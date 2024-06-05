10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями

В СССР не было такого понятия, как зрительский рейтинг (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Существовало единственное ограничение: «Детям до 16 вход воспрещён!». Иногда под запрет показа попадали картины, которые сегодня кажутся абсолютно невинными. Поэтому, если вам очень сильно хотелось посмотреть какую-нибудь новинку, приходилось хитрить или интересоваться подробностями сюжета у старших товарищей.

Ниже вы можете увидеть список кинокартин, которые запрещалось показывать подросткам по различным причинам. Любопытно, что сегодня некоторые из фильмов получили более высокий рейтинг цензуры или, напротив, более низкий.