В Госдуме запретят трансляцию треш-стримов на законодательном уровне

За последние несколько лет треш-стримы стали очень популярны в сети. Люди онлайн перед камерой творят всякую дочь, транслируя это в интернет. Чем ужаснее выходки - тем больше денег может получить стример. Во время таких трансляций очень часто страдают люди, а сами стримеры становятся фигурантами уголовных дел.

В Госдуме треш-стримы описали так:

Треш-стримы — это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило с целью заработка и увеличения своей аудитории.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете таких стримов будет рассмотрен в весеннюю сессию в приоритетном порядке, сообщает ТАСС.