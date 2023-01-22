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Как согреваются в самом холодном регионе страны – Якутии?

Как согреваются в самом холодном регионе страны – Якутии?

Автор:
22 января 2023 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Якутия   в мире   зима   люди   мороз   факты   фото   холод   
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Минус 50 в Якутии – обычное дело. Кто-кто, а местные по себе знают, что такое мороз, прожигающий до костей. Для нас это кажется нереальным, но люди в Якутии в морозы и на работу ходят, и гуляют, и катаются с горок, а некоторые даже едят на улице мороженое. Какие же секреты помогают им согреваться?


С утра – обязательно горячий чай с жирным молоком или сливками, чтобы разогнать кровообращение и разогреть тело изнутри. На голодный желудок выходить в мороз тоже нельзя – сразу замёрзнешь.

Выйти на улицу можно только в теплой одежде. Для этого местные жители одеваются по принципу капусты, попросту говоря, используют многослойность. Две пары варежек, два шарфа. Кофты и штаны – по три слоя минимум, считая термобелье.

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Лицо открытым оставлять нельзя – легко отморозишь нос или щёки. Поэтому якуты завязывают лицо шарфом, оставляя открытыми только глаза. В крайнем случае – прикрывают рот и нос варежкой, но это если идти недалеко.

Отдельное внимание – ногам. Ведь если замёрзли ноги, замёрз весь. Здесь тоже минимум три слоя носков: термоноски, толстые носки и шерстяные. Некоторые кладут под стопу и на пальцы шкуру животных, другие – грелки, это тоже поможет сохранить тепло.

Привозная обувь, которую носят в центральной части России, не согреет в якутские морозы. Здесь ценят больше всего унты – обувь из шкур оленя, лося или косули. У традиционных унт нет жёсткой подошвы, они полностью состоят из шкуры, причём мех как снаружи, так и внутри обуви.


Кстати, из-за многослойности в обуви и одежде якуты покупают её больше на один-два размера. Чувствуешь себя пингвином, но главное – тепло.

Особое внимание к материалам. Здесь синтетика или искусственный мех вообще не признаются – в такой мороз они абсолютно не согреют. Только натуральные материалы. Поэтому в обуви используются натуральный мех и утеплители.

Некоторые, перед тем как выйти на улицу, несколько минут одетыми стоят у батареи. Так тепло дольше сохранится, когда выйдешь на мороз. Но, тем не менее, дольше, чем 10 минут на улице находиться невозможно. Поэтому на работу идут перебежками – заходят погреться в кафе или магазины. На остановках не стоят на месте: качающиеся и танцующие здесь люди – вполне нормальное зрелище. В некоторых городах есть тёплые остановки – закрытые помещения с панорамными окнами, где в тепле можно дождаться транспорт.

Сибирские морозы – испытание серьезное. Среди ассортимента «Модерам» есть обувь для экстремально низких температур. Это обувь с многослойными пакетами утеплителей, где используются натуральные материалы и фольгированные элементы. Также есть сапоги с системой обогрева, где автоматически поддерживается необходимая температура. Но при выборе обуви для экстремально низких температур Всегда нужно ориентироваться на количество времени, проводимого на открытом воздухе и от личных ощущений.

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Метки: Якутия   в мире   зима   люди   мороз   факты   фото   холод   
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54k
zloykoyot 2 часа назад
Автор, а последний абзац и есть цель этого поста?
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2k
smokes 46 минут назад
Судя по тексту Среди ассортимента «Модерам» есть обувь, которая продержится не более 10 мин. на морозе.. потом только перебежками.. между магазинами и теплыми остановками..
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2k
Digektor 51 минуту назад
Странно: выходят и гулять и с горок кататься, но дольше, чем на 10 минут, не выходят. У них горки у подъезда? Или сразу из окна в подъезд?
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