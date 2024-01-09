Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан

В ходе выступления носок упал - и публика была вынуждена лицезреть обнаженного солиста. После этого конфуза Тесли ушёл за кулисы и оделся.





В ночь на 9 января провокатора задержали в аэропорту Пулково, откуда тот планировал улететь сначала в Екатеринбург, затем - в Казахстан.

"Его доставили в полицию Калининского района, поместили в камеру для административно задержанных. Полицией Калининского района было возбуждено административное производство по статье КоАП РФ 20.1 (мелкое хулиганство)", - сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.





Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что вокалист группы «Щенки» Максим Тесли выступал с одним носком на гениталиях не единожды.



