Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

Через полчаса всех благополучно спустили, никто не пострадал. По словам одного из посетителей, 14-летнего парня, находиться в таком положении в течение получаса было некомфортно — под конец к голове прилила кровь, глаза стали тяжёлыми и стало трудно дышать. После инцидента всех посетителей осмотрел медицинский персонал парка. Все чувствовали себя хорошо — только двое гостей сообщили о дискомфорте в груди.