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"Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами

"Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами (4 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   доставка еды   курьер   мигрант   милота дня   стихотворения   
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В Москве появился курьер, который пишет стихи и вкладывает их в заказы с едой.

Хуршед Рахматов переехал в Москву вместе с женой и семилетним сыном из Таджикистана в 2016 году. Мужчина работает курьером, а еще он давно пишет стихи. Однажды он записал небольшое стихотворение, пока ехал на доставку, и случайно вложил листочек с четверостишием в заказ. Очень переживал, что лишится работы, когда клиент нашел стихи и сообщил об этом в сервис. Однако все обошлось.


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Более того, работодатель оценил позитивный настрой своего сотрудника. Тем более, что клиенты в массе своей довольны милыми и нескладными стишками - встретить такой "привет" от курьера в заказе мечтают десятки москвичей. А везет не всем.


«Курьером мне нравится работать. Город большой, весь день смотрю, слушаю разных людей, знакомлюсь – это очень здорово», — рассказывает Хуршед Рахматов.


В соцсетях люди делятся фотографиями со стихами Рахматова и говорят, что вирши оказались для них неожиданным и приятным сюрпризом.


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Метки: Москва   доставка еды   курьер   мигрант   милота дня   стихотворения   
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sedoisever 39 минут назад
Я поэт, зовусь Незнайка.
От меня вам – балалайка.
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Faithless 21 минуту назад
Ритм страдает у него
Не стихи - а барахло
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Пусть в рэперы. "Стихи" рэперского уровня.
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