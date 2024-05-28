"От него остался один носок": рэпер VACÍO, засветившийся на вечеринке Ивлеевой, хочет отказаться от российского гражданства

Ранее музыкант сбежал за границу, как только замаячила перспектива службы в армии.
Рэпера VACÍO (Николай Васильев) знали лишь в узких кругах, но после скандальной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, многие в РФ поняли, что он и есть тот самый дурачок, появившийся на публике с носком на причинном месте.
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Внимание к его творчеству не возросло, зато всем стало интересно, что будет с рэпером дальше.
"Герои" вечеринки так и или иначе расплатились за своё участие в скандальном мероприятии: у кого-то отменились выступления, кем-то заинтересовалась налоговая. Васильев тоже не избежал наказания: сначала задержали оштрафовали на 200 рублей за пропаганду ЛГБТ* и посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.
Когда срок заключения истекал - накинули ещё 10 суток, и снова за хулиганство. А потом про Васио вспомнил военкомат, который решил, что пора бы парню выбить из головы дурацкие затеи. Музыканту предстояло пойти в армию, но, видимо, эти перспективы не входили в его планы, Васио сбежал за границу.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, рэпер принял решение бежать из России, воспользовавшись : помощью "третьих лиц. Сначала он ехал в Армению, а оттуда — дальше в США. Музыкант сообщил, что хочет заниматься исключительно музыкой, поэтому решился на отъезд за границу. Также он планирует отказаться от российского гражданства. Интересно, что из-за отъезда VACÍO он остался должен лейблу Rocket Records, с которым у артиста был заключён договор. Впрочем, сейчас соглашение с ним расторгнуто в одностороннем порядке.
А вот Иосиф Пригожин считает, что от рэпера остался только носок, и его жизнь на чужбине вряд ли будет успешной.
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Сам же музыкант свой отъезд больше не комментирует, но пытается сохранить свою русскоязычную аудиторию, активно общаясь с аудиторией в своём Телеграм-канале. Надолго ли хватит интереса у публики или вскоре рэпер перестанет быть интересен (с носком или без), покажет время.
*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.
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Может стоит папе тоже вопросы задать?
Только румыну слащавому - что с гуся вода: уже по ящику над всеми нами в рекламе глумится, своё участие в этом б`лядстве обыгрывает: "Вы что, не в ту дверь вошли!?"
*в СССР такой куйни не было..остоипенили со своими поблажками и вонючим либерализьмом...везде взяточники жирными рожами походу.