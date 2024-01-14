В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стало Мухаммад

Есть и редкие имена. У девочек: Азизмо, Муборакхон и Онаджон. У парней - Мухамматюсуф, Амар, Абдулджалил, Абсалютдин, Алиакбар и Хурсандбой.

Ранее подобные рейтинги составляли в Германии. И в Берлине самым популярным именем новорождённых мальчиков был Мухаммед. Почти также популярно оно в Осло, Лондоне и Брюсселе.

А вот опрос жителей ирландского города Гэлуей но не в прошлом, а в 2022 году: