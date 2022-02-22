"Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами

В Москве появился курьер, который пишет стихи и вкладывает их в заказы с едой.
Хуршед Рахматов переехал в Москву вместе с женой и семилетним сыном из Таджикистана в 2016 году. Мужчина работает курьером, а еще он давно пишет стихи. Однажды он записал небольшое стихотворение, пока ехал на доставку, и случайно вложил листочек с четверостишием в заказ. Очень переживал, что лишится работы, когда клиент нашел стихи и сообщил об этом в сервис. Однако все обошлось.
Более того, работодатель оценил позитивный настрой своего сотрудника. Тем более, что клиенты в массе своей довольны милыми и нескладными стишками - встретить такой "привет" от курьера в заказе мечтают десятки москвичей. А везет не всем.
«Курьером мне нравится работать. Город большой, весь день смотрю, слушаю разных людей, знакомлюсь – это очень здорово», — рассказывает Хуршед Рахматов.
В соцсетях люди делятся фотографиями со стихами Рахматова и говорят, что вирши оказались для них неожиданным и приятным сюрпризом.
Источник:
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От меня вам – балалайка.
Не стихи - а барахло
Считаю автор обошёлся минимализмом, скудословием, словесной и образной скупостью. В стихах присутствуют фразеологически неверные диалектизмы.
Автору нужно проявлять более кропотливости и педантизма, во всём: в смысловой фактичности, в лексике, в органичности. Предлагаю этого курьера исключить из союза писателей.
Хотя на самом деле это просто позитивная новость про веселого человека))