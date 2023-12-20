Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия

Конец года в Краснодарском крае выдался для полиции жарким. Люди хватаются за оружие даже в самых безобидных ситуациях.
В ночь на 18 декабря в ресторане "Рояль" (Славянск-на-Кубани) гости кафе повздорили друг с другом. Как сообщают в СМИ, возможным поводом стала просьба не курить в помещении, но это не точно. Начался конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета.
Источник:
Осторожно! Видео содержит сцены драки и стрельбы
Источник:
После инцидента сразу же вызвали полицию, однако стрелявший успел убежать и был объявлен в розыск.
И хотя о пострадавшем в официальных СМИ ничего не сообщается, фото из ресторана говорят сами за себя.
По сообщениям в СМИ, нарушитель порядка найден, оружие у него изъято. На данный момент материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.
А вот в другой истории конфликт закончился более трагично.
17 декабря 2023 года на улице Боннской к рабочим с претензией пришли два мужчины. Отец с сыном, были недовольны вырытыми траншеями,. которые им мешают ходить и ездить.
Разговор шёл на повышенных тонах. Строители пояснили, что просто выполняют задачи, поставленные перед ними руководством, но такой ответ местных жителей не устроил и они закидали работников камнями. После, правда, уехали, но вскоре вернулись.
39-летний мужчина вошёл в вагончик строителей с ружьём и расстрелял обидчиков. В результате 61-летний мужчина скончался, а его 52-летнему родственнику повезло - он остался жив и был лишь ранен в ногу. .
Стрелка (на фото) задержали по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Источник:
- "Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать
- В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину
- В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб
- В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку
- Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей
Я бы травматы совсем запретил, а заменил на нормальный 9мм пистолет. Там иллюзий нет, и применяться он будет только в случае реальной опасности.
А психи? Надо бы проверить кто героям этого материала выдал справку о нормальности, кто их аттестовал на знание правил обращения с оружием. Может они эти справочки купили? У кого купили, кто "крышевал" этих продавцов? Только 100 из 100, что никто такими проверками заниматься не будет, просто для законопослушных владельцев оружия придумают какие-нибудь еще ограничения...
- А что случилось?
- Еб*ло набили...
- А кто победил? Армяне или цыгане? "
(Из первого ролика.)
это Краснодарский край!
Там армяшки и бычки
Тренируют кулачки.
Если ты, друг, адекват,
Шли ты на х.у.й. этот ад!
Проблема не в оружии, на один случай с дробовиком или травматом - 100-200 поножовщин, но пресса об этом не пишет - хайпа нет! Ножи с топорами и молотками что-то никто не призывает запретить.
А ты, кстати, в какой категории?
Которые на учёте или которых пропустили?