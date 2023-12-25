"Ты чё, ненормальная?": на Камчатке сняли на камеру женщину, отлупившую малыша

Дети порой способны довести до белого каления даже самого стрессоустойчивого родителя. Но вменяемые мамы и папы при выборе наказания в любом случае осознают, что они сильнее и умнее.

В Петропавловске-Камчатском прямо на улице заметили мать, у которой, как она заявила "сдали нервы". Мадам, по словам автора видео, колошматила своего малыша, которому на вид едва ли исполнилось больше 3-4 лет. Какой такой ужасный проступок должен был совершить кроха, чтобы получить от мамы такую трёпку?

Неравнодушные женщины подошли к воспитывающей своего ребёнка тумаками и поинтересовались, что происходит. Разумеется, разговаривать с незнакомками и, тем более, обсуждать методы воспитания родительница не захотела.