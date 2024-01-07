FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12307 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

Автор:
07 января 2024 20:41
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   автоблогеры   гонки   дрифт   полиция   
7297
4
4

Один лихачил без прав, с другими будут разбираться.

В столичном Южном Бутово устроили перформанс с салютом. Молодёжь закрепила фейерверки на своих шикарных, люксовых авто, и промчалась по проезжей части - с хлопками, разрывами и дрифтом.

Кстати, прямо за лихачами едет полицейская машина.

Когда покатушки закончились, дрифтеров привлекли к административной ответственности.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у одного из гонщиков ранее отобрали права.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   автоблогеры   гонки   дрифт   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
72  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
просто программист 21 час назад
Опять макака?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
160
Фрол 2 часа назад
Уий.Ну что для них покаяться на камеру ,что не знал и уплатить штрафв 5 тысч?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 5 часов назад
А в чем прикол это подобие бороды носить? Смотрится как шутка пьяного парикмахера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vlamir 6 часов назад
Зачем за ними гоняться, зачем таких ... ловить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 6 часов назад
а почему сейчас вся молодёжка с козлиными бородками ходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Билли 6 часов назад
Привлечь за незаконную организацию ГЕЙ-ПАРАДА на территории ТиНАО, депортировать на историческую родину вместе с предками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
sir.dawidow2018 Евгений Час назад
Николай Дроздов знает все виды животных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SmartCat101 12 часов назад
машины конфисковать, обезьян в клетку посадить, семьи лишить ражданства и выслать обратно откуда приехали без права возврата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Lyzer SmartCat101 4 часа назад
Ах, красиво написал! Только этого не будет. Заплатят копейки эти бородатые уроды и дальше гонять по улицам будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Карл Карл 12 часов назад
в армию их отправьте, но не на фронт (т.к. неблагонадежные), а в стройбат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
maxer33 16 часов назад
опять бородатые п.и.д.а.р.а.с.ы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 17 часов назад
Лучше бы эти чурчхелы себе в задние проходы вставили это хлопушки и подожгли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Ща как жахну 18 часов назад
Стритсракеры-пастухи, обладатели сверхъестественных профессиональных навыков очень нужны российской экономике.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lafonten 18 часов назад
Kill to сунарэфа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 18 часов назад
да там шухера на ноль...матиза напугали...или чери...ослоебов в кутузку ибо нех...всем бобра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей 19 часов назад
У того, что без прав, конфисковать авто так как согласно закону это средство повышенной опасности. А он его использовал с угрозой для жизни окружающих.
Вот интересно, если чел без права ношения оружия пройдет по городу размахивая ружьем, его у него отберут или пожурив вернут обратно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 19 часов назад
И опять гамадрилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бомбардир 19 часов назад
почему херои данных хроник всегда с бородой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
ApolloOne 19 часов назад
Вот слышу такую музыку, как в первом ролике и мне сразу понятно что там за контингент.
Телки чернилницы ничего не поняли вот совсем. Да и хрен с ними.
Тут не жалко вообще никого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Очень Злой 19 часов назад
В ролях всё те же.Сейчас извинятся на камеру и дальше жизнь людям отравлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Lyzer Очень Злой 4 часа назад
А хомячки покричат в интернете-конфисковать, наказать, выслать на родину... И разойдутся по норкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 40 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Девушке вместе с укропом доставили палочника
Девушке вместе с укропом доставили палочника
Как снимали фильм "Игла"
Как снимали фильм "Игла"
Набирающие популярность в сообществах
Как распознать мошенника?
Как распознать мошенника?
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#авто аварии#сарказм#интересное
#Россия#автомобили#автомир#СССР
#история#ДТП#машина#Москва
В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

На что жалуетесь?

Вернуться