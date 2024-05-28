"От него остался один носок": рэпер VACÍO, засветившийся на вечеринке Ивлеевой, хочет отказаться от российского гражданства

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, рэпер принял решение бежать из России, воспользовавшись : помощью "третьих лиц. Сначала он ехал в Армению, а оттуда — дальше в США. Музыкант сообщил, что хочет заниматься исключительно музыкой, поэтому решился на отъезд за границу. Также он планирует отказаться от российского гражданства. Интересно, что из-за отъезда VACÍO он остался должен лейблу Rocket Records, с которым у артиста был заключён договор. Впрочем, сейчас соглашение с ним расторгнуто в одностороннем порядке.

А вот Иосиф Пригожин считает, что от рэпера остался только носок, и его жизнь на чужбине вряд ли будет успешной.