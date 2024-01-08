Рэпер Vacio, плясавший на голой вечеринке Ивлеевой в одном носке, получил повестку в военкомат

Вскоре он отсидит положенные 10 суток ареста, выйдет из спецприёмника и может отправиться в армию.
Николай Васильев - так зовут рэпера, который прославился после тусовки в клубе “Мутабор”. Музыкант пришёл туда в одном носке, натянутом на половой орган. Буквально через несколько минут его фото появились в соцсетях и парень получил примерно такой же шквал критики, как и Ивлеева, которая была там в костюме с бриллиантом за 23 миллиона рублей. Она подвесила его на пятую точку.
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Вскоре Васильева задержали оштрафовали на 200 рублей за пропаганду ЛГБТ* и посадили на 15 суток за мелкое хулиганство. Когда срок заключения истекал - накинули ещё 10 суток, снова за хулиганство.
Так что новогодние праздники рэпер встретил в спецприёмнике. Там же ему вручили повестку в военкомат. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Алексей Лобарев.
Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприемнике №2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат, и он даже прошёл медкомиссию для постановки на воинский учёт, так как ранее военный билет рэпер не получил по неизвестной мне причине.
Вроде бы музыкант сказал правозащитнику, что у него есть какое-то заболевание, но подробностей просил не разглашать. Как и деталей того, почему не служил, но ходил без военника. Кстати, он добавил, что не против службы и категорически порицает экстремистское ЛГБТ*.
Артист ещё раз извинился за свое участие в этом мероприятии, заявил, что не предполагал наступления таких серьёзных последствий после своего эпатажного появления на этой вечеринке. Отдельно он сказал, что любит женщин, с которыми общался, в том числе на этой вечеринке.
Дальнейшая судьба рэпера станет ясна после освобождения. Вполне возможно, он пойдёт служить.
*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.
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выдали Коленьке клифт полосатый
с "бубновым тузом" на спине
и....
по тундре, по железной дороге
где мчит курьерский Воркута-Ленинград