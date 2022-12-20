15 штампов, которые часто используют в фантастических фильмах

Зачем изобретать велосипед, если всё уже придумано? Так и есть, многие фантастические фильмы используют вполне стандартные и общепринятые штампы.
Иногда это уже начинает раздражать, так как слишком частое использование уже надоедает.
1. Если робота убивают, то у него обязательно должна потухнуть лампочка. Возможно, что сначала она мерцает. Также робот предпочитает взорваться.
2. Инопланетяне очень сильно хотят захватить или уничтожить Землю. Зачем им наша планета среди триллиона других планет?
3. Все пришельцы по умолчанию отлично понимают английский язык. Многие даже на нем разговаривают.
4. Что интересно, гравитация на всех планетах примерно одинаковая.
5. Частенько инопланетяне принимают облик людей. Но вот мы видим, что это инопланетянин, но не в своем облике, а герои фильма не замечают.
6. Самый популярный звук стрельбы лазером - пиу-пиу. Да и вообще, режиссеры забывают, что есть вакуум, в котором "всё не так".
7. Частенько воинственные пришельцы вооружены здоровенными бандурами. Да и сами "солдаты" имеют такой вид, что мы без труда понимаем, кто из инопланетян главный, а кто солдат. Неужели у этих цивилизаций такое же разделение. как на Земле?
8. Очень удивительно, что почти у всех пришельцев две руки (хваталки) и две ноги (ходилки). На крайний случай - щупальцы.
9. Если инопланетян женского пола, то у него могут быть ярко выраженные "некоторые физиологические особенности". Иногда они совпадают с земными.
10. Точно также вызывает удивление, что все пришельцы примерно человеческого роста. Они не могут быть три километра в высоту или быть размером полтора мм.
11. Наше будущее обычно выполнено в стиле "хай-тек" - дома, автомобили, люди. Будто бы других ландшафтов, которые сохранились, и нет.
12. Если показывается "второсортное общество", то обязательно на руинах 19 века бегают одичавшие люди, а кругом мусорные свалки.
13. Медицина из будущего - это некая сказка, которая ни на чем не основана. Одним прибором или капсулой лечат всё.
14. Летающие автомобили. А зачем эти транспортные средства имеют внешний вид автомобиля?
15. Везде видеофоны, будто бы кто-то контролирует. Сейчас, конечно, у нас позвонить с видео не возникает трудностей. Но нам же не нужны эти видеофоны везде.
А вообще, конечно, фантастика это сказка для взрослых. Дети верят в существование волшебной палочки, ковра самолета, волшебников. Так и взрослые — им показывают телепорт, а также возможность перемещения между галактиками и звездами, где расстояние измеряется миллиардами световых лет.
Со временем все эти клише и штампы начинают высмеивать. Взять, к примеру, комедию с участием Луи де Фюнеса "Жандарм и инопланетяне". Отлично высмеяна "антропоморфность" пришельцев и их умение перевоплощаться в людей. Как вишенка — при такой развитости их цивилизации, им необходимо масло для смазки.
Источник:
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1. Робот Вертер таки не взорвался и лампочки у него не гасли
6. Бластер пиу пиу делает потому что не лазер а пучковое излучение
14. Флип он же флаер не особо похож на машину внешне, но полностью схож по назначению. Поэтомй рисуют как авто
2. Наверно многих бесит, когда в панели управления космического корабля прозрачные сенсорные экраны.
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Автор, а вот с этого места поподробнее. Некоторые физиологические особенности у инопланетян женского пола?!... Месячные что ли?...
Или ты просто не понимаешь значение слова "физиология"?
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"Физиологический процесс (лат. processus «течение», «ход», «продвижение») процесс жизнедеятельности организма, обеспечивающий его целостность и приспособительные реакции в качестве диссипативной системы. Различают физиологические процессы, протекающие на уровне клетки (одноклеточные организмы, специализированные клетки многоклеточного организма); отдельных органов (сердце, печень и др.); тканей (нервная, мышечная ткань и др.); специализированных систем органов и тканей (сердечно-сосудистая, пищеварительная и др.), а также на уровне целостного организма (различные функциональные состояния, болезни и др.)."
(С)Википедиа
4. Гравитация: если сильно меньше, не будет атмосферы. Если сильно больше, то получим аналог Сатурна/Урана - планету без твёрдой поверхности. Т.е. +/- можно ожидать сопоставимую гравитацию.
10. Размеры тела - вытекает из гравитации.
Аффтору точно не стоит смотреть классическое анимэ или индийское кино, где вообще по просто по виду персонажа можно уже определить просто всё, а вот главный герой никак этого не может, да.
ПС. Ещё штамп №0 - добро побежлдает зло в итоге. Это нихрена не так.
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Да что там "аффтору"?! Вообще никому не стОит. От просмотра подобного... У детей этот набор зацикленных гифок будет воспитывать примитивность мыслительных процессов. Ну а у взрослых... Ну, если уж взрослый смотрит такое, он уже... Странный...
Затем что наша планета и вообще Солнечная система уникальна. Подобное стечение обстоятельств имеет довольно малую вероятность даже в масштабах Вселенной.
Две планеты на краю Солнечной системы подобных размеров уравновешивают друг друга и не улетают с орбит как это было бы если бы была такая одна, при этом они своим наличием защищают Землю от метеоритов и прочих комет. В свою чередь Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца, чтобы и не сгореть и не замёрзнуть, например на Меркурии днём до 400 градусов тепла, нормально так...
Не забывайте про "абсолютный ноль".
))
Таки в основном только США -видимо на других планетах диснейленда нет.
Землеподобных кислородных планет не так много. Так что счёт идёт на миллионы, а то и меньше. И часть они уже захватили и использовали
Пункт 4,7,8,9,10 вытекают из 2. Если им нужна Земля, значит их основная планета была примерно такая же, значит и жизненные формы и параметры будут похожими.
12. Если показывается "второсортное общество", то обязательно на руинах 19 века бегают одичавшие люди, а кругом мусорные свалки.
Ну, руины конца 20 и начала 21 века будут грудами щебня, ибо постройки одноразовые
А в 19-м веке строили много капитально и у них уцелеть больше шансов
15. Везде видеофоны, будто бы кто-то контролирует. Сейчас, конечно, у нас позвонить с видео не возникает трудностей. Но нам же не нужны эти видеофоны везде.
Уже сейчас всё обвешано видеокамерами в больших городах. Плотность зависит от уровня жизни обитателей. Но есть тенденция к наращиванию количества и плотности заполнения. Так что не такая уж фантастика
То-то всё застроено постройками 19-го века постройки. Не успеваем площадки расчищать.
Египтяне построили не только пирамиды, но они капитальные, а лачуги - нет. Колизей, Парфенон - капитальные. И т.д.
И капитальных строений от них что-то мало видно.
А окраины - я вот живу на бывшей окраине Питера. Осталось от того - Мечниковская больница, церковь и дача Безбородко (28 львов).