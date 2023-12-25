После побега Фу Манчу обычно находили рядом с его подругой жизни и их детенышами, они все вместе грелись на солнышке. Он сбегал неоднократно в течение нескольких недель, а сотрудники зоопарка никак не могли понять, как он это проворачивает. В конце концов его поймали на месте преступления — он взламывал замок с помощью куска проволоки, который прятал во рту.