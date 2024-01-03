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Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию

Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию

Автор:
03 января 2024 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Tesla Cybertruck   Видео   США   аварии   авария   автомобили   инциденты   машины   фото   
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Недавно выпущенный нашумевший Tesla Cybertruck впервые попал в аварию. Это произошло в городе Пало-Альто в Калифорнии. Пикап столкнулся с Toyota Corolla, нанеся ей серьёзные повреждения — сама "Тесла" при этом пострадала минимально.

Авария с участием нового пикапа Tesla Cybertruck с Toyota Corolla произошла на дороге в городе Пало-Альто, Калифорния, США. Виновником считается 17-летний водитель "Тойоты": он по неизвестным причинам решил повернуть направо, наехал на насыпь, а выехав обратно на дорогу, не справился с управлением и врезался в Cybertruck. Благодаря сработавшим подушкам безопасности он не пострадал. Водитель "Теслы" получил незначительные травмы и отказался от медицинской помощи.

Последствия аварии заснял и опубликовал в сети пользователь форума Reddit, который проезжал мимо. На кадрах видно, что Toyota сильно повредилась: она лишилась переднего бампера, и серьёзно пострадала левая часть капота. У "Теслы" пострадало только крыло заднего левого колеса, и на кузове видны царапины. Многие комментаторы отметили надёжность автомобиля.

"Автомобиль Toyota Corolla двигался на юг по SR-35 на неизвестной скорости, когда водитель по неизвестным причинам повернул направо и наехал на насыпь на правой обочине. Погодные условия были влажными и облачными. После этого Toyota вновь выехала на проезжую часть, пересекла двойную сплошную и выехала на дорогу, и врезалась в Tesla Cybertruck, двигавшуюся на север по SR-35," - написали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   Tesla Cybertruck   Видео   США   аварии   авария   автомобили   инциденты   машины   фото   
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4  комментария
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20k
Bill Час назад
прошлогоднее событие
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203
ivandike 47 минут назад
Начало есть и конец будет
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28k
Сталкер Час назад
Сикарака, а не машина...
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2k
Rom Час назад
По мне так не очень красивая машина. В жизни не видел конечно, может лучше будет.
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