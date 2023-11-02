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25 жутких происшествий в парках развлечений

25 жутких происшествий в парках развлечений

Автор:
02 ноября 2023 21:05
Сообщество : Аварии
Метки: Разное   аварии   аттракционы   инциденты   истории   опасно   парк аттракционов   парк развлечений   происшествия   факты   
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Парки развлечений призваны приносить людям радость, адреналин, позитивные эмоции. Однако, если смотреть на факты — всё не всегда так феерично. В этой подборке собраны ужасающие и трагические случаи в парках развлечений: на водных и американских горках, колесе обозрения и даже в Доме ужасов. Многие из них произошли из-за технических поломок, другие — просто потому что "не повезло".

5 мая 2016 года произошла трагедия на ярмарке в Омахе, США. Пострадала 11-летняя Элизабет Гилрет: во время поездки на карусели волосы девочки застряли между вращающимися деталями, сорвав с её головы скальп и повредив глаза. Пройдя через десятки операций, девочка выжила, и до сих пор оправляется от полученных травм.


В июне 2007 года 13-летняя американка Кейтлин Лэсситер выжила в результате несчастного случая на аттракционе "Супермен: Башня силы" в парке Six Flags Kentucky Kingdom в Кентукки. Это высокая башня, которая имитирует свободное падение. Когда аттракцион запустили, оборвался один из его тросов, и ударил пассажиров. Кейтлин пострадала больше всего - трос обвился вокруг её ног и сильно повредил лодыжки. В результате девочке ампутировали одну ногу ниже колена. Вторую ногу удалось спасти.


В 1989 году 6-летний мальчик Райан Бекстед отстегнул ремень безопасности после первого круга на детском аттракционе Puff the Little Fire Dragon в парке Lagoon штата Юта, США. Мальчик подумал, что поездка закончилась - но поезд поехал дальше. Райан выпал из поезда и застрял на рельсах. Когда аттракцион делал очередной круг, он ударил мальчика, в результате чего тот скончался. Девушка-оператор аттракциона делала все возможное, чтобы его остановить, но в силу особенностей аттракциона у неё этого не получилось. В ходе расследования адвокаты не нашли оснований для возбуждения уголовного дела против парка Lagoon Corp или оператора.


В 2001 году на американских горках Treetop Twister в парке развлечений Lightwater Valley в Северном Йоркшире, Великобритания, произошёл ужасный инцидент. Аттракцион проработал всего 4 недели, когда произошла его фатальная поломка - во время поездки столкнулись два вагончика. Один из них не доехал до U-образного поворота. В этот момент электромеханик решил воспользоваться ручным управлением для устранения задержки - но его действия оказались губительными. Из-за столкновения одна из пассажирок получила травмы головы и шеи, и скончалась на следующий день.


В 2010 году 59-летний британец Кит Кларк порезал палец ноги о кусок коралла во время купания в тематическом морском парке Discovery Cove во Флориде. У мужчины, больного гемофилией, развились осложнения после ранения. Через три дня он потерял сознание в аэропорту по дороге домой, и его срочно доставили в больницу в Англии. Хирурги пытались спасти его, ампутировав ноги ниже колена. К сожалению, органы Кларка отказали, и он скончался.



Сальма Салим, 15-летняя девочка с синдромом Дауна, упала с колеса обозрения в тематическом парке Gulliver's World в июле 2002 года с высоты более 6 метров. В результате травмы головы девочка погибла. В результате проведённого расследования выяснилось, что девочка просила, чтобы её посадили в одну кабинку вместе с матерью, но служащие парка посчитали её слишком крупной, и велели ей сесть в отдельную кабинку. Парк обвинили в нарушении техники безопасности.


Этот инцидент произошёл в парке Oakwood в Великобритании. Во время катания на водных американских горках "Hydro" 16-летняя Хейли Уильямс вылетела из аттракциона и упала с высоты 30 метров. Она скончалась от полученных травм. Парк оштрафовали на 250 тыс. фунтов стерлингов - выяснилось, что персонал регулярно не проверял ремни безопасности и перекладины аттракциона. Его закрыли на год, а затем вновь запустили под новым названием.


