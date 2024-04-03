FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1323 поста • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Несколько мощных землетрясений произошло у восточного побережья Тайваня

Несколько мощных землетрясений произошло у восточного побережья Тайваня

Автор:
03 апреля 2024 04:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тайван   Япония   землетрясения   разрушения   цунами   
1095
1
11

В Японии тем временем ожидают цунами.

Как минимум два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 сотрясли Тайвань. Больше всего пострадали населённые пункты на восточном побережье, где был эпицентр землетрясения. Часть зданий в городе Хуалянь разрушены и деформированы. Власти призывают жителей пострадавших районов срочно эвакуироваться.


"Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений", — говорится в сообщении властей

Жители разрушенных домов эвакуируются самостоятельно. Метро Тайбэя остановили на всех линиях. Мосты ходят ходуном. В данный момент о погибших и пострадавших не сообщается.

В Японии тем временем объявили об угрозе цунами. Ожидается, что высота волн будет достигать более трёх метров. Жителей прибрежных населённых пунктов призывают покинуть дома и подняться на возвышенность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Тайван   Япония   землетрясения   разрушения   цунами   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ишты 21 минуту назад
Построено как хорошо - только несколько домов наклонились, но не развалились. Мост ходуном ходит, а опоры даже не треснули. Обычно просто груды мусора на месте домов, а тут даже стекла целые в окнах, хотя трясло основательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
котегRUS 55 минут назад
Земля скоро стряхнёт нас всех как мусор с рукава...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1936 постов (1945 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212381



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом, пугая местных жителей
В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом, пугая местных жителей
Набирающие популярность в сообществах
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#забавно#факты#в мире#интересно#задержание#Разное#кино
#машина#животные#ДТП#авто аварии#Автовсячина#история#люди#новости#полиция#удивительно
#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Прикол#кот#улыбнуло#США#красота#собака
Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах Редкая съемка землетрясения и цунами в Японии в 2011 году Редкая съемка землетрясения и цунами в Японии в 2011 году В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза «Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС «Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива" В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива"

На что жалуетесь?

Вернуться