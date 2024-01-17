FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12356 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Сотрудники ГИБДД попросили священника обезопасить опасные участки дороги в ХМАО

Сотрудники ГИБДД попросили священника обезопасить опасные участки дороги в ХМАО

Автор:
17 января 2024 15:47
Сообщество : Автомир
Метки: Госавтоинспекция   Молитвы   ХМАО   аварии   освящение дороги   священнослужитель   
915
1
1

Ну да, остаётся только на бога уповать.

Сотрудники ГИБДД из ХМАО обратились в православный храм Николая Чудотворца с просьбой освятить самые аварийные участки дороги в Сургутском районе, чтобы сократить число аварий. Служитель церкви исполнил их просьбу автоинспекторов. Он прошёлся по указанным участкам, побрызгал святой водой и прочитал молитвы. Теперь аварий точно не будет и автоинспекторам можно не беспокоиться.


"Священнослужитель храма прочёл молитвы и совершил обряд освящения на аварийных участках дорог, ведущих из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута»", — сообщили в Госавтоинспекции по Сургутскому району.

Отмечается, что на перечисленных отрезках автодороги, для которых потребовалось вмешательство высших сил, только с начала 2024 года произошло 11 ДТП, в которых погибли 3 человека и 17 получили травмы различной степени тяжести. А может, всё дело не в боге и опасных участках дороги, а в праздновавших Новый год пьяных бесах на колёсах, которых следовало тщательнее ловить?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Госавтоинспекция   Молитвы   ХМАО   аварии   освящение дороги   священнослужитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Юрьевич 55 минут назад
А если сотрудников ГИБДД побрызгать святой водой и прочитать молитвы, то они перестанут брать взятки и разводить водителе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
Женя 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 11 минут назад
А представителей всех остальных религий, культов и сект они приглашали? Если нет - это религиозная дискриминация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 12 минут назад
бред какой! они б ещё экзорциста позвали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Росомаха Полчаса назад
Сначала выдают права кому не попадя, потом стригут их, а в окончаловке оказывается нечистый виноват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Павел Полчаса назад
"Сотрудники ГИБДД попросили священника..."
Ну да, делать больше гаишникам нечего как в клоунаде участвовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Харон 38 минут назад
Это уже даже не маразм, а что-то покруче...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья Час назад
Хуже не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Слепой Пью Час назад
Так вот откуда гололедица на дорогах!!! Долгогривые водичкой побрызгали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx Час назад
Так, а мусульманам там теперь можно ездить? Как там с безопасностью у буддистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194540



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
С добрым утром
С добрым утром
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#интересное#история#Автовсячина#кот#съемка#подборка
#животные#автомир#интересно#кино#аварии#ДТП#позитив#полиция#задержание#собака
#в мире#машина#факты#фильм#люди#авто аварии#забавно#кошка#Китай#актеры
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку на мороз В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку... 25 жутких происшествий в парках развлечений 25 жутких происшествий в парках развлечений Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить "Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду "Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию

На что жалуетесь?

Вернуться