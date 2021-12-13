Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге

Поздно вечером в воскресенье на управляющую книжной лавки "Листва" Дарью Февраль напал, "напившийся до животного состояния" дворник из Узбекистана. По словам сотрудников издания "Черная Сотня", которым принадлежит магазин в Петербурге, мужчина схватил девушку за волосы, сорвал очки и повалил в снег. Дворников было двое; второй, находившийся в более адекватном состоянии, к Дарье не прикасался, но и не помог ей. Как рассказала сама пострадавшая, мотивов у мигранта никаких, кроме опьянения, не было. Они проживают там же в одной из подсобок под аркой, где расположена лавка книжного, и часто устраивают разборки между собой.





«Полицию я вызвала сразу, как забежала в лавку и закрылась. Они приехали минут через 15, я указала им подсобку, где проживают мигранты, пока один сотрудник выводил пьяного дворника, второй предложил мне написать заявление. Мотива никакого нет, я думаю, что просто "под руку попалась". Мы, увы, три года с этими мигрантами соседствуем, они периодически выпивают и дерутся между собой либо мусорят во дворе. Но прямых конфликтов у нас не было никогда», - рассказала девушка.