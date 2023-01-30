Как живут в Якутии зимой в минус 50°C?

В столице региона, городе Якутске, живет более 350 тысяч человек, причем население увеличивается год от года, несмотря на экстремально холодные зимы.

Здесь есть как и в любом другом городе торговые центры, кинотеатры, школы, научные институты, кафе, общественный транспорт. И это все работает круглый год, без перерывов.

А когда на термометре около минус 50, то город как будто становится резиденцией Снежной Королевы. Плотный слой изморози покрывает деревья, фонарные столбы, провода, металлические заборы. Улицы окутывает густая морозная дымка.

«Отличный повод пройтись пешком по центру Якутска», - шутит (или нет) Вика Андреева, которая ведет популярный блог о жизни в Якутии.