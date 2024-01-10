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В Госдуме попросили не обращать внимание на носок Шнурова

В Госдуме попросили не обращать внимание на носок Шнурова

Автор:
10 января 2024 18:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   Шнуров   знаменитости   интересное   мнение   носок   фото   шоу бизнес   
1761
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На волне скандалов с носками на причинном месте все как-то забыли про эпатажного артиста, которые нацеплял носок на член ещё до того, как это стало мейнстримом.

В последнее время носок на мужском члене стал очень популярным аксессуаром. Впервые за несколько лет носок появился на голой вечеринке Ивлеевой, где рэпер Vacio решил отличиться необычным нарядом. За это рэпер отсидит положенные 10 суток ареста, выйдет из спецприёмника и может отправиться в армию.

Следом за Vacio солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан.

Но на волне всех этих носочных историй все совсем забыли о том, кто на самом деле уже несколько лет шокирует эстраду - Сергей Шнуров. Артист выкладывал фотографии с носком на члене ещё в далёком 2016 году. Судя по его личной странице, он вообще не любит одеваться.

Но в Госдуме считают, что это совсем разные истории. В разговоре с изданием "Подъём" зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила, что наказывать за старые деяния не стоит.

А за старые посты я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более, что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие. Абсолютно разные [ситуации]. Была другая страна и другие отношения, сейчас всё поменялось. Все, кто поменяются со страной, – с нами, а поминать старое не будем, - заявила Драпенко.

Однако Драпенко уверена, что за новые случаи пора отправлять на перевоспитание в армию.

Дураки они, абсолютные идиоты. Они пытаются схватить хайп на сиюминутной ситуации. Если бы он вышел одетый, может, никто бы не обратил внимание на его исполнение. А теперь все издания повторяют его фамилию. Я считаю, что самое лучшее – назначить ему наказание за оскорбление общественной нравственности, а ещё лучше отправить его воевать, в армию на перевоспитание.


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Метки: Госдума   Шнуров   знаменитости   интересное   мнение   носок   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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16k
ss Час назад
"...а поминать старое не будем, - заявила Драпенко."
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Да, жаба! Правильно!
"Это носок, кого надо носок!"... (С) Один очень известный следователь
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2k
Duke_kir Минуту назад
https://t.me/kurajbambey/868https://t.me/kurajbambey/868
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1k
Тордион 17 минут назад
Ничего нового. У нас все равны, но некоторые немного ровнее.)
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4
Деньги Есть 19 минут назад
Минусите меня как хотите. Но у нас, при любом раскладе, крайним всегда окажется голый Вася.
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16k
Kucher 53 минуты назад
..."на перевоспитание в армию"...
Ну давайте всякое гавно вроде этих дебилов в армию отправлять. А потом жаловаться, что у нас с армией что-то не так. Давайте всё-таки сначала их перевоспитаем, а уж потом нормальных людей отправим в армию.
Армия - это не колония непонятного режима. Там люди служат. Кто-то защищает Родину, а кто-то учится как её защищать.
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4
Деньги Есть Kucher Минуту назад
Если под "говном" Вы имеете ввиду Шнура, то я Вам напоминаю, что он член Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре с февраля 2019 года. Такая вот у нас культура.
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24k
Валерий 57 минут назад
Ну, раз уж на то пошло, то первыми с носками на членах вышли еще RHCP
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50k
Элек Мек Час назад
Ему видимо можно всё..

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147
Саша 2 часа назад
"Поштучную продажу носков приравняют к пропаганде ЛГБТ"
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Дорожную Драпеке.....

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