Несколько мощных землетрясений произошло у восточного побережья Тайваня

В Японии тем временем ожидают цунами.
Как минимум два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 сотрясли Тайвань. Больше всего пострадали населённые пункты на восточном побережье, где был эпицентр землетрясения. Часть зданий в городе Хуалянь разрушены и деформированы. Власти призывают жителей пострадавших районов срочно эвакуироваться.
"Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений", — говорится в сообщении властей
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Жители разрушенных домов эвакуируются самостоятельно. Метро Тайбэя остановили на всех линиях. Мосты ходят ходуном. В данный момент о погибших и пострадавших не сообщается.
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В Японии тем временем объявили об угрозе цунами. Ожидается, что высота волн будет достигать более трёх метров. Жителей прибрежных населённых пунктов призывают покинуть дома и подняться на возвышенность.
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