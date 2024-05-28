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"От него остался один носок": рэпер VACÍO, засветившийся на вечеринке Ивлеевой, хочет отказаться от российского гражданства

"От него остался один носок": рэпер VACÍO, засветившийся на вечеринке Ивлеевой, хочет отказаться от российского гражданства

Автор:
28 мая 2024 19:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VACIO   Васио   голая вечеринка   ивлеева   носок   отказ от гражданства   сбежал за границу   шоу бизнес   
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Ранее музыкант сбежал за границу, как только замаячила перспектива службы в армии.

Рэпера VACÍO (Николай Васильев) знали лишь в узких кругах, но после скандальной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, многие в РФ поняли, что он и есть тот самый дурачок, появившийся на публике с носком на причинном месте.


Внимание к его творчеству не возросло, зато всем стало интересно, что будет с рэпером дальше.


"Герои" вечеринки так и или иначе расплатились за своё участие в скандальном мероприятии: у кого-то отменились выступления, кем-то заинтересовалась налоговая. Васильев тоже не избежал наказания: сначала задержали оштрафовали на 200 рублей за пропаганду ЛГБТ* и посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.


Когда срок заключения истекал - накинули ещё 10 суток, и снова за хулиганство. А потом про Васио вспомнил военкомат, который решил, что пора бы парню выбить из головы дурацкие затеи. Музыканту предстояло пойти в армию, но, видимо, эти перспективы не входили в его планы, Васио сбежал за границу.


Как сообщает Телеграм-канал SHOT, рэпер принял решение бежать из России, воспользовавшись : помощью "третьих лиц. Сначала он ехал в Армению, а оттуда — дальше в США. Музыкант сообщил, что хочет заниматься исключительно музыкой, поэтому решился на отъезд за границу. Также он планирует отказаться от российского гражданства. Интересно, что из-за отъезда VACÍO он остался должен лейблу Rocket Records, с которым у артиста был заключён договор. Впрочем, сейчас соглашение с ним расторгнуто в одностороннем порядке.


А вот Иосиф Пригожин считает, что от рэпера остался только носок, и его жизнь на чужбине вряд ли будет успешной.


Сам же музыкант свой отъезд больше не комментирует, но пытается сохранить свою русскоязычную аудиторию, активно общаясь с аудиторией в своём Телеграм-канале. Надолго ли хватит интереса у публики или вскоре рэпер перестанет быть интересен (с носком или без), покажет время.



*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.


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Метки: VACIO   Васио   голая вечеринка   ивлеева   носок   отказ от гражданства   сбежал за границу   шоу бизнес   
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8  комментариев
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671
Игорь 50 минут назад
Да вообще кому этот дебил интересен? Таким же долбаным, как и он сам...
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33k
Ashabad Минуту назад
Честно говоря, такие в армии не нужны. Так что в какой-то части он правильно поступил. Опять же, в случае возвращения (буде оное состоится) его не в армию надо а в колонию. Пусть помашет ломиком или топориком на свежем воздухе, репчики свои зэкам почитает...
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3k
Константин 2 минуты назад
А чей это сынок-то?
Может стоит папе тоже вопросы задать?
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888
алексей светов 4 минуты назад
Что то чекисты совсем перестали свой хлеб отрабатывать.Кто угодно может насрать в красный угол ради понта и свалить.Я в вам дармоеды из МВД обращаюсь,вы мышей ловить собираетесь,или как?Или пока на яйца не наступят так и будет всякое медиадерьмо мельтишить и пиарить само себя.
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36k
Teodor 18 минут назад
"Герои вечеринки так и или иначе расплатились за своё участие в скандальном мероприятии: у кого-то отменились выступления, кем-то заинтересовалась налоговая..."
Только румыну слащавому - что с гуся вода: уже по ящику над всеми нами в рекламе глумится, своё участие в этом б`лядстве обыгрывает: "Вы что, не в ту дверь вошли!?"
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
как эти ублюдки всякие так просто сваливают за границу..МВД всего лишь требуется дать распоряжение Аэропортам, Вокзалам и т.д. не выпускать рожу с ФОТОРОБОТА)..и отзвониться куда следует)
*в СССР такой куйни не было..остоипенили со своими поблажками и вонючим либерализьмом...везде взяточники жирными рожами походу.
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43k
Сергей Полчаса назад
Теперь в магазине носки надо не парами продавать, а тройками.
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12k
Дмитрий 40 минут назад
Киркоров то с остальными....не в ту дверь на минуту зашёл! И ничего ни с кем не стало! На всех каналах! В рекламе каждый день! Кто пострадал интересно? На ....я были эти понты с якобы отменой всего и вся если они все сейчас на своих местах и как мелькали в ящике так и мелькают!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2140 постов (2128 в горячем)

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