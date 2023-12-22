"Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

В Приморье проводят проверку после публикации видео, на котором записаны издевательства над подростком. В городской гимназии №133 г. Уссурийска школьники повздорили с одноклассником и разрешили конфликт дракой и унижением. 14-летнего мальчишку избили и заставили извиняться. Причина конфликта не сообщается, однако само действо происходило не стихийно, а было срежиссировано.

Чего только стоит диалог, в котором провинившегося называют "чушпаном", да и санундтрек к смонтированному видео выбран сознательно.