10 малоизвестных фантастических фильмов времен СССР

Один из последних советских фантастических фильмов. Был снят еще при СССР, а вот выпущен на экран уже в 1992 году. Жанр - комедийная фантастика с элементами пародии.

По отзывам зрителей, это всё же больше комедия. Причем смешная комедия, основанная на фантастических ситуациях, точно отражающих все процессы жизни общества, происходящие в то время.

Начинается всё с того, что в колхозе "Коммунизм" терпит крушение инопланетный корабль, на борту которого находился мальчик-пришелец. Передовик колхоза решил приютить и выходить мальчика, но все подумали, что это его внебрачный сын.

Сам же мальчик оказался очень полезным местным жителям. К примеру, местный телемастер стал с его помощью производить видеотехнику, чем вызвал банкротство японских производителей. С помощью инопланетянина коровы начали телиться с большой скоростью, а овощи и стали вырастать до гигантских размеров.