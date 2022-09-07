Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах

Одна из девушек забрала две последних книги, и у второй не осталось выбора: или выцарапать желаемое в неравной борьбе, или остаться без сокровенного знания о мужской психологии.
В сети "Читай-город" в Москве заметили двух любознательных барышень, которые были готовы стоять насмерть, но заполучить вожделенный экземпляр книги с интригующим содержанием. В этом манускрипте автор называет типы мужчин, с которыми лучше не связываться, а вместо знакомства и общения с ними просто приобрести вибратор.
Одна из девушек завладела двумя последними экземплярами этого бестселлера - вторая решила не отставать. Возникшая было словесная перепалка довольно быстро переросла в потасовку.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и нецензурная лексика!
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В соцсетях поведению девушек удивились, но не слишком. Скорее возникли вопросы к автору писанины. А еще заподозрили, что конфликт мог быть постановкой ради рекламы книженции.
Впрочем, многие уверены, что подобную макулатуру покупают и читают и без подобных перфомансов. А уж если к книге приложить вибратор в качестве бонуса...
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АНТИФИШКИ
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Трилогию "Властелин колец" читал с перерывом в год каждый том, круче всякого там фильма ( я тогда просто не знал что там дальше)
начало 90х)
HIMARS ! , сэр ...
МАНУСКРИ ПТ, -а, муж. (книжн.). Рукопись, преимущ. древняя. Старинные манускрипты.
Тем бабенкам которые читают подобный маразм, внемлют ему да и еще и драки устраивают за обладание такой книжонкой, нужно сразу покупать вибратор и кошек в придачу потому что больше ничего не светит.
хотя бы по тому что - зачем девушке сразу 2 книги?
одну в подарок, другую себе? - зачем? ведь можно купить одну в подарок и потом просто взять почитать
а так сейчас вообще очень много людей предпочитают читать книги на своем смартфоне, у меня у отца большая домашняя библиотека, он её собирал сам, а до него дед, скажу что лично мне эти книги держать в руках приятно, они красиво стоят на полках, но брать читать их? - ну нет, мне удобней как ни крути это делать с телефона, по тому что я его ношу везде, он легче и компактней книги, с него можно читать в темноте
в отделе психологии?