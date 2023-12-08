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В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов

В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов

Автор:
08 декабря 2023 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   блокировка   законопроект   запрет   наказание   поправки   треш-стримы   штрафы   
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Бороться с жестоким и безумным контентом решили серьёзно — сенаторы и депутаты собираются вносить множество поправок как в административный, так и уголовный кодексы.

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, включая треш-стримы. Согласно инициативе, соцсети обяжут находить и блокировать такой контент, в России он получит запрещённой информации.


Один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что за последние пару лет интернет "стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире", и власти сделают всё, чтобы "треш-стрим как феномен исчез".


Отмечается, что для борьбы с треш стримами разработали целый пакет законопроектов, в который входят поправки в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также в уголовный и административный кодекс.

Закон предлагает штрафовать авторов дегенеративных онлайн-трансляций на 200-600 тыс. рублей (300-700 тыс. рублей для должностных лиц). Кроме того, предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством. Таким образом, ужесточается наказание за наиболее часто встречающиеся на треш-стримах правонарушения, среди которых убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а также похищение, истязание или побои. 

Отмечается, что рассмотрение и принятие пакета поправок состоится в весеннюю сессию, которая продлится с января по июль 2024 года. Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал Госдуму оперативно рассмотреть внесённый законопроект.

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Метки: Госдума   блокировка   законопроект   запрет   наказание   поправки   треш-стримы   штрафы   
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7  комментариев
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* You All 2 часа назад
луше бы вебкам и прочую проституцию запретили
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735
Михаил 37 минут назад
Лучше б себе думать запретили... других проблем более важных навалом...
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19k
Shtoppi Час назад
<<В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов>>
-------
т.е. прямых включений из госдумы теперь не будет?
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6k
Евгений Д Час назад
Не понятно только кто будет определять попадает или нет процесс под закон.
Если суд- то это очень длительный процесс, суды захлебнутся
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