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10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями

10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями

Автор:
05 июня 2024 12:08
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   возрастные ограничения   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Цензура советских времён была довольно строгой. Фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах, проходили многоэтапный процесс отбора, а иногда и корректуры. Неудобные сцены вырезали, сокращали и делалось всё возможное, чтобы не смутить зрителей. Происходило это по разным причинам — как по идеологическим, так и по нравственным.

В СССР не было такого понятия, как зрительский рейтинг (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Существовало единственное ограничение: «Детям до 16 вход воспрещён!». Иногда под запрет показа попадали картины, которые сегодня кажутся абсолютно невинными. Поэтому, если вам очень сильно хотелось посмотреть какую-нибудь новинку, приходилось хитрить или интересоваться подробностями сюжета у старших товарищей.

Ниже вы можете увидеть список кинокартин, которые запрещалось показывать подросткам по различным причинам. Любопытно, что сегодня некоторые из фильмов получили более высокий рейтинг цензуры или, напротив, более низкий.

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В этом фильме цензоров смутили чрезмерно откровенные наряды Мэрилин Монро. К счастью, из самой кинокартины ничего не вырезали.

Рейтинг фильма сейчас 12+

Фильм подвергался немалой цензуре. Иногда кадров вырезалось настолько много, что зрители даже теряли суть повествования. Всему виной был образ главной героини, которая нередко показывалась в довольно откровенном «костюме дикарки».

Рейтинг фильма сейчас 18+

По современным меркам в фильме нет моментов, которые могли бы вогнать зрители в краску. Однако ранее блюстители морали были уверены, что платья главной героини чрезмерно откровенны и чересчур подчёркивают всё её достоинства.

Рейтинг фильма сейчас 18+

Фильм повествует о перебежчиках из СССР в США. Он получил ограничение не из-за сюжета, а из-за короткой сцены, где стюардесса меряет купальник.

В этом фильме советские цензоры рассмотрели нелицеприятную сцену, в которой мама мальчика падает в бассейн, а после вылезает из него в просвечивающемся платье. Также ленту посчитали пропагандой буржуазного образа жизни.

Рейтинг фильма сейчас 12+

Цензоров смутили переодевания главного героя в женщину и комичные ситуации, которые возникали в связи с этим обстоятельством.

Рейтинг фильма сейчас 18+

Польская комедия о двух мужчинах, оказавшихся в мире, где существуют только женщины, вызывала небывалый интерес у зрителей. Из фильма вырезали все спорные моменты. Но для надёжности всё равно поставили ограничение.

Рейтинг фильма сейчас 16+

Ранее фильм считался чересчур страшным. Поэтому цензоры не пускали на него детей и подростков, заботясь об их нежной и хрупкой психике. Однако, как правило, запреты не особо действовали.

Рейтинг фильма сейчас 12+

Сюжет повествует о куртизанке Филумене, которую забирает из публичного дома мужчина по имени Доменико Сориано. Он проводит с ней последующие двадцать лет, но при этом постоянно ей изменяет и не желает жениться. Посмотреть мелодраму подростки не могли не только из-за профессии героини, но и из-за демонстрации внебрачных отношений.

Рейтинг фильма сейчас 12+

Советский зритель был без ума от итальянских комедий, в особенности если там снимался Челентано. Нередко в этих фильмах присутствовали пикантные сцены, за что картины и получили ограничение по возрасту. Фильм «Укрощение строптивого» не стал исключением.

Рейтинг фильма сейчас 18+

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Метки: СССР   актеры   возрастные ограничения   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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6  комментариев
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11k
sedoisever Полчаса назад
Насколько я помню, "Игрушка" шёл у нас без возрастных ограничений.
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3k
WELL Полминуты назад
Ссылка youtu.be
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17k
_Tango_ Полчаса назад
У нас то ли в 1990 то ли в 1991 году в кинотеатре показывали Калигулу, а так как мне еще не было и 14, билеты естественно не продали. Но так как я тогда состоял в дружине юных пожарных (ДЮП), то имел право на общественных началах проверять пожбезопасность в общественных местах. Естественно проверка совпала с временем сеанса..
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41k
albedo 41 минуту назад
У "Укрощения строптивого" тоже не было "детям до 16".
Автор что то сильно путает.
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41k
albedo 42 минуты назад
Ни игрушка, ни Сеньор Робинзон, ни серия про Анжелику не были "детям до 16".
Ну а что до выреза откровенных сцен - может и не зря вырезали.
Художественности в них как правило мало.
Больше завлекаловка для западного зрителя.

Да, в Игрушке сцена кунания дамы в фонтан вообще не обрезали.
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1k
DuckTales Час назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3611 постов (3442 в горячем)

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