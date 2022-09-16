Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики

Работа над «Дознанием пилота Пиркса» заняла больше года, в мае 1979 он вышел в прокат в Польше. А вот в прокат в СССР картину выпустили только в 1980-м, да и то с невысокой прокатной категорией, поскольку цензорам история понравилась не особо. Нашла небезынтересную, хоть и ни чем не подтверждённую версию этого:

в «Дознании пилота Пиркса» нет ни одного советского/русского персонажа, там действуют исключительно герои с иностранными именами.

Если бы Пестрак хотя бы одному герою, конечно же, положительному, дал бы славянское имя, то, возможно, чиновники были бы более лояльны.

Сейчас фильм входит в список лучших отечественных фантастических лент, хотя это кино на любителя. Но зато как и любое другое глубокое фантастическое произведение,