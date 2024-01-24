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Москвичка заказала убийство сына и поплатилась

Москвичка заказала убийство сына и поплатилась

Автор:
24 января 2024 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   заказное убийство   конфликт   наследство   полиция   
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Причиной такого бесчеловечного решения стал банальный квартирный вопрос.

Из-за сбережений и квартиры 68-летняя жительница района Выхино-Жулебино решилась на заказное убийство своего 42-летнего сына. Родственники не могли поделить имущество и на этой почве у них постоянно возникали конфликты. В один прекрасный день решить раз и навсегда имущественный спор вызвалась 52-летняя подруга задержанной.


Она рассказала о знакомом, который сможет устранить наследника без шума и пыли. В ходе неоднократных встреч с будущим исполнителем, которые продолжались с 6 декабря 2022 года по 22 января 2023 года, женщины предоставили киллеру все данные мужчины, работающего помощником автослесаря, его адрес проживания и фотографию, а также договорились о стоимости услуги. Мать оценила жизнь сына в миллион рублей.


Однако исполнитель не стал совершать тяжкое преступление и обратился в полицию. Под надзором сотрудников силовых ведомств "киллер" передал заказчице "легендированную информацию об исполнении убийства сына по найму" и получил от неё половину оговорённой суммы. Во время передачи денежных средств пенсионерку задержали.

Циничных великовозрастных подружек в ближайшие дни ждёт судебное заседание об избрании меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении женщин в СИЗО.

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Метки: Видео   Москва   заказное убийство   конфликт   наследство   полиция   
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9  комментариев
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728
no. 52 минуты назад
че-то поздновато она решила аборт делать
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1k
Sumrak58100 14 минут назад
Почему-то автор не упомянул, что сын недавно вышел из мест не столь отдалённых, в которых провёл 10 лет за торговлю наркотиками.
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Гамбит не удался.
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3k
Шапкин Полчаса назад
>>работающего помощником автослесаря
Ссылка www.youtube.com
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20k
Дмитрий Полчаса назад
А может, всё было наоборот?
Сын "решил квартирный вопрос" подослав к маме вначале знакомую с интересными советами, а затем и "киллера".
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37k
АнтонПолднев 36 минут назад
Годы проходят. Ничего не меняется...
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20k
Bill 40 минут назад
Наверное, он мамкину квартиру хотел поделить.
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