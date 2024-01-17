Сотрудники ГИБДД попросили священника обезопасить опасные участки дороги в ХМАО

Ну да, остаётся только на бога уповать.
Сотрудники ГИБДД из ХМАО обратились в православный храм Николая Чудотворца с просьбой освятить самые аварийные участки дороги в Сургутском районе, чтобы сократить число аварий. Служитель церкви исполнил их просьбу автоинспекторов. Он прошёлся по указанным участкам, побрызгал святой водой и прочитал молитвы. Теперь аварий точно не будет и автоинспекторам можно не беспокоиться.
"Священнослужитель храма прочёл молитвы и совершил обряд освящения на аварийных участках дорог, ведущих из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута»", — сообщили в Госавтоинспекции по Сургутскому району.
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Отмечается, что на перечисленных отрезках автодороги, для которых потребовалось вмешательство высших сил, только с начала 2024 года произошло 11 ДТП, в которых погибли 3 человека и 17 получили травмы различной степени тяжести. А может, всё дело не в боге и опасных участках дороги, а в праздновавших Новый год пьяных бесах на колёсах, которых следовало тщательнее ловить?
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Ну да, делать больше гаишникам нечего как в клоунаде участвовать.