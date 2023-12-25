"Ты чё, ненормальная?": на Камчатке сняли на камеру женщину, отлупившую малыша

Очевидица заметила, как мать, сидя на корточках, лупит маленького ребёнка и решила поинтересоваться, в своём ли та уме.
Дети порой способны довести до белого каления даже самого стрессоустойчивого родителя. Но вменяемые мамы и папы при выборе наказания в любом случае осознают, что они сильнее и умнее.
В Петропавловске-Камчатском прямо на улице заметили мать, у которой, как она заявила "сдали нервы". Мадам, по словам автора видео, колошматила своего малыша, которому на вид едва ли исполнилось больше 3-4 лет. Какой такой ужасный проступок должен был совершить кроха, чтобы получить от мамы такую трёпку?
Неравнодушные женщины подошли к воспитывающей своего ребёнка тумаками и поинтересовались, что происходит. Разумеется, разговаривать с незнакомками и, тем более, обсуждать методы воспитания родительница не захотела.
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Пригрозив горе-мамаше проблемами наблюдавшие трёпку ушли, а через время видео появилось в одном из городских пабликов, после чего им заинтересовались в полиции. В Телеграм-канале "Полиция Камчатки" сообщается, что по видеоматериалу организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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1. Сотрудники силовых ведомств следят за социальными сетями, что не может не радовать;
2. Следят одно, они еще делают верные выводы и реагируют.
Радует, что и они меняются по мере изменений времени
А по поводу мамаши - руки бы ей переломать