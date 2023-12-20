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Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия

Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия

Автор:
20 декабря 2023 12:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   Оружие   конфликт   корпоратив   полиция   расстрел   славянск-на-кубани   строители   
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Конец года в Краснодарском крае выдался для полиции жарким. Люди хватаются за оружие даже в самых безобидных ситуациях.

В ночь на 18 декабря в ресторане "Рояль" (Славянск-на-Кубани) гости кафе повздорили друг с другом. Как сообщают в СМИ, возможным поводом стала просьба не курить в помещении, но это не точно. Начался конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета.


После инцидента сразу же вызвали полицию, однако стрелявший успел убежать и был объявлен в розыск.



И хотя о пострадавшем в официальных СМИ ничего не сообщается, фото из ресторана говорят сами за себя.



По сообщениям в СМИ, нарушитель порядка найден, оружие у него изъято. На данный момент материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.


А вот в другой истории конфликт закончился более трагично.


17 декабря 2023 года на улице Боннской к рабочим с претензией пришли два мужчины. Отец с сыном, были недовольны вырытыми траншеями,. которые им мешают ходить и ездить.


Разговор шёл на повышенных тонах. Строители пояснили, что просто выполняют задачи, поставленные перед ними руководством, но такой ответ местных жителей не устроил и они закидали работников камнями. После, правда, уехали, но вскоре вернулись.


39-летний мужчина вошёл в вагончик строителей с ружьём и расстрелял обидчиков. В результате 61-летний мужчина скончался, а его 52-летнему родственнику повезло - он остался жив и был лишь ранен в ногу. .



Стрелка (на фото) задержали по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).


Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   Оружие   конфликт   корпоратив   полиция   расстрел   славянск-на-кубани   строители   
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19  комментариев
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
С травматическим оружием всё более-менее понятно (сдерживает, не смертельно и пр.), но как исключить владение оружием, которое предназначено для убийства психически неуравновешенными людьми?
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20k
Robin Hood 20 минут назад
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5k
Egoro Полчаса назад
Да достали уже - не стрелка, а убийцу!
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55k
turyst Полчаса назад
"
- А что случилось?
- Еб*ло набили...
- А кто победил? Армяне или цыгане? "
(Из первого ролика.)

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4
Чёрный Властелин 40 минут назад
Заповедный быдла рай -
это Краснодарский край!
Там армяшки и бычки
Тренируют кулачки.
Если ты, друг, адекват,
Шли ты на х.у.й. этот ад!
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6k
alex 45 минут назад
Дебилы
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3k
RaiJu Час назад
В Краснодарском крае по моему до сих пор 90-ые. То там федеральный судья с ворами в законе дружит и свадьбы на 2 млн долларов проводит, то стрельба. Да лютый [мат].
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30k
Ваня Час назад
у опять лица неустановленной национальности...
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2k
Илья 2 часа назад
В стране 10% психически больных не состоящих на учете. А раз на учёте не числишься значит здоров и можешь получить любую справку. Надо какое то тестирование сдавать как при устройстве в МВД. Завалил такой тест значит тебя к оружию близко подпускать нельзя, пересдать можно раз в 10 лет .
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
вот к чему оттепель приводит: до весенних обострений ещё далеко, а крышу у неадекватов уже сносит
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