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30 любопытных фактов об искусстве

30 любопытных фактов об искусстве

Автор:
08 марта 2024 12:24
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   интересно   искусство   факты   хочу все знать   художники   
1176
31

Говоря об искусстве, мы в первую очередь опираемся на чувства и эмоции, а не на сухой язык фактов. Однако в искусстве полно того, что может заинтересовать эрудитов и любителей викторин. Так что запоминайте — пригодится для следующей прогулки по Эрмитажу, когда захочется блеснуть знаниями перед другими.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   интересно   искусство   факты   хочу все знать   художники   
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5  комментариев
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5k
Ухалус Посовиномус 45 минут назад
Комментарий к фото
Почти все в мире старше США так-то.
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3k
Едондер пуп 3 минуты назад
"Дали считал себя реинкарнацией своего старшего брата, которого также звали Сальвадор Дали"
Мало того, что у родителей было плохо с фантазией, так они ещё и приводили ребенка по имени Сальвадор Дали к могильному камню с надписью "Сальвадор Дали"...
Вот и получилось то, что получилось))
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6k
Lexx 52 минуты назад
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6k
satra 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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