10 рекордов Гиннесса, которые никто не сможет повторить

Катание на роликах в шпагате, сальто выдыханием огня и прыжки с высоты 19-этажки: самые невероятные рекорды в мире.
Книга рекордов Гиннесса, пожалуй, самая известная в мире. В ней фиксируются самые странные и невероятные рекорды, на которые только способен человек. Иногда они совершенно безумеа, но они призваны показать, что человеческое тело — это нечто невероятное, у нас совершенно безграничные возможности.
Например, вы знаете о таком виде спорта как лимбо-скейтинг? Он сам по себе кажется чем-то невообразимым: это умение проезжать на роликах в поперечном шпагате под барьерами. Честно признаться, далеко не все усвоили ролики, а катание в шпагате выглядит чем-то на грани фантастики. Этот спорт очень популярен в Индии, именно тут живет чемпион по лимбо-скейтингу. Девушка по имени Шришти Шарма проехала под 10 барьерами всего лишь за 1,69 секунды.
Еще один рекорд, который никто не может побить, — прыжок в бассейн глубиной 30 сантиметров с большой высоты. Казалось бы, как можно в обычный надувной бассейн прыгать с вышки? Оказывается, в США есть трюкач, который называет себя Профессор Всплеск. 2014 году он установил рекорд, сиганув в маленький надувной бассейн с высоты 11,56 метра.
Самое удивительное, что подобные трюки профессор выполняет уже много лет, при этом у него ни разу не было травм.
Также автор видеоролика рассказал о других невероятных достижениях человека: кто простоял в планке больше девять с половиной часов, кто прыгнул с высоты Пизанской башни в воду, а также еще о нескольких удивительных рекордах.
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АНТИФИШКИ
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