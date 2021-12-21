Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку

Хотя преступника задержали, граждане опасаются, что это еще не конец.
Жилой комплекс «Водный» возле метро «Водный стадион».
На днях там произошло разбойное нападение: 34-летняя москвичка шла домой, а за ней увязался гражданин из Узбекистана. Вместе с ней зашел в лифт и приставил нож к шее женщины. И требовал он тысячу рублей…
Девушка смогла вырваться и убежать. Видимо, преступник был не слишком расторопен или сам испугался той дичи, которую стал творить. Через 12 часов его задержали - причем на территории того же ЖК. Далеко уходить он не стал.
Теперь будут судить по 162 статье УК «Разбой». Но жильцы комплекса остались недовольны результатом работы полиции - они посчитали, что это не разовый случай, и нападения будут продолжаться.
Поэтому они устроили сход и стали обсуждать, как быть дальше - усиливать охрану ЖК, ставить еще больше фонарей, камер и т.д. На это сразу среагировали силовики и приехали проверять, что же это за «несанкционированный сбор группы лиц»:
Но жильцы не растерялись и объяснили ситуацию. Все прошло тихо-мирно и полицейские пообещали усилить бдительность. Хорошо бы так и было.
Но похоже, что граждане не сильно на это рассчитывают, и собираются защищать сами себя.
Источник:
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если при каждом таком ЧП будет сходка глядишь быстро и полиция начнет на опережение работать и участковый повнимательнее будет и т.д.
почему постоянно приходится дожидаться начала русского бунта, кровавого, бессмысленного и беспощадного, чтобы начинать действовать
а эти мигранты похоже не понимают, что рано или поздно им могут просто устроить кровавую баню, так что самим стыдно за это потом будет, причем всем, кто под руку попадет
когда уже эти диаспоры начнут свои ряды аккуратненько чистить и неблагонадежный обратно в кишлаки отправлять?