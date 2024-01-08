FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8430 постов • 901 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Рэпер Vacio, плясавший на голой вечеринке Ивлеевой в одном носке, получил повестку в военкомат

Рэпер Vacio, плясавший на голой вечеринке Ивлеевой в одном носке, получил повестку в военкомат

Автор:
08 января 2024 16:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VACIO   Николай Васильев   Суд   военкомат   голая вечеринка   повестка   рэпер   
887
4
1

Вскоре он отсидит положенные 10 суток ареста, выйдет из спецприёмника и может отправиться в армию.

Николай Васильев - так зовут рэпера, который прославился после тусовки в клубе “Мутабор”. Музыкант пришёл туда в одном носке, натянутом на половой орган. Буквально через несколько минут его фото появились в соцсетях и парень получил примерно такой же шквал критики, как и Ивлеева, которая была там в костюме с бриллиантом за 23 миллиона рублей. Она подвесила его на пятую точку.

Вскоре Васильева задержали оштрафовали на 200 рублей за пропаганду ЛГБТ* и посадили на 15 суток за мелкое хулиганство. Когда срок заключения истекал - накинули ещё 10 суток, снова за хулиганство.

Так что новогодние праздники рэпер встретил в спецприёмнике. Там же ему вручили повестку в военкомат. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Алексей Лобарев.

Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприемнике №2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат, и он даже прошёл медкомиссию для постановки на воинский учёт, так как ранее военный билет рэпер не получил по неизвестной мне причине.

Вроде бы музыкант сказал правозащитнику, что у него есть какое-то заболевание, но подробностей просил не разглашать. Как и деталей того, почему не служил, но ходил без военника. Кстати, он добавил, что не против службы и категорически порицает экстремистское ЛГБТ*.

Артист ещё раз извинился за свое участие в этом мероприятии, заявил, что не предполагал наступления таких серьёзных последствий после своего эпатажного появления на этой вечеринке. Отдельно он сказал, что любит женщин, с которыми общался, в том числе на этой вечеринке.

Дальнейшая судьба рэпера станет ясна после освобождения. Вполне возможно, он пойдёт служить.

*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: VACIO   Николай Васильев   Суд   военкомат   голая вечеринка   повестка   рэпер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Alex 39 минут назад
Какая ирония ))) Этот мудак наверно 10 раз проклял ТП ивлееву
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
391k
Алексей 6 минут назад

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 9 минут назад
Отправится в военный оркестр какой-нибудь, выучит несколько фольклорных песенок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Сосед ватажный 10 минут назад
Я хз конечно, но вот - "рэпер". Я знаю Тупака, я знаю Снупа, Эминема, наконец, но вот этот гульфик - оно откуда выползло? И оно сразу - рэпер? Какие у него есть чарты и платиновые альбомы? Напомните мне, а то я чот пропустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas 12 минут назад
настолько туп, что даже не знает правильное написание фразы: "Уроды боятся красоты" или уж тогда как приказ: "Уроды, бояться красоты"... Такого исправит только дисциплина... в путь мажорика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead 20 минут назад
Теперь будет отплясывать в противогазе на плацу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 22 минуты назад
лучше бы
выдали Коленьке клифт полосатый
с "бубновым тузом" на спине
и....
по тундре, по железной дороге
где мчит курьерский Воркута-Ленинград
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
albedo Полчаса назад
Вспомнилось:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Полчаса назад
трипер купил себе справочку? вот сейчас её аннулируют)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А Полчаса назад
Артист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за...
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#авто аварии#сарказм#интересное
#Россия#автомобили#автомир#СССР
#история#ДТП#машина#Москва
Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в... А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в... Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой,...

На что жалуетесь?

Вернуться