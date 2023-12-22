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"Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

"Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

Автор:
22 декабря 2023 08:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   гимназия   драка   конфликт   подростковая преступность   полиция   слово пацана   унижение   
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Все издевательства снимались на видео, которое после смонтировали, наложив музыку из сериала "Слово пацана".

В Приморье проводят проверку после публикации видео, на котором записаны издевательства над подростком. В городской гимназии №133 г. Уссурийска школьники повздорили с одноклассником и разрешили конфликт дракой и унижением. 14-летнего мальчишку избили и заставили извиняться. Причина конфликта не сообщается, однако само действо происходило не стихийно, а было срежиссировано.


Чего только стоит диалог, в котором провинившегося называют "чушпаном", да и санундтрек к смонтированному видео выбран сознательно.



После публикации ролика в соцсетях СК Приморья начало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Личности избивавших ребёнка подростков установили. Их родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", а самих хулиганов поставят на учёт в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску.



В гимназии, где случился инцидент, побывала заместитель городского прокурора Анастасия Сушкова, которая провела для учеников 5-11 классов лекции, на которых рассказала о важности правопослушного и толерантного поведения в подростковой среде.



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Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   гимназия   драка   конфликт   подростковая преступность   полиция   слово пацана   унижение   
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12  комментариев
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8k
Ntvl 43 минуты назад
Понасмотрелись всякой ху.йни безмозглые малолетние обсосы, и пошла жара в подворотнях, гаражах и т.д. Дебилы.
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11k
zlopisec Минуту назад
Когда уже опять начнут из школ выгонять уродов всяких?...
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1k
Аркадий 9 минут назад
Сам сериал мотивирует к действиям мягко говоря насильственного характера
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3k
Froll 15 минут назад
Вот раньше как было:
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
И злодея слезам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить;
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев возводили себя.©
А сейчас насмотрятся дебилизма и соревнуются кто падонистей.
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11k
МихА Полчаса назад
Дегенераты, лучше бы "Тимур и его команда" перечитали и начали творить добро.
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6k
hhwost 39 минут назад
недавно прочитал: "вот если ребёнок образец хороших манер, юный гений и звёзды с неба хватает - это заслуга родителей и школы. а если он придурок и быдло - это интернет и телевизор виноваты, школа и родители не при чём."
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25k
ЦСКА 40 минут назад
Чёт немогу найти фото или видео финала фильма, где главный герой лабает на пианино "белые розы", в колонии для малолеток, в лагерной самодеятельности....
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Что бы там не говорили, но в советское время фильмы проповедовали совсем иное. Поэтому ждать каких-то подвижек по исцелению общества не приходится. Это же настоящая идеологическая диверсия - при недавно введённом запрете АУЕ*, запускать фильм, фактически романтизирующий и пропагандирующий эту пакость.
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