей девушки, чтобы пройти тест на наркотики
Результаты теста показали, что у него беременность.
Но компания подарила дизайнеру акции, которые сейчас стоят миллионы, потому что она держала их все, не продавая.
9. В Африке было проведено исследование, которое показало, что коровы с большими глазами, нарисованными на заднице, не подвергаются нападению хищников из засады
Он находится в частной собственности, его нельзя посетить без приглашения, в переписи 2020 года на нем проживало 84 человека, и живут они примитивно, как их предки.
Одна из причин заключается в том, что в случае разгерметизации или отказа двигателя самолеты не могут опуститься до высоты 3 000 метров, поскольку средняя высота Тибетского нагорья составляет 4 380 метров.
12. Раньше теннисные мячи были черно-белыми, но по предложению Дэвида Аттенборо их заменили на желтые — чтобы телезрителям было лучше видно мячик
Дэвид Аттенборо был «контролером» BBC2 в то время, когда это был первый европейский телеканал, вещавший в цвете. Камеры тогда были не очень хороши, и желтый цвет проявлялся гораздо лучше, чем тусклый белый.
13. Многие животные бегают быстрее людей, но сила и расположение наших ягодичных мышц обеспечивают нам исключительную выносливость
Человек может продолжать бежать и преследовать добычу даже тогда, когда другие животные вынуждены остановиться.
14. Когда в 1822 году Греция обрела независимость, Афины представляли собой небольшую деревушку с населением в 4 000 человек, которая за несколько веков утратила свою значимость
Афины были выбраны в качестве столицы по историческим и сентиментальным причинам. Сейчас это крупнейший город Греции с населением более 3 миллионов человек.
Знаменитое казино Монте-Карло предназначено только для иностранцев.
16. В 1970 году в США было более 50 000 платных туалетов, но к 1980 году их почти не осталось
Четыре подростка создали Комитет по борьбе с платными туалетами в Америке. В марте 1973 года Чикаго стал первым крупным американским городом, в котором полностью запретили платные туалеты.
17. Император Юстиниан II (685-695 и 705-711 гг.) был свергнут в результате восстания, и ему отрезали нос, чтобы он больше никогда не смог править
Однако ему удалось вернуться к власти в 705 году с протезом из золота и отомстить тем, кто его сверг.
18. Самый долгий тюремный срок в истории — 141 078 лет — был назначен жительнице Таиланда в 1989 году
Женщину звали Чамой Тхипьясо и она была мошенницей, обманувшей более 10 000 человек. Срок она получила за каждый случай мошенничества, поэтому он получился просто огромным. На деле ей дали всего 20 лет тюрьмы, а в итоге она отсидела и того меньше — всего 4 года.
Из-за длительной транспортировки на скорлупе иногда появлялась плесень. Красный краситель служил для маскировки пятен.
20. Некий Томас Корнелл был осужден и отправлен на виселицу за убийство своей матери в 1673 году, отчасти благодаря «призрачным доказательствам», представленным его дядей
Дядя заявил, что его навестил призрак убитой и сообщил, что это сделал Томас.
В 2000 году архивисты обнаружили, что она исчезла.
24. В Японии есть несколько «Носовых гробниц», в которых хранятся десятки тысяч отрезанных носов из Кореи
25. 120 лет прошло с тех пор, как пьяный британский офицер «арестовал» и посадил на цепи баньяновое дерево в северо-западном Пакистане
Произошло это во время деспотичного колониального периода в регионе. Дерево продолжает выдерживать вес своих металлических цепей до сих пор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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С тех пор решили, что надёжнее отрезать голову, чем нос.
Наш Мавроди покруче будет.