Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

В канадском парке развлечений недавно сломался один из аттракционов, из-за чего посетители полчаса провисели вниз головой. Ночной кошмар многих из нас!
В канадском парке развлечений Canada’s Wonderland в Онтарио произошёл инцидент. Аттракцион под названием "Лесоруб" внезапно остановился в верхней точке, когда его посетители находились вниз головой. Они были в безопасности и надёжно пристёгнуты, однако, им пришлось провести в неудобном положении полчаса. Видео инцидента опубликовал один из гостей парка.
"В ближайшее время я на этот аттракцион определённо ни ногой," - написал автор под видео.
Через полчаса всех благополучно спустили, никто не пострадал. По словам одного из посетителей, 14-летнего парня, находиться в таком положении в течение получаса было некомфортно — под конец к голове прилила кровь, глаза стали тяжёлыми и стало трудно дышать. После инцидента всех посетителей осмотрел медицинский персонал парка. Все чувствовали себя хорошо — только двое гостей сообщили о дискомфорте в груди.
"Это было жутко. Слава богу, никто не упал. Пока посетители висели на аттракционе, сотрудники просили остальных отойти на безопасное расстояние. Затем на аттракцион залезли рабочие, и попытались его перезапустить," - рассказал очевидец.
Видео инцидента
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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