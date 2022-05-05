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В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд

В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд

Автор:
05 мая 2022 15:28
Сообщество : Криминал
Метки: Набережные Челны   девочка   лифт   мигрант   новостройка   педофил   узбекистан   
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Педофилом оказался приезжий из Узбекистана. И он уже раскаялся в своём поступке.

Мигрант приставал к 13-летней девочке. Он работал в новостройке - занимался отделочными работами. Он вошёл с нею в лифт, начал целовать её и якобы попытался изнасиловать. Подросток смогла вырваться, убежала и рассказала всё родителям. Те сразу же «кинули клич» собрали знакомых и быстро изловили подозреваемого в педофилии.

Полицейских, конечно же, вызвали. А пока они ехали, местные решили сами провести «разъяснительную беседу».

На его несвязные объяснения, один из из мужиков произносит легендарную фразу: «Не брат ты мне…»

Видео точно не призывает к межнациональной розни. Какая ещё рознь? Это повод задуматься о том, что преступлений с несовершеннолетними становится всё больше и больше. И уже дошло до того, что разбираться в этом приходится гражданским лицам.

В комментах к видео нашлись как ярые обвинители мигранта из Узбекистана, так и «защитники».

Сейчас он в отделении, идёт разбирательство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Набережные Челны   девочка   лифт   мигрант   новостройка   педофил   узбекистан   
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27  комментариев
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23k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Главное линчевания не допускать, подростки врут часто, не понимая последствий такого вранья
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8k
alex9845 21 минуту назад
Живу в Европе.Стою в очередь на кассе в маленьком магазинчике, передо мной две мелких девчонки лет по 5-6 покупают шоколадки-жвачки. Набрали кучу(они копеечные) но считают видать плохо и им не хватает буквально евро-два.Продавщица пытается урезать покупку в их бюджет,отбирая одну сладость за другой.Так как я сразу за ними то думаю сказать продавщице чтобы пробила эти копейки на меня, но тут задумался. Я дядька и выйду сразу за ними,заскочил взять жвачки, район тихий,людей мало, сразу парковка.А надо ли мне чтобы все в очереди начали думать чего это я такой добрый к девочкам? И уверен на 100% что точно бы стали смотреть за мной когда я вышел из магазина.Вот хочется сделать добро,но страшно что вдруг подумают.
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−64
Альжан 2 часа назад
Татарин назвал узбека чуркой черножопой. Ухахахаха. Не знал, что татары арийцы
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2k
Vad 2 часа назад
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Скоро подрастут выпердыши этих "ценных специалистов", которые уже тут плотно закрепились, но мозгов не набрались. Вот тогда заживем! Не завидую я подрастающему поколению. Очень тяжко будет нашим детям у себя же дома.
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3k
Евгений 2 часа назад
Ни в коем случае не оправдываю педофилов. Но если абсолютно никаких доказательств кроме слов ребенка нет, то не надо рубить с плеча. Сколько сейчас появилось случаев ложных доносов со стороны детей. Не так посмотрел, просто не нравится как человек, напридумывала себе там всякое(сейчас у детей на эту тему очень богатая фантазия). А потом невиновный на зону уезжает надолго, или гневный отец, тоже надолго
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5k
Том Сойер 3 часа назад
Алексея Кондратова из коментов, в картинке к посту - за яйца повесить надо, чтобы голова думать начала....
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208
Просто чувак в интернете 3 часа назад
Разбираться надо, а то мало ли. Гасить надо если есть неопровержимые доказательства. У нас в лифте камера стоит, так что я бы сперва этого гоблина поймал, потом глянул камеру, если подтвердилось, то ходил бы он дальше только под себя и то если повезет.
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30k
MatveiVainrub 3 часа назад
УУУУУУХХХХХ как же хочется с разбегу , как в пенальти по куполу в3.143дячить . И чтоб бошка в девяткунах ушла .
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27k
lem02 4 часа назад
Все таки одну ослицу на стройке держать надо. На привязи в открытом загоне. Для таких вот уродов...
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1k
nikam 4 часа назад
урод.
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6k
tamin 4 часа назад
3 момента. 1. Я считаю, что наказание за педофилию должна быть смертная казнь. 2. Прикиньте вот прибегает к вам 13 летняя дочь и говорит, что ее сейчас чу3ть не изначисловал тот-то. Ты берешь биту и превращаешь этого утырка в кровавую кашу. Повезет, если успеешь остановиться. А оказывается, что она мстила/боялась/не поняла. Вот для этого нужны менты. Которые посмотрят камеры, пресанут и.т.д.. А вот я как отец точно разбираться не смогу и пойду бить....поэтому я против мести сразу.Комментаторам. Конечно же, наши дочери так не могут, но всякие шурыгины же появляются. и третий момент. Проблема мигрантов существует. Но подходить к ней надо аккуратно, а то хохлами станем....
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69k
Viktor 4 часа назад
Как сказал ВВП - мочить! Другого языка они не понимают.
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172
bonli Viktor 4 часа назад
этот тот который мальчиков в живот целует?
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143
Максим bonli 2 часа назад
чмо ты, бонливое
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1
Gigantes bonli 50 минут назад
Так тупо и не тему, ну ну
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60k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
нахер разговаривать , бить молча до смерти . до паралича так чтоб боялись подойти к детям .
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172
bonli Александр Ломовицкий 4 часа назад
яэту чурку не выгораживаю, но вот был как то случай, девочка подросток прибежала к маме (где та выпивала в компании) домой к соседу и сказала что отчим к ней приставал, пьяные собрались и вооружились палками и трубами, в общем забили "педофила" отчима девочки до смерти и изнасиловали его трубой, но потом как оказалось деВачка пошутило, и вся теплая компашка поехала зону топтать!
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August

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