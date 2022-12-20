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15 штампов, которые часто используют в фантастических фильмах

15 штампов, которые часто используют в фантастических фильмах

Автор:
20 декабря 2022 09:54
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   съемка   фантастика   фильм   фото   штамп   
2979
5

Зачем изобретать велосипед, если всё уже придумано? Так и есть, многие фантастические фильмы используют вполне стандартные и общепринятые штампы.

Иногда это уже начинает раздражать, так как слишком частое использование уже надоедает.


1. Если робота убивают, то у него обязательно должна потухнуть лампочка. Возможно, что сначала она мерцает. Также робот предпочитает взорваться.

2. Инопланетяне очень сильно хотят захватить или уничтожить Землю. Зачем им наша планета среди триллиона других планет?

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3. Все пришельцы по умолчанию отлично понимают английский язык. Многие даже на нем разговаривают.

4. Что интересно, гравитация на всех планетах примерно одинаковая.

5. Частенько инопланетяне принимают облик людей. Но вот мы видим, что это инопланетянин, но не в своем облике, а герои фильма не замечают.

6. Самый популярный звук стрельбы лазером - пиу-пиу. Да и вообще, режиссеры забывают, что есть вакуум, в котором "всё не так".

7. Частенько воинственные пришельцы вооружены здоровенными бандурами. Да и сами "солдаты" имеют такой вид, что мы без труда понимаем, кто из инопланетян главный, а кто солдат. Неужели у этих цивилизаций такое же разделение. как на Земле?

8. Очень удивительно, что почти у всех пришельцев две руки (хваталки) и две ноги (ходилки). На крайний случай - щупальцы.

9. Если инопланетян женского пола, то у него могут быть ярко выраженные "некоторые физиологические особенности". Иногда они совпадают с земными.

10. Точно также вызывает удивление, что все пришельцы примерно человеческого роста. Они не могут быть три километра в высоту или быть размером полтора мм.

11. Наше будущее обычно выполнено в стиле "хай-тек" - дома, автомобили, люди. Будто бы других ландшафтов, которые сохранились, и нет.

12. Если показывается "второсортное общество", то обязательно на руинах 19 века бегают одичавшие люди, а кругом мусорные свалки.

13. Медицина из будущего - это некая сказка, которая ни на чем не основана. Одним прибором или капсулой лечат всё.

14. Летающие автомобили. А зачем эти транспортные средства имеют внешний вид автомобиля?

15. Везде видеофоны, будто бы кто-то контролирует. Сейчас, конечно, у нас позвонить с видео не возникает трудностей. Но нам же не нужны эти видеофоны везде.

А вообще, конечно, фантастика это сказка для взрослых. Дети верят в существование волшебной палочки, ковра самолета, волшебников. Так и взрослые — им показывают телепорт, а также возможность перемещения между галактиками и звездами, где расстояние измеряется миллиардами световых лет.

Со временем все эти клише и штампы начинают высмеивать. Взять, к примеру, комедию с участием Луи де Фюнеса "Жандарм и инопланетяне". Отлично высмеяна "антропоморфность" пришельцев и их умение перевоплощаться в людей. Как вишенка — при такой развитости их цивилизации, им необходимо масло для смазки.



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Метки: актер   кино   роль   съемка   фантастика   фильм   фото   штамп   
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44  комментария
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15k
куджо 2 часа назад
Критиковать кино в такой форме глупо, да это кино и в вакууме есть пиу пиу-иначе кина не будет
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344
Bender Rodriguez 4 минуты назад
Терминал, выводящий на черный экран зеленый текст, делает это посимвольно (будто человек печатает) и с мерзким писком/щелчками. Если в этот момент камера переключается на персонажа - на его лице ясно виден отсвет с экрана.
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1k
Dimon 7 минут назад
Самый главный признак "будущего" во всех западных (читай американских) фильмах - это развалины, похожие на негритянское гетто города, с кучами мусора повсюду, разумеется горящие бочки, а самое главное бомжатско - наркоманского вида люди, в тряпье, с грязными лицами, немытыми волосами и на этом фоне у всех суперсовременные приборы- телефоны - компьютеры, лазерные бластеры, и все с ходу умеют ими пользоваться, но повторюсь понятия не имеют о зубной щетки, шампуне и расчестке!
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5k
ПЕТР 12 минут назад
Еще один бесящий штамп - земляне на равных воюют и побеждают инопланетян...Т.е примерно так. Прилетает из 21 века с современным оружием взвод спецназа в Лондон 18 века. И его там со всеми ракетами и пулеметами встречают весельчаки шутники с кремниевыми ружьями и побеждают. А че, норм)
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4k
Олег Данилов 15 минут назад
Непонятно какую фантастику смотрел автор может дешевую американскую. Но

1. Робот Вертер таки не взорвался и лампочки у него не гасли
6. Бластер пиу пиу делает потому что не лазер а пучковое излучение
14. Флип он же флаер не особо похож на машину внешне, но полностью схож по назначению. Поэтомй рисуют как авто
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1k
LisA 16 минут назад
не было у нашего Вертера никаких лампочек

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177
Хухрмухр 22 минуты назад
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177
Хухрмухр 22 минуты назад
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9k
Sapsan Полчаса назад
1. Когда астронавт одевает скафандр, то обязательно надо передать звук как он тяжело дышит. Видимо это началось от "Космической одиссеи 2001" Кубрика.
2. Наверно многих бесит, когда в панели управления космического корабля прозрачные сенсорные экраны.
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2k
kotkot 36 минут назад
А ещё если прыгать через препятствие замедленно, то автоматически сможешь перепрыгнуть любое препятствие или яму...)))
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27k
Ego sum qui sum 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
ss 48 минут назад
"Если инопланетян женского пола, то у него могут быть ярко выраженные "некоторые физиологические особенности". Иногда они совпадают с земными."
-

Автор, а вот с этого места поподробнее. Некоторые физиологические особенности у инопланетян женского пола?!... Месячные что ли?...

