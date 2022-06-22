В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса

В конце февраля Максим Галкин и Алла Пугачёва, как и многие знаменитости, отправились в отпуск. Из-за этого теперь многие называют их предателями родины, а первый зампред антикоррупционного комитета Госдумы Андрей Луговой вообще предложил изъять у семейной пары легендарный замок в Грязи и отдать беженцам из Донбасса.
Когда Галкин вместе с женой и детьми уехал заграницу, общественники тут же обнаружили в их доме множество нарушений. Автономная некоммерческая организация «Охрана вод и лесов» написала жалобу на артистов и попросила проверить возможные нарушения строительного, пожарного и санитарного законодательства при возведении здания.
По мнению общественников, участок, на котором стоит замок, мог иметь историко-культурную ценность. Однако историко-культурную экспертизу при строительстве не проводили. Речь может идти о взятке. Также там указали на грубые нарушения градостроительных нормативов, которые могут создавать опасные ситуации. По закону такие объекты нужно сносить, заявили в «Охране вод и лесов».
Первый зампред антикоррупционного комитета Госдумы Андрей Луговой поддержал инициативу. Луговой заявил, что считает Галкина предателем.
«Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев из Донбасса», — отметил парламентарий на радиостанции «Говорит Москва».
Источник:
АНТИФИШКИ
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просто я таких заявление\обещаний слышал уже очень много, тот же зеленский обещал отдать правительственные дачи под дом сиротам, а в итоге хер
2. С каких пор ездить за границу запрещено?
3. Если кто-то что-то не то наговорил, так привлекайте по-закону. Нечего уподобляться некоторым "партнёрам".
4. Если передать это строени беженцам, то что, все выше перечисленные нарушения исчезнут автоматически?
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Все таки "общественникам" надо иметь совесть.
Через дорогу от деревни "Грязь", где этот "замок" СЕЛЬХОЗ поля отданы Москве для строительства многоэтажных домов.
Вот пусть поборются с той "мафией" во главе с Собяниным.