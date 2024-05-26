Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду

Дело в том, что острова всего на метр выше уровня моря, и любое изменение климата в первую очередь сказывается на них. Ученые наблюдают повышение средней температуры, штормы становятся более частыми и мощными, чем когда-либо. Недавно «ощущаемая» температура, которую можно объяснить такими факторами, как уменьшение охлаждающих ветров и повышенная влажность, взлетела до ошеломляющих 46°C.