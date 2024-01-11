Бывший игрок в регби прыгнул с парашютом — и взял с собой мяч

Известный бывший игрок в регби Йестин Льюис прыгнул с парашютом с высоты 7 000 метров. На это он решился ради благотворительности. Даже на такой высоте он не расстался с главным атрибутом игры в регби — мячом.
Бывший игрок английского регбийного клуба "Бат" Йестин Льюис прыгнул с парашютом с высоты 7 000 метров, захватив с собой регбийный мяч. Он совершил прыжок недалеко от Эвереста в Гималаях, при температуре минус 30 градусов. И всё это — в рамках благотворительной акции, поддерживающей нуждающихся детей. Льюис описал это как "самый пугающий, но захватывающий момент в жизни".
"Когда я был на высоте 7 000 метров, мной овладел страх. Но я знал, что есть только один путь — вниз. Сначала я ничего не слышал, кувыркаясь в небе, но когда освоился, насладился самыми невероятными видами, которые только можно представить," — рассказал спортсмен.
Во время прыжка Льюис не расставался с главным атрибутом игры: он держал в руке регбийный мяч. Как рассказал спортсмен, он уже много лет поддерживает благотворительную организацию по помощи детям. На данный момент после своего прыжка он собрал уже более 24 000 фунтов стерлингов (2,7 млн рублей).
"Думаю, это мой последний в жизни шанс сделать нечто столь экстремальное. Поэтому я решил: если и прыгать с парашютом, то ради благотворительной цели, которая так близка моему сердцу," - сказал Льюис.
Больше спортсмен не планирует прыгать с парашютом:
"Единственное, что я теперь буду делать на высоте 7 000 метров, так это наслаждаться холодным джином с тоником," - сказал он.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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