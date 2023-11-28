"Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду

Руководитель районной администрации предпочёл сам рассказать о случившемся в соцсетях, чтобы не было слухов и недомолвок. Местные жители поступок оценили!
В ночь с 24 на 25 ноября сотрудники ГИБДД заинтересовались водителем, который не справился с управлением и его машина влетела в кювет. Выяснилось, что за рулём находился глава Берёзовского района Павел Артеев. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
А недавно Артеев сам покаялся о том, что управлял авто, будучи пьяным. Он разместил пост на личной странице в соцсети "ВКонтакте" и сделал это, чтобы избежать слухов и сплетен.
Интересно, что до поста в ВК о вождении чиновника в пьяном виде кроме сотрудников ГИБДД никто и не догадывался, зато после о нём написали многие СМИ, и о главе Берёзовского района узнали по всей России.
В комментариях к посту развернулась живая дискуссия. Многие земляки восхищаются смелостью Артеева, называя его признание "мужским поступком". Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в искренности чиновника. "А если бы не был задержан сотрудникам ГАИ признался бы в содеянном?", - задаются вопросом скептики.
После поста Артеева исключили из партии "Единая Россия". О том, будет ли чиновник продолжать выполнять обязанности главы района, информации пока нет.
UPD. Видимо, хорошо подумав Артеев решил уйти в отставку.
В очередном посте чиновник сообщил, что снимает с себя полномочия. Приказа об отоставке депутата пока нет.
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