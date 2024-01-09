FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8101 пост • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

Автор:
09 января 2024 23:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   агрессия   девочка   магазин   мигрант   трудовой мигрант   
1712
1
1

Очередная серия из жизни иностранных специалистов в столице нашей Родины. Трудовой мигрант выхлебав из горла прямо на кассе магазина бутылку водки, попытался задушить шестилетнюю девочку в Москве — ребёнок получил травму головы и сильно испугался.

Инцидент произошел в магазине "Мясновъ" на Новочеркасском бульваре в Москве.

43-летний из Киргизии купил водку, откупорил бутылку, щедро отпил из нее, не отходя от кассы, а потом набросился на девочку, которая вместе с родителями оказалась недалеко о него и начал её душить, приговаривая: "Я ей шею сверну сейчас".

Отец девочки усмирил неадеквата до приезда полиции.

Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что "хотел приколоться". Сейчас с ним работает столичный СК. На допросе он признал вину и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. - сообщает MASH.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   агрессия   девочка   магазин   мигрант   трудовой мигрант   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Tony 16 минут назад
ну и выдержка у отца - кремень просто! другой бы на его месте (да и я в том числе) харю этой пьяной 4уркомра3и точно бы в фарш превратил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SmartCat101 Полчаса назад
откуда такие мрази берутся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
пистетц склейка понять не могу - чел отпил, потом толпа людей и кто то в шапке за фиолетового ребенка потянул

не поведусь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
858
Шурман Час назад
Отсидит и домой назад в солнечную разрушенную Киргизию . Урода кусок , я даже не знаю что бы я в этот момент сделал , увы моя семья с мной по алкомаркетам не ходит . Я считаю что детям не за чем смотреть что папа для себя покупает . Кстати почему разрушенная , у них с времен СССР всегда было так , были Русские было все отлично а как Русские ушли то жопа в том же Бишкеке . Я раньше к ним часто через горы ходил и водил туристов так они за тенге удавиться могли :) так же и с Узбеками было .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
Шэльмавье фон Шольценко Шурман Полчаса назад
А ты не меняшся,как был [мат], в 23, так им и осталса)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Набирающие популярность в сообществах
Экономика и криминал в фильме "Операция “Ы” и другие приключения Шурика"
Экономика и криминал в фильме "Операция “Ы” и другие приключения Шурика"
Лапка
Лапка
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда за праздники сбил режим

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#ДТП#интересное#фильм#природа#Автовсячина#дети#Жизнь
#машина#животные#в мире#авто аварии#люди#знаменитости#милота#история#забавно#собака
#автомобили#факты#аварии#кино#Прикол#Юмор#шоу бизнес#роль#США#звезды
Желания, которые сбылись Желания, которые сбылись Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста "Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами "Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться