15 штампов, которые часто используют в фантастических фильмах

7. Частенько воинственные пришельцы вооружены здоровенными бандурами. Да и сами "солдаты" имеют такой вид, что мы без труда понимаем, кто из инопланетян главный, а кто солдат. Неужели у этих цивилизаций такое же разделение. как на Земле?

8. Очень удивительно, что почти у всех пришельцев две руки (хваталки) и две ноги (ходилки). На крайний случай - щупальцы.

9. Если инопланетян женского пола, то у него могут быть ярко выраженные "некоторые физиологические особенности". Иногда они совпадают с земными.

10. Точно также вызывает удивление, что все пришельцы примерно человеческого роста. Они не могут быть три километра в высоту или быть размером полтора мм.

11. Наше будущее обычно выполнено в стиле "хай-тек" - дома, автомобили, люди. Будто бы других ландшафтов, которые сохранились, и нет.

12. Если показывается "второсортное общество", то обязательно на руинах 19 века бегают одичавшие люди, а кругом мусорные свалки.

13. Медицина из будущего - это некая сказка, которая ни на чем не основана. Одним прибором или капсулой лечат всё.