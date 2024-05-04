В Японии создали гаджет с сетью 6G

5G, выпущенный в 2019 году, является современным стандартом беспроводной связи и портит много крови своим противникам. Коварные японцы решили вообще добить Боню и ее адептов.





Консорциум компаний в Японии создал первое в мире высокоскоростное беспроводное устройство 6G, способное передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду на расстояние более 90 метров — до 20 раз быстрее, чем у 5G.





Но есть одно но. Для демонстрации потребовалось большое количество громоздкого оборудования. Поэтому для достижения практического успеха проекту придется преодолеть ряд серьезных препятствий, чтобы уменьшить размеры и стоимость приемников и передатчиков.

Сейчас инфраструктура находится в стадии разработки и будет внедрена к началу 2030-х годов,