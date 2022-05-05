В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд

Педофилом оказался приезжий из Узбекистана. И он уже раскаялся в своём поступке.
Мигрант приставал к 13-летней девочке. Он работал в новостройке - занимался отделочными работами. Он вошёл с нею в лифт, начал целовать её и якобы попытался изнасиловать. Подросток смогла вырваться, убежала и рассказала всё родителям. Те сразу же «кинули клич» собрали знакомых и быстро изловили подозреваемого в педофилии.
Полицейских, конечно же, вызвали. А пока они ехали, местные решили сами провести «разъяснительную беседу».
На его несвязные объяснения, один из из мужиков произносит легендарную фразу: «Не брат ты мне…»
Видео точно не призывает к межнациональной розни. Какая ещё рознь? Это повод задуматься о том, что преступлений с несовершеннолетними становится всё больше и больше. И уже дошло до того, что разбираться в этом приходится гражданским лицам.
В комментах к видео нашлись как ярые обвинители мигранта из Узбекистана, так и «защитники».
Сейчас он в отделении, идёт разбирательство.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм
- Россиянин спас девочку от стаи бродячих собак, а его приняли за педофила
- Мужчина из Новосибирска спас девочку от педофила
- Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан
- В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах
А те кого ты считаешь за татар - это монголоиды. От монголо-татар.
Так что татары чурками называют правильно.
за 25 лет службы в милиции (полиции) не встретил ни одного педофила отвечающего стереотипам. максимум больные на голову люди страдающие эксгибиоционизмом или вуайеризмом.
прежде чем выкладывать такие ролики и культивировать в людях страх за детей, разберитесь, чего эта нехристь из аула сделала. может у них там родовой обычай целовать ребенка в знак расположения (если он вообще кого-то целовал), как у нас люди старшего поколения направо налево детям конфеты давали во времена моей молодости.
и ещё. как говорил Пучков относительно смертной казни за изнасилование. примите закон. только жертву изнасилования (даже бытового по пьянке) после этого в 95% случаев будут убивать, так как вариантов у преступника не будет. мера ответственности одна и та же. примерьте ситуацию на педофилию.
задрала эта тема