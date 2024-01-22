Почему у Робокопа открыта нижняя часть лица? Почему по ней не стреляют?

Этот вопрос, пожалуй, волнует каждого с первых кадров, когда робота-полицейского впервые показывают на экране. Чем думали разработчики-проектировщики, когда оставили нижнюю часть лица Робокопа открытой?
5 причин, зачем было оставлять Робокопа с открытым ртом.
Самая очевидная причина – чтобы железный полицейский был больше похож на человека.
Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, преступники будут серьезнее воспринимать угрозу от человека, чем от какой-то консервной банки. Во всей трилогии Робокопа ни разу не встретили с сарказмом и ощущением, что перед ними дешевый игральный аппарат. В первую очередь возникает ощущение, что это живой солдат в неуязвимых доспехах, а это точно угроза.
Во-вторых, гражданские тоже больше доверяют чему-то, что похоже на них. В опасной ситуации хочется верить, что тебя защищает человек, а не бездушная жестянка.
Также есть такой фактор, что люди лучше фокусируются на том, что говорит Робокоп, когда видят его губы. Если бы это был цельнометаллический робот с динамиками под корпусом, люди не понимали бы, откуда идет звук, и они бы не фокусировались на речи. А тут все сразу воспринимаешь серьезно, не испытываешь страха или отторжения.
От Алекса Мерфи у робота осталось главное и самое нужное – мозг и центральная нервная система. В серии фильмов многократно акцентировали внимание, что больше ничего не было использовано. Да и самого Мерфи размотали будь здоров, там явно все неремонтопригодное.
Даже если сам Робокоп нуждается в том, чтобы регулярно садиться на зарядку, мозг и нервную систему от розетки не запитать. С самого первого фильма демонстрировали, что робот питается специальной пастой, похожей на детское питание.
Ну а как прикажете ему ее потреблять? Во втором фильме, разумеется, был создан робот на основе одного из преступников. Ему система могла даже вещества вводить, чтобы лучше контролировать бывшего наркомана. Но Робокопу, вместе с первой причиной, явно было проще и логичнее сделать классическую систему питания.
Разве что непонятно, что происходит с пастой дальше – есть ли там желудок и кишечник, ну да ладно. Мы тут не о том. Хотя бомболюк сзади у Робо вроде не видать, так что кишечник точно вряд ли.
Еще одна причина поверхностно раскрывается в фильмах, но на это мало кто обращает внимание.
Начнем с того, что попадание в нижнюю часть лица Робокопа не нанесет ему ущерб. Во втором фильме есть фрагмент, когда герой встречается с бывшей женой Мерфи. Она отмечает, что лицо у Копа холодное. И вот тут все раскрывается.
Лицо Алекса Мерфи воспроизведено из синтетических материалов. Такой робот явно создан на долгий срок, так что было бы глупо, если бы машина старела и обрастала морщинами. Ну или представьте себе, что у Робокопа зубы из-за кариеса заболели – ну бред же.
Раз лицо синтетическое, то скорее всего под ним нет черепа и жизненно важных органов. Точно известно, что мозг там упрятан в прочную металлическую коробку, которую хэдшотом из обычного оружия не пробьешь. Так что никакого ущерба попадание в нижнюю часть лица не нанесет.
Следовательно, раз угрозы нет, то почему нет? Причин против нет, причины за уже рассмотрели выше.
Если посмотреть с другой стороны на вопрос, то уже становится интересно не то, почему разработчики так сделали. Почему никто так не выстрелил в лицо Робокопа?
Тут надо обратить внимание на контекст. Робокоп сражается в основном с какими-то уличными бандитами и гопниками. Откуда у них навыки прицельной стрельбы-то?
Более того – они еще и вооружены всяким хламом. Большая часть огнестрельного оружия в фильмах – или самопал, или какие-то старые образцы. Это, к слову, имеет даже больше правды, чем кажется.
Во время съемок сцены сражения на заводе веществ в первом фильме все вышло так динамично потому, что у монтажеров не было другого выхода. Длинных сцен стреляющих бандитов не было – дешевые пулялки быстро клинило. Потому и монтировали короткими отрезками очень часто.
Множим на уровень подготовки и меткость гопников – вот вам и ответ. В голову человека в принципе не так легко попасть, как кажется. А когда у тебя нет навыков и в руках какое-то кустарно собранное нечто (которое стреляет-то вообще с Божьей помощью), то в Робокопа и без шлема не попадешь.
Кстати, это тоже правда. В конце первого фильма он вообще снимает шлем и ходит в полный рост – никто в него так и не попал.
В конце концов, еще одна истинная причина – это сценарная необходимость.
События разворачиваются вокруг именно этого персонажа. У него есть свои драмы, свои перевороты, свои напряженные моменты. Робокоп в основном не демонстрирует никаких эмоций, но периодически у него бывает. Особенно после того, как «включается» во второй половине первой части.
Киношникам надо, чтобы мы сопереживали герою. Чтобы мы понимали его эмоции и чувства. В финале первой картины невозможно было бы показать сложность сражения с Бодикером в грязи, если бы Мерфи не кривился от боли и напряга. Мы бы сопереживали ему меньше. Так что другого варианта не было – герой сильнее приковывает к себе, когда у него есть человеческое лицо.
Источник:
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спасибо за пост )