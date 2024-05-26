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Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду

Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду

Автор:
26 мая 2024 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мальдивы   Мохамед Муиззу   изменение климата   море   ученые   
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Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу на встрече с журналистами заявил, что жители Мальдив несут на себе основное бремя глобального потепления при минимальной поддержке.

Дело в том, что острова всего на метр выше уровня моря, и любое изменение климата в первую очередь сказывается на них. Ученые наблюдают повышение средней температуры, штормы становятся более частыми и мощными, чем когда-либо. Недавно «ощущаемая» температура, которую можно объяснить такими факторами, как уменьшение охлаждающих ветров и повышенная влажность, взлетела до ошеломляющих 46°C.


Впервые проблему глобального потепления мальдивское правительство вынесло на мировую арену еще в далеком 1989 году. Как отметил Муиззу, с тех пор ситуация лишь усугубляется. Мальдивы скоро могут уйти под воду. На Мальдивы приходится всего 0,003% глобальных выбросов, но это одна из первых стран, столкнувшихся с экзистенциальными последствиями климатического кризиса.


Короче, спич был длинный, и все свелось к тому, что денег на экологию богатые страны дают мало.


" Нынешняя глобальная финансовая архитектура устарела и не соответствует назначению: использование устаревших показателей, таких как валовой национальный доход (ВНД) и валовой внутренний продукт (ВВП), искажает нашу экономическую реальность, изображая СИДС более богатыми, чем мы есть, лишая нас важнейших возможностей финансирования. И благодаря здоровой индустрии туризма на Мальдивах, мы относимся к развивающейся экономике и, следовательно, лишены более дешевого финансирования, выделяемого странам с самым низким уровнем дохода." - Мохамед Муиззу.


Конкретных данных о том, когда же Мальдивы уйдут под воду полностью, президент не предоставил, но на всякий случай напомнил о мировой ответственности за жизни миллионов людей, живущих на островах. Но при адекватном международном финансировании жители Мальдив могли бы продвигать важнейшие климатические инициативы.


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Метки: Видео   Мальдивы   Мохамед Муиззу   изменение климата   море   ученые   
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5  комментариев
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27k
СергейПименов Час назад
Не писайте в море, а то их затопит.
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149k
parallax 5 минут назад
Вместе с Мальдивами под воду уйдёт: Питер, Нью-Йорк, Амстердам, Басра... и ещё полсотни крупных мегаполисов. Кого на этом фоне интересуют какие-то Мальдивы?
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9k
Гвоздь 13 минут назад
люди - это вирус, - говорил агент Смит. - Бесконтрольно размножаются и селятся где ни попадя. Еще и поддержки требуют.
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8k
Echo Полчаса назад
Это же Фиджи

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15k
..: Атеист :.. 38 минут назад
Да хоть дофигалион выделят на всякие "инициативы" нифига не изменится. Климат циклический, просто циклы очень большие. И потом, понастроили тяжелых домов, вот и просесть может вдобавок(наверное)
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