В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

Один лихачил без прав, с другими будут разбираться.
В столичном Южном Бутово устроили перформанс с салютом. Молодёжь закрепила фейерверки на своих шикарных, люксовых авто, и промчалась по проезжей части - с хлопками, разрывами и дрифтом.
Кстати, прямо за лихачами едет полицейская машина.
Источник:
Источник:
Источник:
Когда покатушки закончились, дрифтеров привлекли к административной ответственности.
Источник:
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у одного из гонщиков ранее отобрали права.
Источник:
- «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
- Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей
- В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи
- "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов
Вот интересно, если чел без права ношения оружия пройдет по городу размахивая ружьем, его у него отберут или пожурив вернут обратно?
Телки чернилницы ничего не поняли вот совсем. Да и хрен с ними.
Тут не жалко вообще никого.