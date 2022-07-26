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Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов

Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов

Автор:
26 июля 2022 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   знаменитости   интересное   мерзость   мнение   певцов   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров на одном из своих концертов спел, взобравшись на крест. Этот поступок возмутил россиян и многие стали выступать против его шоу. Среди противников его "творчества" оказался Певцов. Он жёстко высказался в адрес артиста, назвав его мерзостью.

Концертная программа, которая прошла в Кремле, сопровождалась эпатажным шоу, в одном из "актов", Киркоров выступал на сцене, забравшись на крест. Эта выходка не прошла незамеченной. Люди стали требовать отмены его выступлений из-за плясок на кресте. Начались отмены его концертов: в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе и в Анапе.

Общественники Анапы потребовали положить конец «безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, наркомании, культуре наживы, пропаганде извращений, попрания патриотических и традиционных ценностей и культурной уникальности народов России».

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Даже несмотря на покаяния Киркорова, многие до сих пор не простили Киркорова. Актёр Дмитрий Певцов выступил против концертов "короля эстрады".

"Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - написал Певцов в Telegram.

Речь идёт о петиции, которую подписывали жители Ялты в храме. Россияне потребовали отменить концерты Киркорова.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   знаменитости   интересное   мерзость   мнение   певцов   фото   шоу бизнес   
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44  комментария
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7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Этот пафосный павлин и до плясок на кресте всегда был мерзостью.
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58k
Александр 2 секунды назад
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241
Gigantes 19 минут назад
Вообще кто-нибудь видел вживую поклонников Киркнявого, на него же только бабки сельские добровольно ходят, не понятна эта раздутая известность его
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−101
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
не с этим петушарой надо воевать, а с идиотами кто платит деньги за билеты
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221
Евгений Ковалёв Полчаса назад
Давно пора сжечь его на костре
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22k
Максим 41 минуту назад
Это то же самый Певцов, который выгораживает предателя Серебрякова по старой дружбе?
Ссылка youtu.be
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10k
Green 41 минуту назад
Неужели дождались когда этот "непотопляемый" кусок говнища прищучат?
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6k
IceBazooka 48 минут назад
Я от религии далёк, но это пздц
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10k
Rus77 53 минуты назад
Поддерживаю! Это гомо-педо-мерзость!!!
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545k
АРОН 56 минут назад
А ведь действительно: сколько ещё можно терпеть эту вакханалию?
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2k
Dema Час назад
Допрыгался пи@арок.И уехать как его кенты в говно наступишь,и остаться тоже не мёд.
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86
Аврашалом Маркович Час назад
Киркоров неправ, крест - это орудие пыток, оно для страданий, а не для песен и плясок. Своими ужимками он унижает труд палачей.
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−5
Alexey Час назад
это наша советская мерзость, не хочешь не смотри...
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8k
Григорий Бабкин Час назад
А подарить его обратно румынам!

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22k
Inter Час назад
а сам то!! жополизы правительственные. "на париж" как там??
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2k
pinbalist Час назад
А мерзость типа "На Париж" - должна быть?
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33k
Нанук Паналык Час назад
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5k
Roman 2 часа назад
Мне не нравятся религиозные проповеди и поэтому я не хожу в церковь.
Кому не нравятся чьи бы то ни было концерты - не ходите на них и будьте счастливы!
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3k
Copycat 2 часа назад
ДА еперы ну покажите мне люедй которые ходят на его концерты, да я знаю что раньше ходили но как по мне уже столько лет прошло что его целевая аудитория уже просто либо умерла от старости либо уже на столько стара что без посторонней помощи может только до туалета дойти, какой там концерт
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
А Певцов и правда актер? Не, про Киркорова спорить не буду. Тут пусть зритель решает.
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