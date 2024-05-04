Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии с сентября 2024 года

В Японии готовятся тестировать на людях первый в мире препарат для выращивания новых зубов. Уже с сентября этого года.

Клинические испытания должны начаться в Университетской больнице Киото. Как только безопасность препарата будет подтверждена, он, чтобы подтвердить эффективность, будет предоставлен пациентам, у которых нет полного набора зубов. Исследователи надеются начать продажу лекарства в 2030 году.

Ведущий исследователь Кацу Такахаси прокомментировал научный прорыв так:

Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Думаем, люди этого ждут.

Считается, что врожденный дефицит зубов поражает около 1% населения.