Рэпер Vacio, плясавший на голой вечеринке Ивлеевой в одном носке, получил повестку в военкомат

Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприемнике №2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат, и он даже прошёл медкомиссию для постановки на воинский учёт, так как ранее военный билет рэпер не получил по неизвестной мне причине.

Вроде бы музыкант сказал правозащитнику, что у него есть какое-то заболевание, но подробностей просил не разглашать. Как и деталей того, почему не служил, но ходил без военника. Кстати, он добавил, что не против службы и категорически порицает экстремистское ЛГБТ*.