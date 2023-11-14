Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить

В Ханты-Мансийском автономном округе семилетняя девочка после школы ушла с братом и другом на прогулку. На улице они встретили собаку и школьница попыталась её погладить. Однако животное отреагировало агрессивно. Девочку срочно госпитализировали в больницу.
В Югре собака вцепилась в лицо 7-летней девочке и разорвала ей губу. Инцидент произошёл в посёлке Федоровском. На кадрах из соцсетей видно, как девочка подходит к собаке, вероятно, пытаясь погладить животное. Однако пес отреагировал агрессивно. После этого девочку доставили в больницу и прооперировали.
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Проводится проверка по делу, сообщили в СК России по ХМАО-Югре. Отмечается, что, по имеющимся данным, собака бездомная, чипированная.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака, укусившая ребенка, в настоящее время отловлена.Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию в муниципалитете работы по своевременному отлову бездомных животных", — подытожили в пресс-службе.
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Кстати, кто подкармливает бродящих собак, которые проявили агрессию, тоже должны быть наказаны.
p.s. Законотворцев и особо жалостливых зоозащитников надо чипировать, кастрировать и выпустить в привычное место обитания.