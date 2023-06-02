Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что домашнее задание пора отменять. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".

Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло. Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Даванков заявил, что обсудит вопрос отмены в ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки.

Кроме того, Даванков заметил, что детей стоит учить роботехнике и технологиям будущего бесплатно.