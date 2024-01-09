Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан

Бесстыдная слава участника "голой вечеринки" Ивлеевой кому-то явно не даёт покоя.
Вокалист группы «Щенки» Максим Моисеев (известен также под псевдонимом Максим Тесли) решил эпатировать публику и на последнем концерте 7 января предстал перед зрителями практически голым. Один лишь носок украшал детородный орган с позволения сказать артиста.
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В ходе выступления носок упал - и публика была вынуждена лицезреть обнаженного солиста. После этого конфуза Тесли ушёл за кулисы и оделся.
В ночь на 9 января провокатора задержали в аэропорту Пулково, откуда тот планировал улететь сначала в Екатеринбург, затем - в Казахстан.
"Его доставили в полицию Калининского района, поместили в камеру для административно задержанных. Полицией Калининского района было возбуждено административное производство по статье КоАП РФ 20.1 (мелкое хулиганство)", - сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что вокалист группы «Щенки» Максим Тесли выступал с одним носком на гениталиях не единожды.
Упоминаемый же везде россиянин с носком на члене рэпер Vacio за свою выходку был арестован в общей сложности на 25 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей. Также исполнитель получил повестку в военкомат. Посмотрим, чем закончится дело в отношении Тесли.
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ну или обЪ5аный он и надо на вещества проверять
А этого придурка ..... горбатого могила исправит, как говорится....
Ну да. Это другое)))
Надеюсь, Армия все поправит в воспитании .....