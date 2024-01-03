Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию

"Автомобиль Toyota Corolla двигался на юг по SR-35 на неизвестной скорости, когда водитель по неизвестным причинам повернул направо и наехал на насыпь на правой обочине. Погодные условия были влажными и облачными. После этого Toyota вновь выехала на проезжую часть, пересекла двойную сплошную и выехала на дорогу, и врезалась в Tesla Cybertruck, двигавшуюся на север по SR-35," - написали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля.