Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия

По сообщениям в СМИ, нарушитель порядка найден, оружие у него изъято. На данный момент материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

А вот в другой истории конфликт закончился более трагично.

17 декабря 2023 года на улице Боннской к рабочим с претензией пришли два мужчины. Отец с сыном, были недовольны вырытыми траншеями,. которые им мешают ходить и ездить.