Почему у Робокопа открыта нижняя часть лица? Почему по ней не стреляют?

Самая очевидная причина – чтобы железный полицейский был больше похож на человека.

Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, преступники будут серьезнее воспринимать угрозу от человека, чем от какой-то консервной банки. Во всей трилогии Робокопа ни разу не встретили с сарказмом и ощущением, что перед ними дешевый игральный аппарат. В первую очередь возникает ощущение, что это живой солдат в неуязвимых доспехах, а это точно угроза.

Во-вторых, гражданские тоже больше доверяют чему-то, что похоже на них. В опасной ситуации хочется верить, что тебя защищает человек, а не бездушная жестянка.

Также есть такой фактор, что люди лучше фокусируются на том, что говорит Робокоп, когда видят его губы. Если бы это был цельнометаллический робот с динамиками под корпусом, люди не понимали бы, откуда идет звук, и они бы не фокусировались на речи. А тут все сразу воспринимаешь серьезно, не испытываешь страха или отторжения.