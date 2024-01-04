В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку

Неадекватам не понравилось, что шпиц их облаял.
В минувший вторник на улице Ленина в Ижевске нетрезвая пара напала на женщину, которая выгуливала шпица у дома. Парочке не понравилось, что маленькая собачка лает и они решили отомстить пёсику.
Неадекваты набросились на собаку и запинали её до смерти. Маленький пёс скончался на месте. В ветеринарной клинике подтвердили смерть собачки. Досталось и хозяйке питомца.
Вот как о случившемся рассказывает муж пострадавшей:
«Моя супруга в полседьмого вечера пошла погулять с собакой, шпицем. Магазин “Белое и красное” находится рядом с нашим домом. Жена шла с собакой, а там у магазина стоят пьяные люди. Эта женщина, которая на видео, подошла и заехала супруге по лицу ни с того ни с сего. Свалили ее на землю и начали пинать. Собака была на поводке — собаку тоже запинали. Она закрывала лицо руками, у нее оторвали капюшон и душили им»,.
К сожалению, женщина не сумела снять на камеру издевательства над её собакой, но позвонила в полицию, и неадекватов задержали. Судя по тому, как ведёт себя при задержании мадам и её спутник, они оба нетрезвы или находятся под веществами.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Как пишут в местных СМИ, мадам - известный в Ижевске риэлтор, работавшая в одной из крупных строительных компаний.
Впрочем, после скандала в соцсетях даму уволили.
Хотя сама убийца собаки и не думает унывать - по крайней мере, активно общается в местных пабликах и благодарит за пиар. Судя по всему, после задержания её отпустили, и горожане беспокоятся, что мадам удастся уйти от наказания.
Хотя куча преступлений налицо:
Горожане хотят, чтобы на этот случай обратил внимание Бастрыкин - по традиции, дела решаются активнее только после того, как глава СК потребует отчета от местных правоохранителей. Пока же, по крайней мере, в официальных СМИ об этом случае расправы над собакой даже не сообщается.
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Менты по ст. 20.1 "Хулиганство" задерживают и доставляют в суд.
Суд определяет, закрыть на 15 суток, или штраф выписать.
НО козлы - менты, это да.....
приглашаем 1000 человек с камерами, и кто-то ее обоссыт на все эти камеры. Далее выкладываем во все известные соцсети.
Громкий заголовок и известность в кармане - профит!
с такими разговор должен быть короткий..
Ибо мента сажают быстро и надолго.
Боролись за права граждан?
Получите, Распишитесь.
Права преступника стали важнее прав потерпевшего.
Возможно обезображивание лица в ходе нанесения побоев, есичо.
Суду на обезображивание лица потерпевшей вообще похеру