В Госдуме попросили не обращать внимание на носок Шнурова

На волне скандалов с носками на причинном месте все как-то забыли про эпатажного артиста, которые нацеплял носок на член ещё до того, как это стало мейнстримом.
В последнее время носок на мужском члене стал очень популярным аксессуаром. Впервые за несколько лет носок появился на голой вечеринке Ивлеевой, где рэпер Vacio решил отличиться необычным нарядом. За это рэпер отсидит положенные 10 суток ареста, выйдет из спецприёмника и может отправиться в армию.
Следом за Vacio солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан.
Но на волне всех этих носочных историй все совсем забыли о том, кто на самом деле уже несколько лет шокирует эстраду - Сергей Шнуров. Артист выкладывал фотографии с носком на члене ещё в далёком 2016 году. Судя по его личной странице, он вообще не любит одеваться.
Но в Госдуме считают, что это совсем разные истории. В разговоре с изданием "Подъём" зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила, что наказывать за старые деяния не стоит.
А за старые посты я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более, что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие. Абсолютно разные [ситуации]. Была другая страна и другие отношения, сейчас всё поменялось. Все, кто поменяются со страной, – с нами, а поминать старое не будем, - заявила Драпенко.
Однако Драпенко уверена, что за новые случаи пора отправлять на перевоспитание в армию.
Дураки они, абсолютные идиоты. Они пытаются схватить хайп на сиюминутной ситуации. Если бы он вышел одетый, может, никто бы не обратил внимание на его исполнение. А теперь все издания повторяют его фамилию. Я считаю, что самое лучшее – назначить ему наказание за оскорбление общественной нравственности, а ещё лучше отправить его воевать, в армию на перевоспитание.
Источник:
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Да, жаба! Правильно!
"Это носок, кого надо носок!"... (С) Один очень известный следователь
Ну давайте всякое гавно вроде этих дебилов в армию отправлять. А потом жаловаться, что у нас с армией что-то не так. Давайте всё-таки сначала их перевоспитаем, а уж потом нормальных людей отправим в армию.
Армия - это не колония непонятного режима. Там люди служат. Кто-то защищает Родину, а кто-то учится как её защищать.