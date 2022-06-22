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В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса

В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса

Автор:
22 июня 2022 07:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: беженцы   галкин   госдума   замок   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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В конце февраля Максим Галкин и Алла Пугачёва, как и многие знаменитости, отправились в отпуск. Из-за этого теперь многие называют их предателями родины, а первый зампред антикоррупционного комитета Госдумы Андрей Луговой вообще предложил изъять у семейной пары легендарный замок в Грязи и отдать беженцам из Донбасса.

Когда Галкин вместе с женой и детьми уехал заграницу, общественники тут же обнаружили в их доме множество нарушений. Автономная некоммерческая организация «Охрана вод и лесов» написала жалобу на артистов и попросила проверить возможные нарушения строительного, пожарного и санитарного законодательства при возведении здания.

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По мнению общественников, участок, на котором стоит замок, мог иметь историко-культурную ценность. Однако историко-культурную экспертизу при строительстве не проводили. Речь может идти о взятке. Также там указали на грубые нарушения градостроительных нормативов, которые могут создавать опасные ситуации. По закону такие объекты нужно сносить, заявили в «Охране вод и лесов».

Первый зампред антикоррупционного комитета Госдумы Андрей Луговой поддержал инициативу. Луговой заявил, что считает Галкина предателем.

«Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев из Донбасса», — отметил парламентарий на радиостанции «Говорит Москва».



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беженцы   галкин   госдума   замок   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
Идея хорошая но я очень сомневаюсь что что то кому то отдадут, скорей всего человек что это предложил прекрасно понимает что это не сильно реально, но это заявление все равно добавляет ему пиару

просто я таких заявление\обещаний слышал уже очень много, тот же зеленский обещал отдать правительственные дачи под дом сиротам, а в итоге хер
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39k
Игорь Минуту назад
1. Как бы внести в Думу предложение, чтобы из Думы убирали нахрен тех депутатов, которые вносят тупые предложения?

2. С каких пор ездить за границу запрещено?

3. Если кто-то что-то не то наговорил, так привлекайте по-закону. Нечего уподобляться некоторым "партнёрам".

4. Если передать это строени беженцам, то что, все выше перечисленные нарушения исчезнут автоматически?
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1k
Mil-ast 2 минуты назад
Все эти заявления очередной раз доказывают, что у граждан нет гарантий на их недвижимость и бизнес.
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−3
Alexandr Fisher 22 минуты назад
Я за, а еще бы в добавок просто стер бы их с лица земли, а лучше отправил бы в Донбас, что бы поработали волонтерами и Галкин, и Кубачиха и вся эта пи--зДобратия
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11k
Kostick 37 минут назад
это не та халупка, с которой ещё при лужкове пытался митволь бороться?
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4k
Frank Borman 43 минуты назад
Что значит отдать? То есть Россия будет грабить имущество неугодных, как это сейчас делают западные мрази?
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6k
workmen77 46 минут назад
А может лучше начать с самих депутатов, особенно с тех, кто любит распоряжаться чужим имуществом и деньгами - пусть отдадут свои особняки и апартаменты беженцам, а сами - в хрущевки.
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194
Alex 49 минут назад
Что один придурок, что второй
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19k
babuby Час назад
Идиоты! Кто его содержание и налоги оплачивать будет!? Беженцы?
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21k
albedo Час назад
По мнению общественников, участок, на котором стоит замок, мог иметь историко-культурную ценность.
=============================
Все таки "общественникам" надо иметь совесть.
Через дорогу от деревни "Грязь", где этот "замок" СЕЛЬХОЗ поля отданы Москве для строительства многоэтажных домов.
Вот пусть поборются с той "мафией" во главе с Собяниным.
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58k
Похабыч Час назад
А виллы Соловьёва беженцам с Украины!
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