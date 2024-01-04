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В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку

В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку

Автор:
04 января 2024 09:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ижевск   Удмуртия   жестокое обращение с животными   животные   конфликт   неадекваты   полиция   расправа   
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Неадекватам не понравилось, что шпиц их облаял.



В минувший вторник на улице Ленина в Ижевске нетрезвая пара напала на женщину, которая выгуливала шпица у дома. Парочке не понравилось, что маленькая собачка лает и они решили отомстить пёсику.


Неадекваты набросились на собаку и запинали её до смерти. Маленький пёс скончался на месте. В ветеринарной клинике подтвердили смерть собачки. Досталось и хозяйке питомца.


Вот как о случившемся рассказывает муж пострадавшей:


«Моя супруга в полседьмого вечера пошла погулять с собакой, шпицем. Магазин “Белое и красное” находится рядом с нашим домом. Жена шла с собакой, а там у магазина стоят пьяные люди. Эта женщина, которая на видео, подошла и заехала супруге по лицу ни с того ни с сего. Свалили ее на землю и начали пинать. Собака была на поводке — собаку тоже запинали. Она закрывала лицо руками, у нее оторвали капюшон и душили им»,.


К сожалению, женщина не сумела снять на камеру издевательства над её собакой, но позвонила в полицию, и неадекватов задержали. Судя по тому, как ведёт себя при задержании мадам и её спутник, они оба нетрезвы или находятся под веществами.


Как пишут в местных СМИ, мадам - известный в Ижевске риэлтор, работавшая в одной из крупных строительных компаний.


Впрочем, после скандала в соцсетях даму уволили.


Хотя сама убийца собаки и не думает унывать - по крайней мере, активно общается в местных пабликах и благодарит за пиар. Судя по всему, после задержания её отпустили, и горожане беспокоятся, что мадам удастся уйти от наказания.


Хотя куча преступлений налицо:


Горожане хотят, чтобы на этот случай обратил внимание Бастрыкин - по традиции, дела решаются активнее только после того, как глава СК потребует отчета от местных правоохранителей. Пока же, по крайней мере, в официальных СМИ об этом случае расправы над собакой даже не сообщается.

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Метки: Видео   Ижевск   Удмуртия   жестокое обращение с животными   животные   конфликт   неадекваты   полиция   расправа   
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28k
Matrosskin Полчаса назад
"чтобы на этот случай обратил внимание Бастрыкин - по традиции, дела решаются активнее" - а товарищу Бастрыкину не пора ли обратить внимание, что какая-то нездоровая это ситуация ? Когда даже на 100% понятный, с кучей свидетелей и видео местечковый случай нужно обращать внимание руководителю федерального уровня чтоб дело как-то двинулось. И не пора ли обратить пристальное внимание на местных сотрудников, допускающих такое? Нет ли там каких-то оснований усмотреть неполное служебное соответствие? Глядишь и вот таких вот губошлёпок-пиарассин будет поменьше, когда они чувствуют за собой "связи"
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19k
Михаил Гривин Полминуты назад
персонажи на видео вряд ли могут вызвать сочувствие, но смущает, что запинанный шпиц лежит внутри магазина "Красное и белое", при чем не возле входа, а глубоко в середине, так что, вероятно, там и был запинан. Вообще такие истории обычно с обеих сторон надо выслушивать, наверняка там есть какие-то детали, о которых сторона хозяйки шпица предпочла молчать.
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41k
Example 6.2.6 6 минут назад
Такое чувство, что без Бастрыкина уже совсем полиция не работает. Он как девушка на ресепшене.. ему звонок поступил, он передал его в отдел они и работают, а если Бастрыкина в известность не поставить, так судя по новостям - и заниматься никто не станет этим вопросом.
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672
skorpin 12 минут назад
Дамочку видимо ещё и за оскорбление привлекут!
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174
Михаил 17 минут назад
В битве двух мерзких тявкающих крысо-шавок победила более крупная.
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492
Александр Поляков 18 минут назад
биомусор.
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
шпица жалко..
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120
Xiks Полчаса назад
Да они и без бухла с головой не дружат. Жаль телесные наказания отменили. Выпороть их чтобы кожа клочьями летела...
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16k
Александр Полчаса назад
Думаю, ничего не будет... В "лучшем случае" - "извинения" на камеру, и штраф в 500 рублей...
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6k
Alex 42 минуты назад
Вот ее профиль в ВК https://vk.com/id362199752
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557
no. 46 минут назад
контора, судя по "вне рабочее время", вся не цвет общества.
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398
Нежмисто Живисто 48 минут назад
Животные
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1k
Darki 48 минут назад
Жесть,это даже не люди
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5k
Lexx 57 минут назад
Ну такие и ребёнка запинают, не задумываясь о последствиях.
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3k
Роман 58 минут назад
Предлагаю это женщине супер пиар-акцию:
приглашаем 1000 человек с камерами, и кто-то ее обоссыт на все эти камеры. Далее выкладываем во все известные соцсети.
Громкий заголовок и известность в кармане - профит!
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14k
котегRUS Час назад
чмардяйка зыбыдлованная, а при ней опущенец..
с такими разговор должен быть короткий..
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