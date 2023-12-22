"Как в Якутии купаются в -53 градуса"

Оймякон носит звание полюса холода. Дословно название села переводится как «незамерзающая вода». Казалось бы, для одного из самых холодных мест планеты такое название не подходит, ведь зимой здесь однажды был зафиксирован -71 °C. Но в этих местах действительно есть источники, которые не замерзают даже в лютые морозы. Поразительно, но в этих горячих водоемах зимой держится температура +30 °C, и иногда в них купаются местные жители. Особенно популярны горячие источники в Крещение, ведь вместо холодной проруби можно погрузиться в теплую природную ванну.