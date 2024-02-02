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Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём трансформаций тела

Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём трансформаций тела

Автор:
02 февраля 2024 09:10
Сообщество : Кино
Метки: актер   вес   внешность   кино   кристиан бэйл   роль   съемка   фильм   
1581
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Давайте посмотрим на хронологию трансформации тела Кристиана Бэйла, начиная с «Американского психопата» 2000 года и заканчивая фильмом «Ford против Ferrari» 2019-го.

30 января 2024 года британскому актёру Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Несмотря на множество своих достижений, лауреат «Оскара» и голливудский актёр категории А+, который считается одним из самых профессиональных в индустрии, широкой аудитории Кристиан наиболее известен по одной своей особенности, которая не связана с его исполнительским мастерством.

Речь идёт о легендарных сбросах и наборах веса Бэйлом при подготовке к ролям.

В 2020 году вышло исследование, в котором посчитали, что с 1994 года актёр потерял или набрал около 274 кг. В течение своей карьеры в большом кино Бэйл не уставал поочерёдно набирать и сбрасывать вес, причём зачастую речь шла о десятках килограммов и довольно сжатых сроках. «Весовые качели» Бэйла давно стали мемом о преданности делу и актёрском могуществе Кристиана, который способен сыграть и самых маленьких, и самые огромных персонажей (и даже не только одушевлённых).

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Рост: 183 см

Вес: 86 кг

Сбросил 32 кг: похудел с 86 килограммов в отправном для нас 2000 году до 54 килограммов в 2004, когда проходили съёмки «Машиниста».

И тут два удивительных дела. Во-первых, Бэйл хотел похудеть ещё сильнее, но ему запретили из-за опасений за его здоровье. Во-вторых, такое категорическое похудание вообще не требовалось — оно стало инициативой самого актёра.

Набрал 46 кг: за год с 54 кг увеличил массу до 100 кг!

Но в итоге для фильма «Бэтмен: Начало» (2004) пришлось уменьшить вес до оптимальных для него 86 кг.

Сбросил 25 кг: с 86 кг в 2005 году до 61 кг в 2006.

Интересный факт: по сюжету фильма «Спасительный рассвет» (2006) актёры, игравшие пленных американских солдат во Вьетнаме, должны были худеть. Однако вес набирается быстрее, чем сбрасывается, поэтому сцены снимали в обратном хронологическому порядке.

Набрал 20 кг: в течение года увеличил массу с 61 кг до 81 кг.

Начав набор веса уже на съёмках «Спасительного рассвета», Бэйл достиг отметки в 81 кг для того, чтобы в том же году сняться в «Престиже». Позже для возвращения к роли Бэтмена в 2007 году актёр набрал ещё 5 килограммов до 86.

Сбросил 14 кг: с 79 килограммов в 2009 году до 65 кг в 2010.

Сыграв чуть более худую версию себя в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009), Бэйл приступил к трансформации для роли, которая принесёт ему «Оскар». В фильме «Боец» (2010) он сыграл бывшего боксёра Дикки Эклунда, чья худоба — следствие наркозависимости.

Набрал 21 кг: с 65 килограммов в 2010 году до 86 кг в 2012.

Получив «Оскар» и завязав с экранными наркотиками, Кристиан вновь набрал массу для исполнения роли Брюса Уэйна.

Набрал 18 кг: с 86 килограммов в 2012 году до 104 кг в 2013.

Пик набора веса для актёра случился при подготовке к фильму «Афера по-американски» (2013), когда он весил больше сотки. Кстати, этот фильм принёс актёру вторую в карьере номинацию на «Оскар».

Сбросил 18 кг: произошла ровно обратная трансформация от 104 кг до 86.

Бэйл вернулся к своему «бэтменовскому» весу для роли Моисея в фильме «Исход: Цари и боги» (2014).

Набрал 20 кг: от 83 кг в 2017 году до 103 кг в 2018.

На этот раз для набора веса до отметки в 100+ кг у актёра было вполне достаточно времени. Бэйл говорил, что особенно ему помогли съеденные пироги.

Эта роль принесла актёру четвёртую и последнюю на данный момент номинацию на «Оскар». Кстати, лишь для одной из этих четырёх номинированных ролей Бэйл ничего особенного не делал со своим весом — это «Игра на понижение» (2015). Так что не зря старался!

Сбросил 33 кг: от 103 кг в 2018 году до 70 кг в 2019.

Коллега по фильму «Ford против Ferrari» Мэтт Деймон спросил Бэйла, как ему удалось так резко похудеть, и Кристиан поразил его своим ответом. Он сказал, что просто не ел.

После этого актёр ещё разок сбросил вес для фильма «Тор: Любовь и гром» (2022) и недавно как-то публично заявил, что намерен перестать заниматься подобными преображениями.



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Метки: актер   вес   внешность   кино   кристиан бэйл   роль   съемка   фильм   
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156
Boka 2 часа назад
Как бы он этим себе здоровье не подорвал(
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6k
jfk 4 минуты назад
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12k
Dmitry 11 минут назад
А кто его таким помнит? )))
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3k
Autumn2015 16 минут назад
Такие резкие скачки веса могут нарушить гормональный обмен и тогда вес неудержимо полезет вверх. Это хорошо знакомо эндокринологам и многим по итогу располневшим диетчицам.
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4k
Pechenegiatakuyt 47 минут назад
После психопата у него ещё в 2002 году были "Власть огня" и "Эквилибриум" где у него тоже была отличная физическая форма. А потом уже "Машинист"
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5k
Наталья 48 минут назад
Ну как не есть, товарищи, когда хочется?
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28k
Lehoia 56 минут назад
Всем этим трансформациям не хватает одного исходника.
Вот он. Кристиан Бейл образца 1987года в Советско-Норвежско-Шведском фильме "Мио мой Мио"!
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