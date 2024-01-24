Москвичка заказала убийство сына и поплатилась

Причиной такого бесчеловечного решения стал банальный квартирный вопрос.
Из-за сбережений и квартиры 68-летняя жительница района Выхино-Жулебино решилась на заказное убийство своего 42-летнего сына. Родственники не могли поделить имущество и на этой почве у них постоянно возникали конфликты. В один прекрасный день решить раз и навсегда имущественный спор вызвалась 52-летняя подруга задержанной.
Она рассказала о знакомом, который сможет устранить наследника без шума и пыли. В ходе неоднократных встреч с будущим исполнителем, которые продолжались с 6 декабря 2022 года по 22 января 2023 года, женщины предоставили киллеру все данные мужчины, работающего помощником автослесаря, его адрес проживания и фотографию, а также договорились о стоимости услуги. Мать оценила жизнь сына в миллион рублей.
Однако исполнитель не стал совершать тяжкое преступление и обратился в полицию. Под надзором сотрудников силовых ведомств "киллер" передал заказчице "легендированную информацию об исполнении убийства сына по найму" и получил от неё половину оговорённой суммы. Во время передачи денежных средств пенсионерку задержали.
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Циничных великовозрастных подружек в ближайшие дни ждёт судебное заседание об избрании меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении женщин в СИЗО.
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Сын "решил квартирный вопрос" подослав к маме вначале знакомую с интересными советами, а затем и "киллера".
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