Или ты просто не понимаешь значение слова "физиология"?
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22k
sanchesS80 51 минуту назад
2. Планет с атмосферой, где есть вода в жидком виде довольно таки мало. Возможна ли жизнь без воды - вопрос. Поэтому вполне разумное допущение что планета им интересна.

4. Гравитация: если сильно меньше, не будет атмосферы. Если сильно больше, то получим аналог Сатурна/Урана - планету без твёрдой поверхности. Т.е. +/- можно ожидать сопоставимую гравитацию.

10. Размеры тела - вытекает из гравитации.
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25k
Matrosskin 52 минуты назад
Видать - писал тот же зануда, которого удивляет как из 10ти зарядного пистолета главный герой боевика может выстрелить 12 раз. А вот то что после взрыва поблизости этого же героя не увозят с тяжёлой контузией ( ну или хотя бы он побегал бы минут 15 с временной потерей слуха) - не удивляет. Да и как он произвёл эти 12 выстрелов почти без отдачи и увода ствола - тоже не удивляет. Зато количество посчитал, да.
Аффтору точно не стоит смотреть классическое анимэ или индийское кино, где вообще по просто по виду персонажа можно уже определить просто всё, а вот главный герой никак этого не может, да.
ПС. Ещё штамп №0 - добро побежлдает зло в итоге. Это нихрена не так.
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71k
Пётровыч Час назад
Хоссподи, кино это театр на экране. Вы же будете говорить в театре, что люди бегают в костюмах))
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61k
Андрей Час назад
"Инопланетяне очень сильно хотят захватить или уничтожить Землю. Зачем им наша планета среди триллиона других планет?"
Затем что наша планета и вообще Солнечная система уникальна. Подобное стечение обстоятельств имеет довольно малую вероятность даже в масштабах Вселенной.
Две планеты на краю Солнечной системы подобных размеров уравновешивают друг друга и не улетают с орбит как это было бы если бы была такая одна, при этом они своим наличием защищают Землю от метеоритов и прочих комет. В свою чередь Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца, чтобы и не сгореть и не замёрзнуть, например на Меркурии днём до 400 градусов тепла, нормально так...
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8k
ron Час назад
Еще один важный аспект фантастики, о нем сказал кто-то из наших, вроде, Лукьяненко - если европейцам надо показать общество инопланетян, абсолютно чуждое нашему разуму, то за основу берут уклад жизни стран Востока.
))
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6k
Copycat Час назад
Жду такой же набор штампов про супергеройское кино) вот где уж конвейер-конвеерный)
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16k
Виталий Касандров 2 часа назад
2. Инопланетяне очень сильно хотят захватить или уничтожить Землю. Зачем им наша планета среди триллиона других планет?
Таки в основном только США -видимо на других планетах диснейленда нет.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
2. Инопланетяне очень сильно хотят захватить или уничтожить Землю. Зачем им наша планета среди триллиона других планет?

Землеподобных кислородных планет не так много. Так что счёт идёт на миллионы, а то и меньше. И часть они уже захватили и использовали

Пункт 4,7,8,9,10 вытекают из 2. Если им нужна Земля, значит их основная планета была примерно такая же, значит и жизненные формы и параметры будут похожими.

12. Если показывается "второсортное общество", то обязательно на руинах 19 века бегают одичавшие люди, а кругом мусорные свалки.

Ну, руины конца 20 и начала 21 века будут грудами щебня, ибо постройки одноразовые
А в 19-м веке строили много капитально и у них уцелеть больше шансов

15. Везде видеофоны, будто бы кто-то контролирует. Сейчас, конечно, у нас позвонить с видео не возникает трудностей. Но нам же не нужны эти видеофоны везде.

Уже сейчас всё обвешано видеокамерами в больших городах. Плотность зависит от уровня жизни обитателей. Но есть тенденция к наращиванию количества и плотности заполнения. Так что не такая уж фантастика
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1
Рыжков Владислав Roman 51 минуту назад
Ну, весь центр Санкт-Петербурга застроен постройками 18 - 19 века)
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2k
Ивлар 2 часа назад
Ну, насчет антропоморфности пришельцев, еще Ефремов доказывал,что гуманоидная форма является вершиной любой эволюции. Так,что гуманоидная форма пришельцев, это не совсем штамп. Плюс еще гуманоидная форма пришельцев, особенно в старых фильмах, обусловленая возможностями и бюджетом кинематографа. Знания языка. Так же легко объясняется, прежде чем вступать в контакт с другой цивилизацией ее стоит изучить. А вообще автору стоит прочесть. хотя бы "Час быка" Ефремова, там хорошо описано как вступают в контакт с цивилизацией находящейся на другой ступени развития
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