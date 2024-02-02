Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём трансформаций тела

Давайте посмотрим на хронологию трансформации тела Кристиана Бэйла, начиная с «Американского психопата» 2000 года и заканчивая фильмом «Ford против Ferrari» 2019-го.
30 января 2024 года британскому актёру Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Несмотря на множество своих достижений, лауреат «Оскара» и голливудский актёр категории А+, который считается одним из самых профессиональных в индустрии, широкой аудитории Кристиан наиболее известен по одной своей особенности, которая не связана с его исполнительским мастерством.
Речь идёт о легендарных сбросах и наборах веса Бэйлом при подготовке к ролям.
В 2020 году вышло исследование, в котором посчитали, что с 1994 года актёр потерял или набрал около 274 кг. В течение своей карьеры в большом кино Бэйл не уставал поочерёдно набирать и сбрасывать вес, причём зачастую речь шла о десятках килограммов и довольно сжатых сроках. «Весовые качели» Бэйла давно стали мемом о преданности делу и актёрском могуществе Кристиана, который способен сыграть и самых маленьких, и самые огромных персонажей (и даже не только одушевлённых).
Рост: 183 см
Вес: 86 кг
Сбросил 32 кг: похудел с 86 килограммов в отправном для нас 2000 году до 54 килограммов в 2004, когда проходили съёмки «Машиниста».
И тут два удивительных дела. Во-первых, Бэйл хотел похудеть ещё сильнее, но ему запретили из-за опасений за его здоровье. Во-вторых, такое категорическое похудание вообще не требовалось — оно стало инициативой самого актёра.
Набрал 46 кг: за год с 54 кг увеличил массу до 100 кг!
Но в итоге для фильма «Бэтмен: Начало» (2004) пришлось уменьшить вес до оптимальных для него 86 кг.
Сбросил 25 кг: с 86 кг в 2005 году до 61 кг в 2006.
Интересный факт: по сюжету фильма «Спасительный рассвет» (2006) актёры, игравшие пленных американских солдат во Вьетнаме, должны были худеть. Однако вес набирается быстрее, чем сбрасывается, поэтому сцены снимали в обратном хронологическому порядке.
Набрал 20 кг: в течение года увеличил массу с 61 кг до 81 кг.
Начав набор веса уже на съёмках «Спасительного рассвета», Бэйл достиг отметки в 81 кг для того, чтобы в том же году сняться в «Престиже». Позже для возвращения к роли Бэтмена в 2007 году актёр набрал ещё 5 килограммов до 86.
Сбросил 14 кг: с 79 килограммов в 2009 году до 65 кг в 2010.
Сыграв чуть более худую версию себя в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009), Бэйл приступил к трансформации для роли, которая принесёт ему «Оскар». В фильме «Боец» (2010) он сыграл бывшего боксёра Дикки Эклунда, чья худоба — следствие наркозависимости.
Набрал 21 кг: с 65 килограммов в 2010 году до 86 кг в 2012.
Получив «Оскар» и завязав с экранными наркотиками, Кристиан вновь набрал массу для исполнения роли Брюса Уэйна.
Набрал 18 кг: с 86 килограммов в 2012 году до 104 кг в 2013.
Пик набора веса для актёра случился при подготовке к фильму «Афера по-американски» (2013), когда он весил больше сотки. Кстати, этот фильм принёс актёру вторую в карьере номинацию на «Оскар».
Сбросил 18 кг: произошла ровно обратная трансформация от 104 кг до 86.
Бэйл вернулся к своему «бэтменовскому» весу для роли Моисея в фильме «Исход: Цари и боги» (2014).
Набрал 20 кг: от 83 кг в 2017 году до 103 кг в 2018.
На этот раз для набора веса до отметки в 100+ кг у актёра было вполне достаточно времени. Бэйл говорил, что особенно ему помогли съеденные пироги.
Эта роль принесла актёру четвёртую и последнюю на данный момент номинацию на «Оскар». Кстати, лишь для одной из этих четырёх номинированных ролей Бэйл ничего особенного не делал со своим весом — это «Игра на понижение» (2015). Так что не зря старался!
Сбросил 33 кг: от 103 кг в 2018 году до 70 кг в 2019.
Коллега по фильму «Ford против Ferrari» Мэтт Деймон спросил Бэйла, как ему удалось так резко похудеть, и Кристиан поразил его своим ответом. Он сказал, что просто не ел.
После этого актёр ещё разок сбросил вес для фильма «Тор: Любовь и гром» (2022) и недавно как-то публично заявил, что намерен перестать заниматься подобными преображениями.
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Вот он. Кристиан Бейл образца 1987года в Советско-Норвежско-Шведском фильме "Мио мой Мио"!