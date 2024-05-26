Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу на встрече с журналистами заявил, что жители Мальдив несут на себе основное бремя глобального потепления при минимальной поддержке.
Дело в том, что острова всего на метр выше уровня моря, и любое изменение климата в первую очередь сказывается на них. Ученые наблюдают повышение средней температуры, штормы становятся более частыми и мощными, чем когда-либо. Недавно «ощущаемая» температура, которую можно объяснить такими факторами, как уменьшение охлаждающих ветров и повышенная влажность, взлетела до ошеломляющих 46°C.
Источник:
Впервые проблему глобального потепления мальдивское правительство вынесло на мировую арену еще в далеком 1989 году. Как отметил Муиззу, с тех пор ситуация лишь усугубляется. Мальдивы скоро могут уйти под воду. На Мальдивы приходится всего 0,003% глобальных выбросов, но это одна из первых стран, столкнувшихся с экзистенциальными последствиями климатического кризиса.
Короче, спич был длинный, и все свелось к тому, что денег на экологию богатые страны дают мало.
" Нынешняя глобальная финансовая архитектура устарела и не соответствует назначению: использование устаревших показателей, таких как валовой национальный доход (ВНД) и валовой внутренний продукт (ВВП), искажает нашу экономическую реальность, изображая СИДС более богатыми, чем мы есть, лишая нас важнейших возможностей финансирования. И благодаря здоровой индустрии туризма на Мальдивах, мы относимся к развивающейся экономике и, следовательно, лишены более дешевого финансирования, выделяемого странам с самым низким уровнем дохода." - Мохамед Муиззу.
Конкретных данных о том, когда же Мальдивы уйдут под воду полностью, президент не предоставил, но на всякий случай напомнил о мировой ответственности за жизни миллионов людей, живущих на островах. Но при адекватном международном финансировании жители Мальдив могли бы продвигать важнейшие климатические инициативы.
Источник:
- Ученые обеспокоены: Исландия вступает в новую вулканическую эру
- Учёные прикрепили камеры к белым медведям ради эксперимента
- Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи
- Патриарх Кирилл заявил, что все серьёзные учёные признают факт пришествия в мир Иисуса Христа
- Учёные из России и США создали светящиеся растения