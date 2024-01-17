Сотрудники ГИБДД попросили священника обезопасить опасные участки дороги в ХМАО

Отмечается, что на перечисленных отрезках автодороги, для которых потребовалось вмешательство высших сил, только с начала 2024 года произошло 11 ДТП, в которых погибли 3 человека и 17 получили травмы различной степени тяжести. А может, всё дело не в боге и опасных участках дороги, а в праздновавших Новый год пьяных бесах на колёсах, которых следовало тщательнее ловить?