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Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге

Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   магазин   мигрант   нападение   полиция   
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Девушка отделалась испугом, а мигрант - административным протоколом.

Поздно вечером в воскресенье на управляющую книжной лавки "Листва" Дарью Февраль напал, "напившийся до животного состояния" дворник из Узбекистана. По словам сотрудников издания "Черная Сотня", которым принадлежит магазин в Петербурге, мужчина схватил девушку за волосы, сорвал очки и повалил в снег. Дворников было двое; второй, находившийся в более адекватном состоянии, к Дарье не прикасался, но и не помог ей. Как рассказала сама пострадавшая, мотивов у мигранта никаких, кроме опьянения, не было. Они проживают там же в одной из подсобок под аркой, где расположена лавка книжного, и часто устраивают разборки между собой.


«Полицию я вызвала сразу, как забежала в лавку и закрылась. Они приехали минут через 15, я указала им подсобку, где проживают мигранты, пока один сотрудник выводил пьяного дворника, второй предложил мне написать заявление. Мотива никакого нет, я думаю, что просто "под руку попалась". Мы, увы, три года с этими мигрантами соседствуем, они периодически выпивают и дерутся между собой либо мусорят во дворе. Но прямых конфликтов у нас не было никогда», - рассказала девушка.

Как рассказали сотрудники магазина, у задержанного мигранта не было никаких документов, но в полиции не стали подтверждать эту информацию, но сообщили, что в момент нападения мужчина был абсолютно трезв.


«Не пьян. Задержан. Привлечен к административной ответственности», - лаконично ответили в полиции.

Примечательно, в этой истории, что издательство "Черная Сотня" публикует книги правого и националистичного толка.

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Метки: видео   магазин   мигрант   нападение   полиция   
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11  комментариев
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3k
мемфрид 2 часа назад
Отлично. Уже пьяный чучмек становится трезвым гражданином. Совсем уже обалдели
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2k
Гюрза 5 минут назад
В декабре захотел Февраль...
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447
zenon 37 минут назад
Вот гады, обещали изнасиловать. Так сняла трусы. Они вытянули резинку и сказали - она нужна на рогатку, бросили трусики и смылись. Эти подлецы, за эту резинку ответят. Теперь людям доверять нельзя. Интернета начитались, народ дурят.
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975
Миша 55 минут назад
Управляющая такой книжной лавкой сама должна была это чтиво сжечь, 3 года назад.
Видимо первый должен был её обездвижить, а второй ей эти "книги" долго декламировать.
Но что то пошло не так...
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1k
Mikhail Час назад
"Примечательно, в этой истории, что издание "Черная Сотня" публикует книги правого и..."
примечательно, что это не издание, а издательство. Вы вообще не умеете в русский язык?
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7k
Pillin Alex Час назад
Просто не смогли прийти к общему мнению о роле З.Гиппиус в русской поэзии. Хорошо что расчлененкой всё не закончилось.
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Не можешь пить не мучай жопу. Вот я например давно не пью)))
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357
Гиви 2 часа назад
Мистика какая-то.
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858
Sergey 2 часа назад
И как это она так "случайно" камеру включила на телефоне, ай-яй-яй! Ясновидящая без "б"!
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