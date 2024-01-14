В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стало Мухаммад

Также парней называли и более редкими именами: Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.
Онлайн-реестр ЗАГС представил рейтинг имён за 2023 год. Есть и данные по ХМАО - там список возглавило имя Мухаммад. Затем идут Александр и Михаил.
Самым популярным женским именем стала София. Следом за ней - Ева и Мария.
Есть и редкие имена. У девочек: Азизмо, Муборакхон и Онаджон. У парней - Мухамматюсуф, Амар, Абдулджалил, Абсалютдин, Алиакбар и Хурсандбой.
Ранее подобные рейтинги составляли в Германии. И в Берлине самым популярным именем новорождённых мальчиков был Мухаммед. Почти также популярно оно в Осло, Лондоне и Брюсселе.
А вот опрос жителей ирландского города Гэлуей но не в прошлом, а в 2022 году:
Как думаете, какое имя чаще всего давали здесь мальчикам?
- Доззи.
- Джек.
- Томми.
- Конор.
- Дэвид.
- Шон.
- Джек.
- Джек.
- Кион.
- Питер.
- Патрик или Дейв.
- Без понятия.
- Ричард.
- Нет, не Ричард.
- О, фак! Точно?
- Точно. А хотите знать, какое?
- Думаю, Джек.
- А я думаю, Мохаммед.
- Так и есть.
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И редкие:
Источник:
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У нас уже с 10 городов где этот Мухаммад на первом месте.
Это имя Пророка в английской транскрипции .
У наших мусульман он Магомед.
Придурки ,что в них взять.
Пока дети катались, услышал, что одного мальчика зовут Ратибор.
Такое ощущение, что Чингисхан на пороге и мы готовимся к обороне Новгорода
Сами верят любое дерьмо и нам пытаются навялить
С 2018 года в России действует единый цифровой загс, куда стекаются данные от загсов со всей страны. Оператор системы Федеральная налоговая служба. Когда человек рождается, умирает, женится, разводится, усыновляет ребенка или меняет имя, информация об этом попадает в ФНС. И налоговая делится этими данными: на сайте ЕГР ЗАГС есть ежемесячно обновляемый перечень самых популярных имен в каждом регионе России.
Они НЕ дают информацию, которую Вы здесь разместили.
Будьте любезны дать ссылку на РЕАЛЬНЫЙ источник.
Иначе выходит Вы лжец.
Надо было набрать ХМАО, а я по всей России смотрел.