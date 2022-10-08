10 рекордов Гиннесса, которые никто не сможет повторить

Книга рекордов Гиннесса, пожалуй, самая известная в мире. В ней фиксируются самые странные и невероятные рекорды, на которые только способен человек. Иногда они совершенно безумеа, но они призваны показать, что человеческое тело — это нечто невероятное, у нас совершенно безграничные возможности.

Например, вы знаете о таком виде спорта как лимбо-скейтинг? Он сам по себе кажется чем-то невообразимым: это умение проезжать на роликах в поперечном шпагате под барьерами. Честно признаться, далеко не все усвоили ролики, а катание в шпагате выглядит чем-то на грани фантастики. Этот спорт очень популярен в Индии, именно тут живет чемпион по лимбо-скейтингу. Девушка по имени Шришти Шарма проехала под 10 барьерами всего лишь за 1,69 секунды.