В Госдуме попросили не обращать внимание на носок Шнурова

В последнее время носок на мужском члене стал очень популярным аксессуаром. Впервые за несколько лет носок появился на голой вечеринке Ивлеевой, где рэпер Vacio решил отличиться необычным нарядом. За это рэпер отсидит положенные 10 суток ареста, выйдет из спецприёмника и может отправиться в армию.

Следом за Vacio солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан.

Но на волне всех этих носочных историй все совсем забыли о том, кто на самом деле уже несколько лет шокирует эстраду - Сергей Шнуров. Артист выкладывал фотографии с носком на члене ещё в далёком 2016 году. Судя по его личной странице, он вообще не любит одеваться.