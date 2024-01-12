«Я после 33 километра вообще чуть не отключился»: в Якутии при минус 55 градусах прошёл марафонский забег

В Якутии прошел пятый экстремальный марафон «Полюс холода Оймякон». В забегах при температуре -55°С участвовали 38 спортсменов из разных регионов России.
Первыми на старт вышли участники полноценной марафонской дистанции на 42,2 км, а через полчаса забег начали полумарафонцы. Перед экстремальным забегом спортсмены прошли инструктаж. Марафонцы стартовали от стелы Полюсу Холода в селе Оймякон, а финишировали в селе Томтор. По всей дистанции марафона были оборудованы теплые палатки, бегунов сопровождали медики.
Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 42,2 км стал спортсмен из Якутии Константин Драгунов. Бегун преодолел расстояние за 3 часа 7 минут. Среди женщин лучший результат показала якутская бегунья Изабелла Борисова, которая уже выигрывала забег в прошлом году. На дистанции 21,1 км победу одержали Леонид Зыков (также триумфант 2023-го) и Яна Егорова.
Победителем среди мужчин стал 24-летний победитель и призер Всероссийских и международных забегов Константин Драгунов (на 1-2 фото): дистанцию он преодолел за 3 часа 7 минут. Свою победу он посвятил недавно умершему деду.
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А вот что подкладывать на минус 55.. тут либо какие то чудо-технологии, либо выработанный рефлекс по втягиванию ответственных мест внутрь брюшной полости..
Если привезти марафонца с Кубы, то может печально забег закончить.