Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников

Как хорошо, что учебный год уже окончен! Но ещё совсем недавно школьники бились с домашним заданием, а потом и родители, приходя домой с работы, присоединялись к этой битве за знания. Сын депутата устал от домашней работы и предложил папе отменить её. Тот всерьёз воспринял слова ребёнка.
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что домашнее задание пора отменять. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло. Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.
Даванков заявил, что обсудит вопрос отмены в ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки.
Кроме того, Даванков заметил, что детей стоит учить роботехнике и технологиям будущего бесплатно.
В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными.
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Считаю подобных деятелей реальными врагами народа, занимающихся целенаправленным одебиливанием нации. А уж по собственной глупости или по чьей-то указке - должны разбираться компетентные органы.
только вот остальных под себя болезных ровнять не надо.