Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики

Строго говоря, эта лента не совсем советская, это совместный проект кинематографистов СССР и Польши, причём инициатором стала именно польская сторона. Режиссёр Марек Пестрак задумал экранизировать прозу популярного соотечественника, писателя-фантаста Станислава Лема.
Такой опыт у него уже был: в 1973 году Пестрак снял для телевидения экранизацию повести Лема «Следствие», довольно удачную и получившую благосклонные оценки самого писателя. Ближе к концу десятилетия Пестрак снова вернулся к Лему, теперь решив обратиться к циклу про пилота Пиркса. За основу был взят рассказ «Дознание», а сам фильм получил название «Дознание пилота Пиркса» (1979).
Марек Пестрак понимал, что ставит перед собой непростую задачу:
герой Станислава Лема, пилот Пиркс, полюбился ценителям фантастики по всему миру, так что его появление на экране могло быть встречено в штыки, если бы картина получилась неудачной.
Первый вариант сценария сам режиссёр написал ещё в 1976 году, но довольно быстро стало очевидным, что лишь усилиями польских киношников сделать кино не выйдет. Тогда Польша обратилась к коллегам из СССР с просьбой о помощи. На этом этапе пригласили драматурга Владимира Валуцого, который помог Пестраку доработать сценарий. Для съёмок была выбрана эстонская киностудия «Таллинфильм», имевшая возможности для съёмок масштабной фантастической истории. Кроме того, «Таллинфильм» был тогда на слуху:
киностудия готовилась праздновать пятидесятилетие, и, хотя она была вполне успешна и выпускала качественное кино, ей нужны были яркие юбилейные проекты.
Любопытно, что часть съёмок прошла в Киеве, на киностудии имени Довженко. Там было огромное помещение, где соорудили декорации космического корабля «Голиаф», отправившегося, по сюжету, к Сатурну.
«Дознание пилота Пиркса» — фантастика космическая, а ленты этого жанра всегда требуют вложений, ведь зрителю хочется видеть технические новинки и приметы будущего, которых пока существуют лишь в мыслях самых продвинутых учёных и мечтателей. Однако Марек Пестрак решил обойтись без пафоса и буйств фантазии: он считал, что
людей, которые регулярно могут видеть репортажи о полётах в космос, могут насмешить вычурные придумки и псевдофутурологические детали.
Поэтому на оснащении корабля особого акцента не делали, декораторы ориентировались на интерьеры уже работавших на орбите Земли космических аппаратов, а
при создании костюмов взяли за основу костюмы советских и американских космонавтов.
Актёров отбирал сам режиссёр. Особенно придирчиво Пестрак подошёл к выбору главного героя, командора Пиркса. Им стал советский артист Сергей Десницкий. Компанию ему составили Владимир Ивашов, Александр Кайдановский, эстонец Тыну Саар.
Часть ролей сыграли представители Польши. Режиссёр отмечал, что с советскими исполнителями он быстро нашёл общий язык, поэтому работа шла слаженно и быстро. В интервью он говорил:
«Вообще работа над “Дознанием”являет собой пример того, как, объединённые общей целью, могут прекрасно сотрудничать представители разных наций. В нашей группе были поляки, эстонцы, русские, украинцы, люди разных профессий и возрастов. И — о чудо! — не было у нас никаких трудностей, в том числе языковых».
Отмечу также, что очень многие актёры были переозвучены, причём не только польские, но и советские. Сергею Десницкому голос подарил Феликс Яворский, Александру Кайдановскому — Алексей Золотницкий, зарвавшегося робота Калдера озвучил Эдуард Изотов, а представителя ЮНЕСКО — Александр Белявский, который, кстати, отлично знал польский язык и вообще много работал в польском кино.
Ради съёмок группе пришлось попутешествовать.
Кинематографисты снимали в Москве и Париже, Вроцлаве и Чикаго, а эпизоды, где Пиркс с приятелями покоряет горы, создавали на Эльбрусе.
В ленте показали даже мало кому известный тогда в СССР McDonald’s, причём, похоже, расположенный в торговом центре. В нашу страну это всё придёт лишь в конце века, так что и эти детали тоже вполне можно отнести к футурологическими.
Работа над «Дознанием пилота Пиркса» заняла больше года, в мае 1979 он вышел в прокат в Польше. А вот в прокат в СССР картину выпустили только в 1980-м, да и то с невысокой прокатной категорией, поскольку цензорам история понравилась не особо. Нашла небезынтересную, хоть и ни чем не подтверждённую версию этого:
в «Дознании пилота Пиркса» нет ни одного советского/русского персонажа, там действуют исключительно герои с иностранными именами.
Если бы Пестрак хотя бы одному герою, конечно же, положительному, дал бы славянское имя, то, возможно, чиновники были бы более лояльны.
Сейчас фильм входит в список лучших отечественных фантастических лент, хотя это кино на любителя. Но зато как и любое другое глубокое фантастическое произведение,
«Дознание пилота Пиркса» поднимает вопросы не только научно-технического прогресса, но и морально-этические, даже философские. И уж тем более сюжет актуален сегодня, когда искусственный интеллект всё активнее входит в жизнь.
Пиркс выяснил, что Новак — человек. Хотя, кажется, это не совсем так.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обязательно такие дебильные вопросы задавать в конце?!