10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями

Цензура советских времён была довольно строгой. Фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах, проходили многоэтапный процесс отбора, а иногда и корректуры. Неудобные сцены вырезали, сокращали и делалось всё возможное, чтобы не смутить зрителей. Происходило это по разным причинам — как по идеологическим, так и по нравственным.
В СССР не было такого понятия, как зрительский рейтинг (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Существовало единственное ограничение: «Детям до 16 вход воспрещён!». Иногда под запрет показа попадали картины, которые сегодня кажутся абсолютно невинными. Поэтому, если вам очень сильно хотелось посмотреть какую-нибудь новинку, приходилось хитрить или интересоваться подробностями сюжета у старших товарищей.
Ниже вы можете увидеть список кинокартин, которые запрещалось показывать подросткам по различным причинам. Любопытно, что сегодня некоторые из фильмов получили более высокий рейтинг цензуры или, напротив, более низкий.
В этом фильме цензоров смутили чрезмерно откровенные наряды Мэрилин Монро. К счастью, из самой кинокартины ничего не вырезали.
Рейтинг фильма сейчас 12+
Фильм подвергался немалой цензуре. Иногда кадров вырезалось настолько много, что зрители даже теряли суть повествования. Всему виной был образ главной героини, которая нередко показывалась в довольно откровенном «костюме дикарки».
Рейтинг фильма сейчас 18+
По современным меркам в фильме нет моментов, которые могли бы вогнать зрители в краску. Однако ранее блюстители морали были уверены, что платья главной героини чрезмерно откровенны и чересчур подчёркивают всё её достоинства.
Рейтинг фильма сейчас 18+
Фильм повествует о перебежчиках из СССР в США. Он получил ограничение не из-за сюжета, а из-за короткой сцены, где стюардесса меряет купальник.
В этом фильме советские цензоры рассмотрели нелицеприятную сцену, в которой мама мальчика падает в бассейн, а после вылезает из него в просвечивающемся платье. Также ленту посчитали пропагандой буржуазного образа жизни.
Рейтинг фильма сейчас 12+
Цензоров смутили переодевания главного героя в женщину и комичные ситуации, которые возникали в связи с этим обстоятельством.
Рейтинг фильма сейчас 18+
Польская комедия о двух мужчинах, оказавшихся в мире, где существуют только женщины, вызывала небывалый интерес у зрителей. Из фильма вырезали все спорные моменты. Но для надёжности всё равно поставили ограничение.
Рейтинг фильма сейчас 16+
Ранее фильм считался чересчур страшным. Поэтому цензоры не пускали на него детей и подростков, заботясь об их нежной и хрупкой психике. Однако, как правило, запреты не особо действовали.
Рейтинг фильма сейчас 12+
Сюжет повествует о куртизанке Филумене, которую забирает из публичного дома мужчина по имени Доменико Сориано. Он проводит с ней последующие двадцать лет, но при этом постоянно ей изменяет и не желает жениться. Посмотреть мелодраму подростки не могли не только из-за профессии героини, но и из-за демонстрации внебрачных отношений.
Рейтинг фильма сейчас 12+
Советский зритель был без ума от итальянских комедий, в особенности если там снимался Челентано. Нередко в этих фильмах присутствовали пикантные сцены, за что картины и получили ограничение по возрасту. Фильм «Укрощение строптивого» не стал исключением.
Рейтинг фильма сейчас 18+
Источник:
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Автор что то сильно путает.
Ну а что до выреза откровенных сцен - может и не зря вырезали.
Художественности в них как правило мало.
Больше завлекаловка для западного зрителя.
Да, в Игрушке сцена кунания дамы в фонтан вообще не обрезали.