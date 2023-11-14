Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить

Проводится проверка по делу, сообщили в СК России по ХМАО-Югре. Отмечается, что, по имеющимся данным, собака бездомная, чипированная.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака, укусившая ребенка, в настоящее время отловлена.Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию в муниципалитете работы по своевременному отлову бездомных животных", — подытожили в пресс-службе.