В июне 2016 года американская семья Грейвс отдыхала в Диснейленде. Было 21:30 вечера, и все гости наблюдали за фейерверком у озера. Родители разрешили своему двухлетнему сыну Лейну поиграть на берегу озера, но на мальчика внезапно напал аллигатор, и потащил от берега. Отец Лейна бросился к сыну и попытался побороть аллигатора, но его попытки оказались тщетными. На следующий день водолазы нашли тело Лейна, но чтобы извлечь его, они убили пять аллигаторов.


В июне 2008 года аттракцион "Бэтмен" в парке Six Flags Over Georgia унёс жизнь 17-летнего Лишона Фергюсона. Во время катания на американских горках Фергюсон случайно потерял кепку и перелез через два ограждения в запретную для посетителей зону, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Парень был насмерть сбит подъехавшей на скорости 80 км/ч тележкой.


5 сентября 2003 года на американских горках Big Thunder Mountain Railroad в Диснейленде, США, произошла серьёзная поломка. Во время прохождения крытого участка у одного из вагонов отлетели задние колёса. Из-за столкновения с другими вагонами погиб мальчик Марсело Торрес. Позднее Калифорнийский отдел охраны труда подтвердил, что катастрофа произошла из-за того, что операторы не соблюдали инструкции.


В 2017 году в китайском парке Ocean Park запустили аттракцион "Погребённый заживо" в стиле дома с привидениями, где посетители по задумке должны найти выход из могилы. Однако, один из посетителей, 21-летний парень, не смог найти выход. Оказавшись в закрытой зоне, молодой человек попал под механический гроб - его раздавило насмерть.


5 мая 2007 года, в день празднования в Японии Дня защиты детей, в японском парке "Эксполенд" произошла катастрофа. Случилась поломка американских горок "Фудзин-Райдзин II", развивающих скорость 75 км/ч и проработавших 15 лет без каких-либо проблем. Ось колеса одного из вагончиков сломалась, в результате чего шесть вагонов сошли с рельс и столкнулись с дорожным ограждением. Погибла одна женщина, а ещё 18 человек получили травмы. Как выяснилось позже, сломанная ось не проходила техосмотр и обслуживание в течение 15 лет.


7 августа 2016 года во время спуска с самой высокой водной горки в мире "Verrückt" погиб Калеб Томас Шваб, 10-летний сын конгрессмена штата Канзас. Он сел в трёхместный плот вместе с двумя женщинами (они сели позади мальчика, что, как определили позже, и стало причиной трагедии). Из-за неравномерного распределения веса плот взлетел в воздух, когда достиг одного из изгибов на спуске. Калеба отбросило и он столкнулся с сеткой над горкой. Из-за силы столкновения на скорости примерно 112 км/ч, мальчик был обезглавлен. После инцидента горку закрыли и полностью разобрали.


Американские горки Quimera с тройной петлей, построенные в 1984 году и развивающие скорость почти 85 км/ч были самыми известными в мексиканском парке La Feria. В роковой день 2019 года один из вагонов сошёл с рельсов и опрокинулся вместе с 4 пассажирами. Двое парней в возрасте 18 и 21 года погибли при падении, а две пассажирки выжили, но получили тяжёлые травмы.


Аттракцион "Миссия: Космос" в Диснейленде - стимулятор, основанный на центрифуге, которая вращается и моделирует ощущения при запуске и полёте космического корабля. При строительстве аттракциона использовали технологии для подготовки астронавтов NASA. В 2005-2006 сотрудники парка столкнулись с более чем 200 инцидентами на этом аттракционе: пассажиры теряли сознание, испытывали боли в груди и учащённое сердцебиение. За это время погибли два человека. Сначала пятилетний ребенок, умерший после катания на аттракционе от сердечной недостаточности. Второй случай произошел через 10 месяцев: 49-летняя женщина пожаловалась на тошноту и головокружение после поездки. Хотя сотрудники парка осмотрели её и уверили, что это нормальные симптомы - попав в больницу, она скончалась от кровоизлияния в мозг.


9 июня 1991 года на территории парка развлечений Kings Island в Огайо мужчина упал в пруд. Его друг вместе с сотрудником парка пытались его спасти - но оба погибли в результате поражения электрическим током. сего через несколько часов после этого погибла 32-летняя Кэнди Тейлор, упав с американской горки Flight Commander.


