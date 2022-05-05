В Набережных Челнах местные жители поймали педофила и устроили над ним самосуд

Мигрант приставал к 13-летней девочке. Он работал в новостройке - занимался отделочными работами. Он вошёл с нею в лифт, начал целовать её и якобы попытался изнасиловать. Подросток смогла вырваться, убежала и рассказала всё родителям. Те сразу же «кинули клич» собрали знакомых и быстро изловили подозреваемого в педофилии.

Полицейских, конечно же, вызвали. А пока они ехали, местные решили сами провести «разъяснительную беседу».

На его несвязные объяснения, один из из мужиков произносит легендарную фразу: «Не брат ты мне…»

Видео точно не призывает к межнациональной розни. Какая ещё рознь? Это повод задуматься о том, что преступлений с несовершеннолетними становится всё больше и больше. И уже дошло до того, что разбираться в этом приходится гражданским лицам.