Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге

Девушка отделалась испугом, а мигрант - административным протоколом.
Поздно вечером в воскресенье на управляющую книжной лавки "Листва" Дарью Февраль напал, "напившийся до животного состояния" дворник из Узбекистана. По словам сотрудников издания "Черная Сотня", которым принадлежит магазин в Петербурге, мужчина схватил девушку за волосы, сорвал очки и повалил в снег. Дворников было двое; второй, находившийся в более адекватном состоянии, к Дарье не прикасался, но и не помог ей. Как рассказала сама пострадавшая, мотивов у мигранта никаких, кроме опьянения, не было. Они проживают там же в одной из подсобок под аркой, где расположена лавка книжного, и часто устраивают разборки между собой.
«Полицию я вызвала сразу, как забежала в лавку и закрылась. Они приехали минут через 15, я указала им подсобку, где проживают мигранты, пока один сотрудник выводил пьяного дворника, второй предложил мне написать заявление. Мотива никакого нет, я думаю, что просто "под руку попалась". Мы, увы, три года с этими мигрантами соседствуем, они периодически выпивают и дерутся между собой либо мусорят во дворе. Но прямых конфликтов у нас не было никогда», - рассказала девушка.
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Как рассказали сотрудники магазина, у задержанного мигранта не было никаких документов, но в полиции не стали подтверждать эту информацию, но сообщили, что в момент нападения мужчина был абсолютно трезв.
«Не пьян. Задержан. Привлечен к административной ответственности», - лаконично ответили в полиции.
Примечательно, в этой истории, что издательство "Черная Сотня" публикует книги правого и националистичного толка.
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Видимо первый должен был её обездвижить, а второй ей эти "книги" долго декламировать.
Но что то пошло не так...
примечательно, что это не издание, а издательство. Вы вообще не умеете в русский язык?