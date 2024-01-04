В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку







В минувший вторник на улице Ленина в Ижевске нетрезвая пара напала на женщину, которая выгуливала шпица у дома. Парочке не понравилось, что маленькая собачка лает и они решили отомстить пёсику.





Неадекваты набросились на собаку и запинали её до смерти. Маленький пёс скончался на месте. В ветеринарной клинике подтвердили смерть собачки. Досталось и хозяйке питомца.





Вот как о случившемся рассказывает муж пострадавшей:





«Моя супруга в полседьмого вечера пошла погулять с собакой, шпицем. Магазин “Белое и красное” находится рядом с нашим домом. Жена шла с собакой, а там у магазина стоят пьяные люди. Эта женщина, которая на видео, подошла и заехала супруге по лицу ни с того ни с сего. Свалили ее на землю и начали пинать. Собака была на поводке — собаку тоже запинали. Она закрывала лицо руками, у нее оторвали капюшон и душили им»,.



