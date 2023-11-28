"Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду

В ночь с 24 на 25 ноября сотрудники ГИБДД заинтересовались водителем, который не справился с управлением и его машина влетела в кювет. Выяснилось, что за рулём находился глава Берёзовского района Павел Артеев. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).





А недавно Артеев сам покаялся о том, что управлял авто, будучи пьяным. Он разместил пост на личной странице в соцсети "ВКонтакте" и сделал это, чтобы избежать слухов и сплетен.



