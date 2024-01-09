В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

Очередная серия из жизни иностранных специалистов в столице нашей Родины. Трудовой мигрант выхлебав из горла прямо на кассе магазина бутылку водки, попытался задушить шестилетнюю девочку в Москве — ребёнок получил травму головы и сильно испугался.
Инцидент произошел в магазине "Мясновъ" на Новочеркасском бульваре в Москве.
43-летний из Киргизии купил водку, откупорил бутылку, щедро отпил из нее, не отходя от кассы, а потом набросился на девочку, которая вместе с родителями оказалась недалеко о него и начал её душить, приговаривая: "Я ей шею сверну сейчас".
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Отец девочки усмирил неадеквата до приезда полиции.
Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что "хотел приколоться". Сейчас с ним работает столичный СК. На допросе он признал вину и раскаялся.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. - сообщает MASH.
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не поведусь