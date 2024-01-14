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В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стало Мухаммад

В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стало Мухаммад

Автор:
14 января 2024 20:40
Сообщество : Жить в России
Метки: ХМАО   Югра   имена   мальчики   младенцы   новорожденные   
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Также парней называли и более редкими именами: Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.

Онлайн-реестр ЗАГС представил рейтинг имён за 2023 год. Есть и данные по ХМАО - там список возглавило имя Мухаммад. Затем идут Александр и Михаил.

Самым популярным женским именем стала София. Следом за ней - Ева и Мария.

Есть и редкие имена. У девочек: Азизмо, Муборакхон и Онаджон. У парней - Мухамматюсуф, Амар, Абдулджалил, Абсалютдин, Алиакбар и Хурсандбой.

Ранее подобные рейтинги составляли в Германии. И в Берлине самым популярным именем новорождённых мальчиков был Мухаммед. Почти также популярно оно в Осло, Лондоне и Брюсселе.

А вот опрос жителей ирландского города Гэлуей но не в прошлом, а в 2022 году:

Как думаете, какое имя чаще всего давали здесь мальчикам?

- Доззи.

- Джек.

- Томми.

- Конор.

- Дэвид.

- Шон.

- Джек.

- Джек.

- Кион.

- Питер.

- Патрик или Дейв.

- Без понятия.

- Ричард.

- Нет, не Ричард.

- О, фак! Точно?

- Точно. А хотите знать, какое?

- Думаю, Джек.

- А я думаю, Мохаммед.

- Так и есть.

Статистика по именам за прошлый год есть и в Москве. Она выглядит так:

Популярные:

И редкие:

Источник:

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Метки: ХМАО   Югра   имена   мальчики   младенцы   новорожденные   
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10  комментариев
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25k
Виталий Касандров 54 минуты назад
На 404 все никак не уймутся сайты ЗАГС взламывать.
У нас уже с 10 городов где этот Мухаммад на первом месте.
Это имя Пророка в английской транскрипции .
У наших мусульман он Магомед.
Придурки ,что в них взять.
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34k
Korolev Полчаса назад
Ссылка coub.com
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16k
GROMOZEKA 38 минут назад
Вчера с детьми ходил на горку.
Пока дети катались, услышал, что одного мальчика зовут Ратибор.
Такое ощущение, что Чингисхан на пороге и мы готовимся к обороне Новгорода
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20k
Bill 40 минут назад
Этот фейк гуляет уже несколько месяцев подряд.
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38k
albedo 43 минуты назад
Автор - я прошелся по Вашим ссылкам.
Они НЕ дают информацию, которую Вы здесь разместили.
Будьте любезны дать ссылку на РЕАЛЬНЫЙ источник.
Иначе выходит Вы лжец.
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34k
Юр21 56 минут назад
А чему тут удивлятся, родители Иванов, Петров и Александров предпочитают заводить собачек, пауков, инстаграм и танчики...
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August

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