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Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить

Собака укусила школьницу, пытавшуюся её погладить

Автор:
14 ноября 2023 10:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ХМАО   девочка   животные   инцидент   собака   школьница   
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В Ханты-Мансийском автономном округе семилетняя девочка после школы ушла с братом и другом на прогулку. На улице они встретили собаку и школьница попыталась её погладить. Однако животное отреагировало агрессивно. Девочку срочно госпитализировали в больницу.

В Югре собака вцепилась в лицо 7-летней девочке и разорвала ей губу. Инцидент произошёл в посёлке Федоровском. На кадрах из соцсетей видно, как девочка подходит к собаке, вероятно, пытаясь погладить животное. Однако пес отреагировал агрессивно. После этого девочку доставили в больницу и прооперировали.

Проводится проверка по делу, сообщили в СК России по ХМАО-Югре. Отмечается, что, по имеющимся данным, собака бездомная, чипированная.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака, укусившая ребенка, в настоящее время отловлена.Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию в муниципалитете работы по своевременному отлову бездомных животных", — подытожили в пресс-службе.

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Метки: Видео   ХМАО   девочка   животные   инцидент   собака   школьница   
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9  комментариев
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5k
Alex 56 минут назад
Меня в детстве тоже так укусила. В область глаза, причем. Хотел погладить, блин.
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8k
mbr 2 минуты назад
Агрессивное животное должно быть уничтожено. Тут вообще должно быть без вариантов.
Кстати, кто подкармливает бродящих собак, которые проявили агрессию, тоже должны быть наказаны.
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Конечно бороться с проблемой надо радикально, иных вариантов нет. Одичавшая собака крайне непредсказуема, если одна останется доверчивой и доброй, то другая будет агрессивной. Но просто скажите, а сколько мозга у того, кто решит погладить чужую или как в данном случае бездомную собаку? Страха нет?) Такие же люди перебегают дорогу в любом месте, что-то плохое случится не с ними!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Чипированна?. Расходимся. Значит она изуродовала ребёнка на вполне законных основаниях.
p.s. Законотворцев и особо жалостливых зоозащитников надо чипировать, кастрировать и выпустить в привычное место обитания.
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175
Феличита ScorpionDS 47 минут назад
если собака расценила попытку ребенка погладить как атаку - значит она психически больна, и ей не место в среде людей, подлежит усыплению. Ну или пусть зоошиза забирает к себе.
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175
Феличита Борис Карабанов 47 минут назад
а за законотворцев пусть дети страдают? да ты больной ублюдок
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