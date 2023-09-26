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Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

Автор:
26 сентября 2023 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Канада   аварии   аттракцион   инциденты   истории   парк развлечений   происшествия   фото   
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В канадском парке развлечений недавно сломался один из аттракционов, из-за чего посетители полчаса провисели вниз головой. Ночной кошмар многих из нас!

В канадском парке развлечений Canada’s Wonderland в Онтарио произошёл инцидент. Аттракцион под названием "Лесоруб" внезапно остановился в верхней точке, когда его посетители находились вниз головой. Они были в безопасности и надёжно пристёгнуты, однако, им пришлось провести в неудобном положении полчаса. Видео инцидента опубликовал один из гостей парка.


"В ближайшее время я на этот аттракцион определённо ни ногой," - написал автор под видео.

Через полчаса всех благополучно спустили, никто не пострадал. По словам одного из посетителей, 14-летнего парня, находиться в таком положении в течение получаса было некомфортно — под конец к голове прилила кровь, глаза стали тяжёлыми и стало трудно дышать. После инцидента всех посетителей осмотрел медицинский персонал парка. Все чувствовали себя хорошо — только двое гостей сообщили о дискомфорте в груди.

"Это было жутко. Слава богу, никто не упал. Пока посетители висели на аттракционе, сотрудники просили остальных отойти на безопасное расстояние. Затем на аттракцион залезли рабочие, и попытались его перезапустить," - рассказал очевидец.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Канада   аварии   аттракцион   инциденты   истории   парк развлечений   происшествия   фото   
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2  комментария
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Борис Карабанов 22 минуты назад
- Чем занимался вчера?
- На аттракционе зависал.
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Лютый вам Бетховен 19 минут назад
Sky Master. Был такой, но крупнее, у нас в Таллинне, в начале 2000-х годов. Зависали на полминуты в таком положении, но впечатления на всю жизнь. Даже взрослые вылезали с выпученными глазами, что уж говорить о нас, детях тогда - тряслись как осиновые листья.
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