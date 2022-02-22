"Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами

Хуршед Рахматов переехал в Москву вместе с женой и семилетним сыном из Таджикистана в 2016 году. Мужчина работает курьером, а еще он давно пишет стихи. Однажды он записал небольшое стихотворение, пока ехал на доставку, и случайно вложил листочек с четверостишием в заказ. Очень переживал, что лишится работы, когда клиент нашел стихи и сообщил об этом в сервис. Однако все обошлось.