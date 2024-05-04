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Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии с сентября 2024 года

Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии с сентября 2024 года

Автор:
04 мая 2024 23:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   зубы   импланты   коронки   лекарство   ученые   
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Больше никаких коронок и имплантов — ученые научились выращивать зубы у взрослых людей. Так что дождёмся (но это не точно).

В Японии готовятся тестировать на людях первый в мире препарат для выращивания новых зубов. Уже с сентября этого года.

Клинические испытания должны начаться в Университетской больнице Киото. Как только безопасность препарата будет подтверждена, он, чтобы подтвердить эффективность, будет предоставлен пациентам, у которых нет полного набора зубов. Исследователи надеются начать продажу лекарства в 2030 году.

Ведущий исследователь Кацу Такахаси прокомментировал научный прорыв так:

Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Думаем, люди этого ждут.

Считается, что врожденный дефицит зубов поражает около 1% населения.

Первый этап клинических испытаний пройдет с сентября этого года по август 2025 года. Лекарство будет вводиться внутривенно, у участников должен отсутствовать хотя бы один задний зуб.

На сегодняшний день испытания на животных не выявили никаких серьезных побочных эффектов. На следующем этапе лекарство будет введено пациентам с врожденной нехваткой зубов. Лекарство деактивирует белок, который подавляет рост зубов.

Команда считает, что в будущем можно будет вырастить зубы не только у людей с врожденными заболеваниями, но и у тех, кто потерял зубы из-за кариеса или травм

Источник:

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Метки: Япония   зубы   импланты   коронки   лекарство   ученые   
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10  комментариев
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3k
Егор Час назад
Стоматология и поставка материалов к ней - кошерный бизнес. Но не в Японии.
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25k
Тигран Саркисян 23 минуты назад
Такой мля бред , ладно полимеры , но как вы дебилы собираетесь генетику поменять ? это как у рептилий хладнокровных , такой дебилизм , тут те и рнк и днк , полоумные.
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
круто если всё получится.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
А как зубы, будут понимать где рости? А то примешь на ночь лекарство, а на утро в }I{опе зубы, чтобы карях откусывать.
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3k
TeRMeeT Час назад
Интересно... не хватает например шестерки и семерки, нарастил... а что потом зуб мудрости опять выдергивать?)
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7k
Babangdida Час назад
Эх,... а я себе такого нафантазировал, прочитав заголовок! Ну, да ладно, исправить врождённый дефект, тоже не плохо.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1467 постов (1395 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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