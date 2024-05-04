FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2144 поста • 755 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
В Японии создали гаджет с сетью 6G

В Японии создали гаджет с сетью 6G

Автор:
04 мая 2024 10:53
Сообщество : Наука
Метки: 5G   6G   Япония   интернет   скорость   ученые   
691
3

Пока плоскоземельщики боролись с вышками 5G и мастерили себе шапочки из фольги для борьбы с вредным излучением ученые разработали уже 6G.

5G, выпущенный в 2019 году, является современным стандартом беспроводной связи и портит много крови своим противникам. Коварные японцы решили вообще добить Боню и ее адептов.


Консорциум компаний в Японии создал первое в мире высокоскоростное беспроводное устройство 6G, способное передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду на расстояние более 90 метров — до 20 раз быстрее, чем у 5G.


Но есть одно но. Для демонстрации потребовалось большое количество громоздкого оборудования. Поэтому для достижения практического успеха проекту придется преодолеть ряд серьезных препятствий, чтобы уменьшить размеры и стоимость приемников и передатчиков.

Сейчас инфраструктура находится в стадии разработки и будет внедрена к началу 2030-х годов,

Несмотря на эту проблему, разработка 6G открывает возможности для самых разных приложений — от видео сверхвысокого разрешения до управления в реальном времени автономными транспортными средствами.

Если переход от 4G к 5G проложил путь к гораздо большим объемам медиапотребления, то переход от 5G к 6G может привести к появлению новых технологий, таких как голографическая коммуникация и более плавная виртуальная реальность (VR) и смешанная реальность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: 5G   6G   Япония   интернет   скорость   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
АнтонПолднев 18 минут назад
Всё с чего-то начиналось...
Мобильный интернет LTE не уступает по скорости проводному. А начиналось с буковки Е, которая грузила бесконечно долго...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица 2 минуты назад
Насчет шапочек из фольги- это вы зря. Не замечали разве, что в Японии все какие-то @банутые? А все потому что шапочки не носят, когда вокруг всякие 6G излучаются…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1128 постов (1118 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело
На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Юмор#аварии#ДТП#позитив#истории#Разное#милота
#животные#машина#интересно#США#авто аварии#факты#история#люди#дети#СУД
#Прикол#автомобили#забавно#кот#интересное#полиция#кошка#СССР#Автовсячина#кино
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Ученые покрасили коров в белую полоску ради эксперимента Ученые покрасили коров в белую полоску ради эксперимента Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений "Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю&nbsp;страну "Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом... Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад Ученые выяснили, какое лекарство в Японии применяли от всех болезней 160 лет назад

На что жалуетесь?

Вернуться