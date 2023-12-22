"Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

Все издевательства снимались на видео, которое после смонтировали, наложив музыку из сериала "Слово пацана".
В Приморье проводят проверку после публикации видео, на котором записаны издевательства над подростком. В городской гимназии №133 г. Уссурийска школьники повздорили с одноклассником и разрешили конфликт дракой и унижением. 14-летнего мальчишку избили и заставили извиняться. Причина конфликта не сообщается, однако само действо происходило не стихийно, а было срежиссировано.
Чего только стоит диалог, в котором провинившегося называют "чушпаном", да и санундтрек к смонтированному видео выбран сознательно.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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После публикации ролика в соцсетях СК Приморья начало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Личности избивавших ребёнка подростков установили. Их родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", а самих хулиганов поставят на учёт в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску.
В гимназии, где случился инцидент, побывала заместитель городского прокурора Анастасия Сушкова, которая провела для учеников 5-11 классов лекции, на которых рассказала о важности правопослушного и толерантного поведения в подростковой среде.
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Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
И злодея слезам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить;
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев возводили себя.©
А сейчас насмотрятся дебилизма и соревнуются кто падонистей.