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В Госдуме запретят трансляцию треш-стримов на законодательном уровне

В Госдуме запретят трансляцию треш-стримов на законодательном уровне

Автор:
11 января 2024 17:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   володин   закон   интересное   стримеры   треш-стримы   фото   
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В весеннюю сессию Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов.

За последние несколько лет треш-стримы стали очень популярны в сети. Люди онлайн перед камерой творят всякую дочь, транслируя это в интернет. Чем ужаснее выходки - тем больше денег может получить стример. Во время таких трансляций очень часто страдают люди, а сами стримеры становятся фигурантами уголовных дел.

В Госдуме треш-стримы описали так:

Треш-стримы — это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило с целью заработка и увеличения своей аудитории.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете таких стримов будет рассмотрен в весеннюю сессию в приоритетном порядке, сообщает ТАСС.

Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, - отметил Володин.

Отмечается, что для борьбы с треш стримами разработали целый пакет законопроектов, в который входят поправки в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также в уголовный и административный кодекс.

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Метки: Госдума   володин   закон   интересное   стримеры   треш-стримы   фото   
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2  комментария
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483
Guilty Pleasure 4 минуты назад
госдуму волнуют только издевательства??? А как же разлагающие мозг треш-видосы???
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16k
ss Час назад
Ну... Так-то начинание хорошее...
Только это...
Они как, сразу всем, во всём мире запретят? Цель-то какую они преследуют? И они точно смогут это сделать? Интересно как? А то это похоже на установку ворот на опушке, чтобы запретить входить в лес.

Или всё таки баблишко на этом поднять хотят? Законотворцы они такие!...
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