Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию

Недавно выпущенный нашумевший Tesla Cybertruck впервые попал в аварию. Это произошло в городе Пало-Альто в Калифорнии. Пикап столкнулся с Toyota Corolla, нанеся ей серьёзные повреждения — сама "Тесла" при этом пострадала минимально.
Авария с участием нового пикапа Tesla Cybertruck с Toyota Corolla произошла на дороге в городе Пало-Альто, Калифорния, США. Виновником считается 17-летний водитель "Тойоты": он по неизвестным причинам решил повернуть направо, наехал на насыпь, а выехав обратно на дорогу, не справился с управлением и врезался в Cybertruck. Благодаря сработавшим подушкам безопасности он не пострадал. Водитель "Теслы" получил незначительные травмы и отказался от медицинской помощи.
Последствия аварии заснял и опубликовал в сети пользователь форума Reddit, который проезжал мимо. На кадрах видно, что Toyota сильно повредилась: она лишилась переднего бампера, и серьёзно пострадала левая часть капота. У "Теслы" пострадало только крыло заднего левого колеса, и на кузове видны царапины. Многие комментаторы отметили надёжность автомобиля.
"Автомобиль Toyota Corolla двигался на юг по SR-35 на неизвестной скорости, когда водитель по неизвестным причинам повернул направо и наехал на насыпь на правой обочине. Погодные условия были влажными и облачными. После этого Toyota вновь выехала на проезжую часть, пересекла двойную сплошную и выехала на дорогу, и врезалась в Tesla Cybertruck, двигавшуюся на север по SR-35," - написали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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