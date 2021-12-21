Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку

На днях там произошло разбойное нападение: 34-летняя москвичка шла домой, а за ней увязался гражданин из Узбекистана. Вместе с ней зашел в лифт и приставил нож к шее женщины. И требовал он тысячу рублей…

Девушка смогла вырваться и убежать. Видимо, преступник был не слишком расторопен или сам испугался той дичи, которую стал творить. Через 12 часов его задержали - причем на территории того же ЖК. Далеко уходить он не стал.

Теперь будут судить по 162 статье УК «Разбой». Но жильцы комплекса остались недовольны результатом работы полиции - они посчитали, что это не разовый случай, и нападения будут продолжаться.

Поэтому они устроили сход и стали обсуждать, как быть дальше - усиливать охрану ЖК, ставить еще больше фонарей, камер и т.д. На это сразу среагировали силовики и приехали проверять, что же это за «несанкционированный сбор группы лиц»: