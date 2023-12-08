<<В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов>>

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, включая треш-стримы. Согласно инициативе, соцсети обяжут находить и блокировать такой контент, в России он получит запрещённой информации.

Один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что за последние пару лет интернет "стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире", и власти сделают всё, чтобы "треш-стрим как феномен исчез".

Отмечается, что для борьбы с треш стримами разработали целый пакет законопроектов, в который входят поправки в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также в уголовный и административный кодекс.