Деревянные американские горки "Циклон" построили в парке штата Цинциннати в 1927 году, и внесли в Национальный реестр исторических мест США. На шаткой горке было зафиксировано множество травм и по меньшей мере три смертельных случая. В результате последнего инцидента погиб 53-летний Кит Ширасава: мужчина сломал шею из-за большой скорости первого спуска горки. Ширасава был доставлен в больницу, но через несколько дней скончался от осложнений.


Эти горки открыли в США в 1915 году. Аттракцион отличался от современных американских горок тем, что в каждом вагоне был свой машинист. Однажды во время разгона один вагон сошёл с рельсов, а пассажиров отбросило в железную ограду на большой высоте. В результате падения погибли три человека. В живых остались только мать с 4-летним ребёнком, которым удалось зацепиться за поручень вагона.


В 1986 году в торговом центре West Edmonton Mall в Канаде установили горки The Mindbender - самые высокие в мире американские горки в помещении. 14 июня 1986 года из-за некачественной конструкции и безответственного обслуживания вагончик сошёл с рельсов, а ремни пассажиров расстегнулись. Четыре человека оказались на бетонном полу торгового центра. Трое погибли, а единственный выживший, Род Чайко, позже установил мемориал погибшим пассажирам.


Парк "Action Park" в Нью-Джерси имел одну из худших репутаций среди всех парков развлечений в истории. На его водных горках сотни людей получали травмы. За всю историю парка погибло не менее шести человек: в том числе трое утонуло, один погиб от удара током, а один - от сердечного приступа, предположительно вызванного шоком от падения в холодную воду. В 1998 году парк закрыли, но спустя несколько лет открыли под новым названием - Mountain Creek.


Этот инцидент произошёл 25 октября 2016 года на водной горке "Dreamworld Thunder River Rapids" в парке австралийского штата Квинсленд. Уровень воды на аттракционе упал из-за неисправности насоса - и круглый плот с шестью пассажирами перевернулся и попал под конвейерный механизм. Четыре пассажира погибли. Двум детям удалось спастись.


24 июля 1930 года в парке Krug Park в США сломались американские горки. Во время катания сорвался болт, и четыре вагончика сошли с рельсов и упали на землю. Четыре человека погибли, ещё 17 получили травмы. Этот инцидент по-прежнему остаётся самым трагическим в американских парках развлечений. Сам парк закрыли через несколько лет.


30 мая 1972 года произошла самая страшная в мире авария на американских горках - это были горки Big Dipper на ярмарке в Лондоне. В момент подъёма вагончиков к первому пику, тяговый трос и аварийный тормоз вышли из строя. Вагоны покатились назад, сошли с рельсов и проехали через ограждение. Пять человек погибли (все дети), ещё 13 получили травмы.


9 июня 1979 года в Луна-парке Сиднея загорелся крытый аттракцион "Поезд-призрак". В результате трагедии погибли семь человек, шесть из которых - дети. Огонь уничтожил весь аттракцион, поскольку в нём не была установлена спринклерная система пожаротушения.


11 мая 1984 года в американском парке Six Flags Great Adventure (Нью-Джерси) произошёл пожар. Загорелся "Замок с привидениями", внутри которого 29 пассажиров оказались в ловушке. Аттракцион, изготовленный в основном из легковоспламеняющихся материалов, вспыхнул за считанные минуты. Погибло восемь подростков. Всему виной - вновь отсутствие спринклерной системы пожаротушения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   аварии   аттракционы   инциденты   истории   опасно   парк аттракционов   парк развлечений   происшествия   факты   
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6  комментариев
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2k
khvatich 3 часа назад
Трансваáль-парк не жуткое?
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11k
Seledochnik 13 минут назад
Не любитель я этого дерьма в виде общественных аттракционов
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36k
АнтонПолднев 13 минут назад
Судя по подборке у нас подобного никогда не происходило. Ну и слава богу.
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15k
Типа граф 24 минуты назад
Пункт назначения какой то
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16k
Patmaz 2 часа назад
Замечательное чтиво на сон грядущий...
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
+1 в копилку фобий...
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