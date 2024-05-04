В Японии создали гаджет с сетью 6G

Пока плоскоземельщики боролись с вышками 5G и мастерили себе шапочки из фольги для борьбы с вредным излучением ученые разработали уже 6G.
5G, выпущенный в 2019 году, является современным стандартом беспроводной связи и портит много крови своим противникам. Коварные японцы решили вообще добить Боню и ее адептов.
Консорциум компаний в Японии создал первое в мире высокоскоростное беспроводное устройство 6G, способное передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду на расстояние более 90 метров — до 20 раз быстрее, чем у 5G.
Но есть одно но. Для демонстрации потребовалось большое количество громоздкого оборудования. Поэтому для достижения практического успеха проекту придется преодолеть ряд серьезных препятствий, чтобы уменьшить размеры и стоимость приемников и передатчиков.
Сейчас инфраструктура находится в стадии разработки и будет внедрена к началу 2030-х годов,
Несмотря на эту проблему, разработка 6G открывает возможности для самых разных приложений — от видео сверхвысокого разрешения до управления в реальном времени автономными транспортными средствами.
Если переход от 4G к 5G проложил путь к гораздо большим объемам медиапотребления, то переход от 5G к 6G может привести к появлению новых технологий, таких как голографическая коммуникация и более плавная виртуальная реальность (VR) и смешанная реальность.
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