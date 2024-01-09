10 малоизвестных фантастических фильмов времен СССР

Их снимали много, но вот только далеко не все из них известны зрителю.
Один из последних советских фантастических фильмов. Был снят еще при СССР, а вот выпущен на экран уже в 1992 году. Жанр - комедийная фантастика с элементами пародии.
По отзывам зрителей, это всё же больше комедия. Причем смешная комедия, основанная на фантастических ситуациях, точно отражающих все процессы жизни общества, происходящие в то время.
Начинается всё с того, что в колхозе "Коммунизм" терпит крушение инопланетный корабль, на борту которого находился мальчик-пришелец. Передовик колхоза решил приютить и выходить мальчика, но все подумали, что это его внебрачный сын.
Сам же мальчик оказался очень полезным местным жителям. К примеру, местный телемастер стал с его помощью производить видеотехнику, чем вызвал банкротство японских производителей. С помощью инопланетянина коровы начали телиться с большой скоростью, а овощи и стали вырастать до гигантских размеров.
Лучше этот фильм посмотреть, так как это один из лучших фильмов в своем жанре.
Фильм снят по повести Кира Булычева "Умение кидать мяч".
Жил-был обычный архитектор Темирбек. Он получил в дар от загадочного профессора умение точно кидать предметы в цель почти не целясь. Про архитектора узнал тренер местной баскетбольной команды и позвал мужчину попробовать свои силы в игре.
Хоть Темирбек имел совсем неспортивную фигуру, он преобразил команду своим умением точно кидать мяч. Вскоре, вся команда начала играть на Темирбека.
Постепенно Темирбек стал самой настоящей звездой спорта, у него появились поклонницы, о которых он ранее даже не мечтал. Только вот успех и слава не приносят Темирбеку удовлетворения.
Доминус, 1989
Это киноальманах из двух фильмов, снятый по произведениям Рэя Бредбери - "Коса" и "Чертово колесо".
"Хозяин" ("Коса") - по дорогам США колесит семья Эриксонов. Они ищут лучшее место для жизни. Их взгляд привлекает пшеничная ферма, которая досталась им просто так. Глава семьи пытается косить пшеницу специальной косой. Но пшеница тут же гниет, а на ее месте вырастает новая. Мужчина понимает, что колосья это человеческие жизни, а он жнец.
"Чертово колесо" - мальчики заметили, что в их городе чертово колесо крутится в другую сторону. А еще в городе появился странный мальчик Джозеф, который становится все моложе и моложе.
Фильм является некой вариацией произведений Рэя Бредбери.
У девочки Агаты нет бабушки. И тогда ребята купили ей электронную бабушку, которая придумывает различные игры и летает с детьми на Луну. Когда Агата узнала, что у бабушки механическое сердце, она разлюбила ее. Сердце электронной бабушки от этого останавливается.
Пришлось девочке раскаяться, что снова запустило сердце бабушки. И они снова стали вместе весело проводить время.
Фильм был снят на Литовской киностудии.
Фильм рассказывает о работе над созданием сверхсовершенного материала, который способен удешевить строительство домов, мостов и автодорог с вечным покрытием.
Это изобретение позволило бы человечеству сэкономить ресурсы.
К сожалению, фильм еще нужно хорошо так поискать в Интернете (если вон вообще там выложен). Он довольно редкий.
Так уж получилось, что сельский механизатор Ефим Тишкин оказался на планете Рюм. А на землю попал инопланетянин Глоус, как две капли воды похожий на Ефима.
Ранее этот комедийный фантастический фильм начал снимать Леонид Быков. Но снять не успел. Спустя три года сценарий был переделан, а фильм снят другим режиссером.
В главных ролях сыграли известные советские актеры Владимир Носик, Елена Мельникова, Гражина Байкштите, Борислав Брондуков и другие.
Фильм представляет собой фантастическое шоу с погонями, где присутствуют инопланетные шпионы и известные артисты советской эстрады.
По мнению зрителей, фильм получился не самый однозначный. Кто-то считает, что это просто музыкальный бред, а кто-то увидел в нем вполне себе провидческие нотки.
Три инопланетянина прилетели на Землю с целью выяснить уровень интеллекта местных жителей. Прилетели они в Таджикистан, где основались в палатке возле небольшого села.
А местный парень по имени Батур, не только смог своими интеллектуальными способностями вывести из строя сложную аппаратуру инопланетян, но и очаровал синеглазую инопланетную девицу.
Между прочим, фильм имеет в Интернете в очень неплохом качестве.
Данный фильм относится к жанру "фантастическая комедия".
На территории загородного пансионата приземлился звездолет с двумя пришельцами на борту - женщина и снежный человек. В прекрасную инопланетянку влюбился заведующий местного клуба Виктор.
Только вот инопланетянам не особо понравилась жизнь советских граждан во времена перестройки. Чтобы не деградировать, пришельцы спешат покинуть Землю.
Для съемок фильма были задействованы известные советские актеры - Александр Пятков, Раиса Рязанова, Роман Филиппов, Александр Белявский, Александр Панкратов-Черный и другие.
Только вот даже такой состав не спас откровенно слабый сценарий.
Фильм снят по мотивам повести Игоря Росохватского "Гость".
В одном НИИ исчез искусственный мозг, созданный под руководством профессора Яворского. А между тем в городе начали происходить различные чудеса.
Искусственный мозг, использовав накопленный человечеством опыт, сам создает искусственный организм и возвращается к профессору.
Вскоре его засылают к созвездию Близнецов.
Один журналист снял фильм под названием "Мафия бессмертна". Но фильм положили на полку, а самому создателю начали угрожать. На его глазах уничтожаются несколько человек и начинают происходить странные вещи.
Тогда журналист начинает проводить свое собственное расследование вместе с ученым (между прочим, сыграл его сам Алексей Баталов).
Они находят подпольную лабораторию, из которой генерируются лучи, позволяющие воздействовать на людей.
Источник:
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а где, кстати "Его звали Роберт"? "Отель "У погибшего альпиниста"?
ультрабюджетная попытка снять что-то в стиле "Сталкера"
фильм депрессивный, как и сам 1991 год, но один раз посмотреть можно...