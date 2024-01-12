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«Я после 33 километра вообще чуть не отключился»: в Якутии при минус 55 градусах прошёл марафонский забег

«Я после 33 километра вообще чуть не отключился»: в Якутии при минус 55 градусах прошёл марафонский забег

Автор:
12 января 2024 13:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Оймякон   Спорт   Якутия   забег   люди   мороз   холода   
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В Якутии прошел пятый экстремальный марафон «Полюс холода Оймякон». В забегах при температуре -55°С участвовали 38 спортсменов из разных регионов России.

Первыми на старт вышли участники полноценной марафонской дистанции на 42,2 км, а через полчаса забег начали полумарафонцы. Перед экстремальным забегом спортсмены прошли инструктаж. Марафонцы стартовали от стелы Полюсу Холода в селе Оймякон, а финишировали в селе Томтор. По всей дистанции марафона были оборудованы теплые палатки, бегунов сопровождали медики.


Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 42,2 км стал спортсмен из Якутии Константин Драгунов. Бегун преодолел расстояние за 3 часа 7 минут. Среди женщин лучший результат показала якутская бегунья Изабелла Борисова, которая уже выигрывала забег в прошлом году. На дистанции 21,1 км победу одержали Леонид Зыков (также триумфант 2023-го) и Яна Егорова.

Победителем среди мужчин стал 24-летний победитель и призер Всероссийских и международных забегов Константин Драгунов (на 1-2 фото): дистанцию он преодолел за 3 часа 7 минут. Свою победу он посвятил недавно умершему деду.

Источник:

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Метки: Видео   Оймякон   Спорт   Якутия   забег   люди   мороз   холода   
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13  комментариев
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17k
_Tango_ Час назад
Я вот помню по молодости, когда на лыжах бегал, самая главная проблема при температуре ниже минус 20 была - это бубенцы мерзли. Времена были дремучие, технологий мы не знали и чтобы сберечь хозяйство для будущего потомства, газеты в трусы подкладывали. Сила печатного слова тогда еще была весьма значительной.

А вот что подкладывать на минус 55.. тут либо какие то чудо-технологии, либо выработанный рефлекс по втягиванию ответственных мест внутрь брюшной полости..
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3k
Александр Едигаров 10 минут назад
Замёрз пока смотрел.
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1k
Михаил 12 минут назад
А нас еще ктот победить хочет... тут не просто нужны железные яйки, тут нужны железные яйки на меху и с подогревом )))
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6k
Alex Полчаса назад
Жесть. Я бы после 500 метров кони двинул
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415
Человек Наблюдающий 36 минут назад
Ооо...я бы тоже поучаствовал в этом марафоне. Правда метров 100. Но ведь главное участие=))))))
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8k
Ntvl Час назад
как они при таком морозе не получают обморожение лёгких?
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42k
Сергей 2 часа назад
Ну там было или больше на градуснике, или они себе легкие поотмораживали.
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я и без холодов бы отключился. Километре на 10-м
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415
Человек Наблюдающий Андрей Иванов Полчаса назад
Ну, это в 10 раз больше чем мой лимит в тепле с пригорка))))
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