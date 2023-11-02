25 жутких происшествий в парках развлечений

Аттракцион "Миссия: Космос" в Диснейленде - стимулятор, основанный на центрифуге, которая вращается и моделирует ощущения при запуске и полёте космического корабля. При строительстве аттракциона использовали технологии для подготовки астронавтов NASA. В 2005-2006 сотрудники парка столкнулись с более чем 200 инцидентами на этом аттракционе: пассажиры теряли сознание, испытывали боли в груди и учащённое сердцебиение. За это время погибли два человека. Сначала пятилетний ребенок, умерший после катания на аттракционе от сердечной недостаточности. Второй случай произошел через 10 месяцев: 49-летняя женщина пожаловалась на тошноту и головокружение после поездки. Хотя сотрудники парка осмотрели её и уверили, что это нормальные симптомы - попав в больницу, она скончалась от кровоизлияния в мозг.