Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов

Филипп Киркоров на одном из своих концертов спел, взобравшись на крест. Этот поступок возмутил россиян и многие стали выступать против его шоу. Среди противников его "творчества" оказался Певцов. Он жёстко высказался в адрес артиста, назвав его мерзостью.
Концертная программа, которая прошла в Кремле, сопровождалась эпатажным шоу, в одном из "актов", Киркоров выступал на сцене, забравшись на крест. Эта выходка не прошла незамеченной. Люди стали требовать отмены его выступлений из-за плясок на кресте. Начались отмены его концертов: в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе и в Анапе.
Общественники Анапы потребовали положить конец «безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, наркомании, культуре наживы, пропаганде извращений, попрания патриотических и традиционных ценностей и культурной уникальности народов России».
Даже несмотря на покаяния Киркорова, многие до сих пор не простили Киркорова. Актёр Дмитрий Певцов выступил против концертов "короля эстрады".
"Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - написал Певцов в Telegram.
Речь идёт о петиции, которую подписывали жители Ялты в храме. Россияне потребовали отменить концерты Киркорова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кому не нравятся чьи бы то ни было концерты - не ходите на них и будьте счастливы!
Но вот про "голосование рублем".
В мире постмодерна мнение потребителя/зрителя никого не интересует.
Завернут в блестящую обертку, убедят в чем угодно.
Тема старая. «Новое платье короля» Г.Х. Андерсона заимствована у автора аж 1335 года.
Нужен свежий взгляд условного ребенка.
Людям нравится красивая обертка и никто не заставит их смотреть, где надо думать.
Жвачка всегда будет популярна. Все эти скандалы и подглядывания, обсуждения. Есть что есть.
Если взглянете на рейтинги каналов, то убедитесь, что передача условного Малахова в десятки раз опережает трансляцию научной передачи или качественного спектакля по Культуре.
Поэтому ни запретами, ни взглядами детей ничего не изменить.
Вроде тупой, а вроде пытаешься сохранить лицо и "сливаешь" собеседника.
Если Вы покажете мне, что я призываю к запрету кого-то или оценки не с позиции зрителя (потребителя), я соглашусь с Вами. Не сможете? Вы обыкновенный пустобрех, но это не новость для Фишек.
Итак! Давайте)
Это фундаментальный вопрос. 1,5 кг "думательного вещества" в процессе интенсивного "думания" потребляет до 25% вырабатываемой организмом энергии. "Думать", в прямом смысле слова, вредно и затратно.
Отсюда и 1-2% от популяции - "люди думающие", 8-10% - "люди реализующие", остальным выдаются паттерны поведения.
Популяция не вывезет других пропорций.
П.С. Ни в коем случае не утверждаю, что кто-то выше, кто-то ниже. У любой пирамиды должно быть крепкое, широкое основание для устойчивости. И эти вот 1-2% "думающих" зачастую люди "пограничные". У всех свои проблемы.