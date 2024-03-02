13 знаменитых актёров поделились своими любимыми фильмами

Сердце Ангела (1987)

Хад (1962)

Адаптация (2002)

Индеец-беглец (1991)

Мастер (2012)

Давно нам не попадались поклонники Де Ниро, не так ли? В «Сердце ангела» Роберт сыграл Люцифера, и это выглядело завораживающе. Вообще у Мэттью разнообразный вкус: тут и вестерн с Полом Ньюманом, и хитроумная мета-комедия «Адаптация», и драма Пола Томаса Андерсона с выдающейся ролью Хоакина Феникса. Ну и дебютная режиссёрская работа Шона Пенна «Индеец-беглец», сценарий к которой основан на песне Брюса Спрингстина «Highway Patrolman».

Чей список понравился вам больше всего? И на чей ещё топ интересно было бы посмотреть?