Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов

Концертная программа, которая прошла в Кремле, сопровождалась эпатажным шоу, в одном из "актов", Киркоров выступал на сцене, забравшись на крест. Эта выходка не прошла незамеченной. Люди стали требовать отмены его выступлений из-за плясок на кресте. Начались отмены его концертов: в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе и в Анапе.

Общественники Анапы потребовали положить конец «безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, наркомании, культуре наживы, пропаганде извращений, попрания патриотических и традиционных ценностей и культурной уникальности народов России».