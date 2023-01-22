Как согреваются в самом холодном регионе страны – Якутии?



С утра – обязательно горячий чай с жирным молоком или сливками, чтобы разогнать кровообращение и разогреть тело изнутри. На голодный желудок выходить в мороз тоже нельзя – сразу замёрзнешь.

Выйти на улицу можно только в теплой одежде. Для этого местные жители одеваются по принципу капусты, попросту говоря, используют многослойность. Две пары варежек, два шарфа. Кофты и штаны – по три слоя минимум, считая термобелье.