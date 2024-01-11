Бывший игрок в регби прыгнул с парашютом — и взял с собой мяч

Бывший игрок английского регбийного клуба "Бат" Йестин Льюис прыгнул с парашютом с высоты 7 000 метров, захватив с собой регбийный мяч. Он совершил прыжок недалеко от Эвереста в Гималаях, при температуре минус 30 градусов. И всё это — в рамках благотворительной акции, поддерживающей нуждающихся детей. Льюис описал это как "самый пугающий, но захватывающий момент в жизни".

"Когда я был на высоте 7 000 метров, мной овладел страх. Но я знал, что есть только один путь — вниз. Сначала я ничего не слышал, кувыркаясь в небе, но когда освоился, насладился самыми невероятными видами, которые только можно представить," — рассказал спортсмен.