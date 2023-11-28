FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7952 поста • 1038 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду

"Готов понести наказание": чиновник из ХМАО публично повинился перед жителями региона за пьяную езду

Автор:
28 ноября 2023 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ЕР   ПОКАЯНИЕ   ХМАО   пьяный за рулём   реакция соцсетей   ханты-мансийск   чиновник   
1342
4

Руководитель районной администрации предпочёл сам рассказать о случившемся в соцсетях, чтобы не было слухов и недомолвок. Местные жители поступок оценили!

В ночь с 24 на 25 ноября сотрудники ГИБДД заинтересовались водителем, который не справился с управлением и его машина влетела в кювет. Выяснилось, что за рулём находился глава Берёзовского района Павел Артеев. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).


А недавно Артеев сам покаялся о том, что управлял авто, будучи пьяным. Он разместил пост на личной странице в соцсети "ВКонтакте" и сделал это, чтобы избежать слухов и сплетен.


×
×

Интересно, что до поста в ВК о вождении чиновника в пьяном виде кроме сотрудников ГИБДД никто и не догадывался, зато после о нём написали многие СМИ, и о главе Берёзовского района узнали по всей России.


В комментариях к посту развернулась живая дискуссия. Многие земляки восхищаются смелостью Артеева, называя его признание "мужским поступком". Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в искренности чиновника. "А если бы не был задержан сотрудникам ГАИ признался бы в содеянном?", - задаются вопросом скептики.


После поста Артеева исключили из партии "Единая Россия". О том, будет ли чиновник продолжать выполнять обязанности главы района, информации пока нет.

UPD. Видимо, хорошо подумав Артеев решил уйти в отставку.


В очередном посте чиновник сообщил, что снимает с себя полномочия. Приказа об отоставке депутата пока нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ЕР   ПОКАЯНИЕ   ХМАО   пьяный за рулём   реакция соцсетей   ханты-мансийск   чиновник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
RDen 48 минут назад
ну дэк сдавай полномочия и иди РАБОТАТЬ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
013 в Тентуре 10 минут назад
Детский сад какой-то. Гнать поганой метлой с поста!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 51 минуту назад
Для чиновника наказание должно быть стократ суровее, чем для обычного гражданина..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Час назад
А чё он не признался, что выпил первый раз и попался. А то мы подумаем что он всю жизнь такой в хлам ездит, а попался первый раз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
220
ruslan d 2 часа назад
Повинился он или нет , это дело второе , главное что не убил никого .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201726



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#люди#ДТП#интересное#кино#Россия#СССР#удивительно
#машина#Прикол#интересно#история#забавно#позитив#факты#драка#США#кот
#автомобили#в мире#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#улыбнуло#кража
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил "По факту - де Ниро": Бузова решила поумничать, но что-то пошло не так "По факту - де Ниро": Бузова решила поумничать, но что-то пошло не так Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить "Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с просьбой к подписчикам в Телеграм "Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с... "Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани "Он падает!": в сети появились кадры начала обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани Реакция соцсетей на арест Аяза Шабутдинова Реакция соцсетей на арест Аяза Шабутдинова

На что жалуетесь?

Вернуться