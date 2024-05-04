Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии с сентября 2024 года

Больше никаких коронок и имплантов — ученые научились выращивать зубы у взрослых людей. Так что дождёмся (но это не точно).
В Японии готовятся тестировать на людях первый в мире препарат для выращивания новых зубов. Уже с сентября этого года.
Клинические испытания должны начаться в Университетской больнице Киото. Как только безопасность препарата будет подтверждена, он, чтобы подтвердить эффективность, будет предоставлен пациентам, у которых нет полного набора зубов. Исследователи надеются начать продажу лекарства в 2030 году.
Ведущий исследователь Кацу Такахаси прокомментировал научный прорыв так:
Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Думаем, люди этого ждут.
Считается, что врожденный дефицит зубов поражает около 1% населения.
Первый этап клинических испытаний пройдет с сентября этого года по август 2025 года. Лекарство будет вводиться внутривенно, у участников должен отсутствовать хотя бы один задний зуб.
На сегодняшний день испытания на животных не выявили никаких серьезных побочных эффектов. На следующем этапе лекарство будет введено пациентам с врожденной нехваткой зубов. Лекарство деактивирует белок, который подавляет рост зубов.
Команда считает, что в будущем можно будет вырастить зубы не только у людей с врожденными заболеваниями, но и у тех, кто потерял зубы из-за кариеса или травм
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