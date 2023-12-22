"Как в Якутии купаются в -53 градуса"

Для большинства уголков планеты морозы ниже 20 градусов ― это нечто невероятное и суровое. Однако для жителей Якутии такая температура вполне привычна для осени и весны. Более того, якуты могут даже искупаться в -50 °C.
Оймякон носит звание полюса холода. Дословно название села переводится как «незамерзающая вода». Казалось бы, для одного из самых холодных мест планеты такое название не подходит, ведь зимой здесь однажды был зафиксирован -71 °C. Но в этих местах действительно есть источники, которые не замерзают даже в лютые морозы. Поразительно, но в этих горячих водоемах зимой держится температура +30 °C, и иногда в них купаются местные жители. Особенно популярны горячие источники в Крещение, ведь вместо холодной проруби можно погрузиться в теплую природную ванну.
На полюс холода едут самые смелые туристы, и некоторые по примеру местных жителей окунаются в горячие источники. Но со сноровкой местных им не сравниться: посмотрите, как якуты купаются в -53 °C.
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А где ещё тогда можно погреться в такой мороз?