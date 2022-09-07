Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах

В сети "Читай-город" в Москве заметили двух любознательных барышень, которые были готовы стоять насмерть, но заполучить вожделенный экземпляр книги с интригующим содержанием. В этом манускрипте автор называет типы мужчин, с которыми лучше не связываться, а вместо знакомства и общения с ними просто приобрести вибратор.

Одна из девушек завладела двумя последними экземплярами этого бестселлера - вторая решила не отставать. Возникшая было словесная перепалка довольно быстро переросла в потасовку.