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Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах

Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах

Автор:
07 сентября 2022 14:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   драка   книги   магазин   психология   типы мужчин   читающая нация   
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Одна из девушек забрала две последних книги, и у второй не осталось выбора: или выцарапать желаемое в неравной борьбе, или остаться без сокровенного знания о мужской психологии.

В сети "Читай-город" в Москве заметили двух любознательных барышень, которые были готовы стоять насмерть, но заполучить вожделенный экземпляр книги с интригующим содержанием. В этом манускрипте автор называет типы мужчин, с которыми лучше не связываться, а вместо знакомства и общения с ними просто приобрести вибратор.


Одна из девушек завладела двумя последними экземплярами этого бестселлера - вторая решила не отставать. Возникшая было словесная перепалка довольно быстро переросла в потасовку.


В соцсетях поведению девушек удивились, но не слишком. Скорее возникли вопросы к автору писанины. А еще заподозрили, что конфликт мог быть постановкой ради рекламы книженции.

Впрочем, многие уверены, что подобную макулатуру покупают и читают и без подобных перфомансов. А уж если к книге приложить вибратор в качестве бонуса...

Источник:

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Метки: Москва   видео   драка   книги   магазин   психология   типы мужчин   читающая нация   
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19  комментариев
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41
Sata33 36 минут назад
Хорошо что они не в сексшопе встретились ...
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1k
Василич 12 минут назад
В молодости состоял в обществе книголюбов, сдавал макулатуру за книги
Трилогию "Властелин колец" читал с перерывом в год каждый том, круче всякого там фильма ( я тогда просто не знал что там дальше)
начало 90х)
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−35
toreemilo 21 минуту назад
Бэрримор, что это там за ужасный вой на болотах?

HIMARS ! , сэр ...
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−35
toreemilo 22 минуты назад
шлюшня !
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5k
Vladimir 23 минуты назад
Этим книга точно не поможет.
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6k
Duckk Полчаса назад
Недоё.об - страшная вещь...
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2k
Трям Час назад
Постанова! При чем повторяются. Такая инсталляция уже была пару лет назад.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Толковый словарь Ожегова:
МАНУСКРИ ПТ, -а, муж. (книжн.). Рукопись, преимущ. древняя. Старинные манускрипты.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
773
7k
Shtoppi Час назад
<<В этом манускрипте автор называет типы мужчин, с которыми лучше не связываться, а вместо знакомства и общения с ними просто приобрести вибратор.>>
Тем бабенкам которые читают подобный маразм, внемлют ему да и еще и драки устраивают за обладание такой книжонкой, нужно сразу покупать вибратор и кошек в придачу потому что больше ничего не светит.
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4k
Copycat Час назад
Я тоже думаю что это просто пиар, по многим причинам

хотя бы по тому что - зачем девушке сразу 2 книги?

одну в подарок, другую себе? - зачем? ведь можно купить одну в подарок и потом просто взять почитать

а так сейчас вообще очень много людей предпочитают читать книги на своем смартфоне, у меня у отца большая домашняя библиотека, он её собирал сам, а до него дед, скажу что лично мне эти книги держать в руках приятно, они красиво стоят на полках, но брать читать их? - ну нет, мне удобней как ни крути это делать с телефона, по тому что я его ношу везде, он легче и компактней книги, с него можно читать в темноте
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9k
antonium Час назад
А говорят у нас нечитающий народ! Вранье! Драка из-за книг (странно что не в СПб).
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414
Иннoгeнтий Час назад
Рекламная хня ....!!!!
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1k
Денис Ануфриев Час назад
устроили эпичную битву за книгу про… вибраторы и мужиков?
в отделе психологии?
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48k
dima423 Час назад
постанова какая то рекламная похоже..
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2k
pinbalist Час назад
Зачем им эти книги? В их пустой голове все равно ничего не отложится
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