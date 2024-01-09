FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8435 постов • 901 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан

Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан

Автор:
09 января 2024 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Екатерина Мизулина   Максим Тесли   группа Щенки   задержание   носок   полиция   шоу бизнес   
1733
2
1

Бесстыдная слава участника "голой вечеринки" Ивлеевой кому-то явно не даёт покоя.

Вокалист группы «Щенки» Максим Моисеев (известен также под псевдонимом Максим Тесли) решил эпатировать публику и на последнем концерте 7 января предстал перед зрителями практически голым. Один лишь носок украшал детородный орган с позволения сказать артиста.


В ходе выступления носок упал - и публика была вынуждена лицезреть обнаженного солиста. После этого конфуза Тесли ушёл за кулисы и оделся.


В ночь на 9 января провокатора задержали в аэропорту Пулково, откуда тот планировал улететь сначала в Екатеринбург, затем - в Казахстан.

"Его доставили в полицию Калининского района, поместили в камеру для административно задержанных. Полицией Калининского района было возбуждено административное производство по статье КоАП РФ 20.1 (мелкое хулиганство)", - сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.


Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что вокалист группы «Щенки» Максим Тесли выступал с одним носком на гениталиях не единожды.


Упоминаемый же везде россиянин с носком на члене рэпер Vacio за свою выходку был арестован в общей сложности на 25 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей.  Также исполнитель получил повестку в военкомат. Посмотрим, чем закончится дело в отношении Тесли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Екатерина Мизулина   Максим Тесли   группа Щенки   задержание   носок   полиция   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Copycat Час назад
по моему лечить его над - если у человека мысль "а не плохо было бы заголиться перед кучей людей" значит в голове у него бардак

ну или обЪ5аный он и надо на вещества проверять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
362
ruslan d 8 минут назад
Эка невидаль ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya 20 минут назад
на сколько я помню S@x Pistols первые выступили в носках на причинном месте, Шнур вообще совершенно голый был, сам солист Щенков также оголялся, так что ничего нового. Вообще не понимаю истерики, все эти концерты 18+ и ходит туда публика соответствующая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn Полчаса назад
Походу носки с одного пациента.Ибо заразные оказались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
А Шнурову ниче, а Шнурову можно. Да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SandMANn Полчаса назад
Фубля
ФубляПосмотреть
Фубля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Алексей 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
38k
14k
кот базилий 43 минуты назад
Это в поддержку ивлевой, сажать надо за такие выходки этих обдолбаных и больных "звезд". Их место на зоне у параши с членом во рту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
7guest 44 минуты назад
А как же голый Шнуров на своём концерте? Или это другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
costarox 7guest Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com


Ну да. Это другое)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 49 минут назад
обиженный репер всех минусит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 50 минут назад
Это что тенденция на долбое-бизм ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
Херанука Паибалу Час назад
Епанутые обезьяны детектед....
Надеюсь, Армия все поправит в воспитании .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210571



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Часы специально для водителей. Но не для дороги
Часы специально для водителей. Но не для дороги
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
Праздники закончились. Но не для всех
Праздники закончились. Но не для всех
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
В детстве всегда было интересно, зачем раньше рисовали портреты бомжей

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#автомир#фильм#природа#знаменитости#конфликт#шоу бизнес#Жизнь
#факты#аварии#интересно#в мире#люди#роль#СССР#задержание#внешность#собака
#животные#автомобили#авто аварии#кино#Прикол#забавно#история#сарказм#Юмор#Россия
Праздники закончились. Но не для всех Праздники закончились. Но не для всех В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто

На что жалуетесь?

Вернуться