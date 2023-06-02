FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7296 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников

Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников

Автор:
02 июня 2023 11:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   домашняя работа   закон   интересное   учёба   фото   школа   школьники   
1116
2

Как хорошо, что учебный год уже окончен! Но ещё совсем недавно школьники бились с домашним заданием, а потом и родители, приходя домой с работы, присоединялись к этой битве за знания. Сын депутата устал от домашней работы и предложил папе отменить её. Тот всерьёз воспринял слова ребёнка.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что домашнее задание пора отменять. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".

Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло. Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Даванков заявил, что обсудит вопрос отмены в ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки.

Кроме того, Даванков заметил, что детей стоит учить роботехнике и технологиям будущего бесплатно.

В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными.

А учат ли в школе?: маразмы из современных учебников, от которых волосы встают дыбом (16 фото)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   домашняя работа   закон   интересное   учёба   фото   школа   школьники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
973
ruslan d 2 часа назад
Да надо школу отменить совсем , чего детей напрягать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Демьян 7 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
7guest 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dampfer Полчаса назад
Нужно принять закон, по которому дети и внуки депутатов и чиновников обязаны учиться в общих школах, а не в привилегированных, глядишь и образование на другой уровень выйдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
idhr 39 минут назад
тот серьёзно воспринял слова ребёнка ... ещё бы, похоже что уровень социально-психологического развития у этого депутата, как раз примерно такой как и у этого ребёнка ... караул ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фёдор 50 минут назад
Да надо школу отменить совсем , чего детей от компьютерных игр отвлекать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 59 минут назад
Пусть прислушается к народу, и утопится нахер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ишты Час назад
Конечно! Научился расписываться и на пальцах считать - иди работать! Думать за нас депутаты будут.
Считаю подобных деятелей реальными врагами народа, занимающихся целенаправленным одебиливанием нации. А уж по собственной глупости или по чьей-то указке - должны разбираться компетентные органы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян Час назад
Мозги се пусть отменят себе .
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мангуст Час назад
Я, например, считаю, что домашние задания - очень полезная вещь. Учитель на уроке успевает дать только теорию и немножко практики. Дома проходит закрепление материала. Меня еще приколола фраза "В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными". То есть все будут IT-шниками, а элементарно дома кран потекший отремонтировать никто не сумеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SolomonA Час назад
Была уже одна такая "звезда", та вообще призывала разрешить детям в школе курить - тоже, видимо, прислушалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Час назад
да детям чиновников можно вообще не учится. один хрен этих бездарей по блату куда-нить да все равно пристроят, где потише, да потеплее и сытнее.
только вот остальных под себя болезных ровнять не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Игорь Час назад
интересно, а потом эти же люди будут стонать, что образование скатилось к плинтусу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о запахах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#Прикол#Автовсячина#люди#факты#кино#фильм#Китай
#машина#автомобили#интересное#подборка#аварии#позитив#забавно#СССР#дети#США
#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#авто аварии#знаменитости#Россия#искусство#удивительно
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться