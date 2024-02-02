Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём трансформаций тела

30 января 2024 года британскому актёру Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Несмотря на множество своих достижений, лауреат «Оскара» и голливудский актёр категории А+, который считается одним из самых профессиональных в индустрии, широкой аудитории Кристиан наиболее известен по одной своей особенности, которая не связана с его исполнительским мастерством.

Речь идёт о легендарных сбросах и наборах веса Бэйлом при подготовке к ролям.

В 2020 году вышло исследование, в котором посчитали, что с 1994 года актёр потерял или набрал около 274 кг. В течение своей карьеры в большом кино Бэйл не уставал поочерёдно набирать и сбрасывать вес, причём зачастую речь шла о десятках килограммов и довольно сжатых сроках. «Весовые качели» Бэйла давно стали мемом о преданности делу и актёрском могуществе Кристиана, который способен сыграть и самых маленьких, и самые огромных персонажей (и даже не только одушевлённых).