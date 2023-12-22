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Как в Якутии купаются в -53 градуса

Как в Якутии купаются в -53 градуса

Автор:
22 декабря 2023 11:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Якутия   купание   люди   мороз   холод   экстрим   
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Для большинства уголков планеты морозы ниже 20 градусов ― это нечто невероятное и суровое. Однако для жителей Якутии такая температура вполне привычна для осени и весны. Более того, якуты могут даже искупаться в -50 °C.



Оймякон носит звание полюса холода. Дословно название села переводится как «незамерзающая вода». Казалось бы, для одного из самых холодных мест планеты такое название не подходит, ведь зимой здесь однажды был зафиксирован -71 °C. Но в этих местах действительно есть источники, которые не замерзают даже в лютые морозы. Поразительно, но в этих горячих водоемах зимой держится температура +30 °C, и иногда в них купаются местные жители. Особенно популярны горячие источники в Крещение, ведь вместо холодной проруби можно погрузиться в теплую природную ванну.

На полюс холода едут самые смелые туристы, и некоторые по примеру местных жителей окунаются в горячие источники. Но со сноровкой местных им не сравниться: посмотрите, как якуты купаются в -53 °C.

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Метки: Видео   Якутия   купание   люди   мороз   холод   экстрим   
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5  комментариев
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3k
lekha-fil Час назад
В воде теплее. И это не шутка - сами попрбуйте хотя бы при 5-10 градусов.
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4k
Горожанин 16 минут назад
"Как в Якутии купаются в -53 градуса"
----------------
А где ещё тогда можно погреться в такой мороз?
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6k
Alex 47 минут назад
Урологи потирают руки, чуя большую прибыль )
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37k
Андрей Иванов Час назад
Ну нырнуть так один раз любой сможет.
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347
iskra Час назад
Ничего удивительного. Если не тормозить,то на морозе находишься несколько секунд. Сейчас,кстати в салонах красоты используют криосауны с жидким азотом,там до минус 180 температура.
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