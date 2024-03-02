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13 знаменитых актёров поделились своими любимыми фильмами

13 знаменитых актёров поделились своими любимыми фильмами

Автор:
02 марта 2024 09:33
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
1162
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У знаменитых актёров и актрис, которые участвуют в создании отличного кино, тоже есть свои любимые фильмы. И не только те, где они любимые сами появляются в кадре. На различных интервью звёзд частенько спрашивают, какие фильмы они любили в молодости, просят назвать фаворита в конкретном жанре или даже составить топ лучших.

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  • Инопланетянин (1982)
  • Титаник (1997)
  • Крёстный отец (1972)
  • Мир Дикого Запада (1973)
  • Звуки музыки (1965)
  • Непрощённый (1992)

Арни любит сплошную классику без примесей артхауса, в том числе «Инопланетянина», который когда-то сильно задвинул на второй план его собственный фильм «Конан-варвар», представляемый той же студией Universal Pictures. Тут также не могло не быть фильмов кумира Арнольда Клинта Иствуда («Непрощённый») и самого главного режиссёра в его карьере Джеймса Кэмерона («Титаник»).

  • Крёстный отец 2 (1974)
  • Славные парни (1990)
  • Успеть до полуночи (1988)
  • Челюсти (1975)
  • Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964)

Актёр очень любит криминальную классику, особенно ту, где в кадре Роберт Де Ниро. Он явно главный кумир Деймона. Но и куда в таких списках от звёзд без Спилберга с Кубриком.

  • Сияние (1980)
  • Крупная рыба (2003)
  • Лабиринт Фавна (2006)
  • Забавная мордашка (1957)

Молодая актриса тоже не обошла Кубрика стороной, выделив его «Сияние». Вообще молодые актёры и актрисы часто начинают со съёмок в ужастиках (что произошло и с Аней), режиссёры которых часто заставляют своих подопечных смотреть хорроровую классику.

  • Тропы славы (1957)
  • Гражданин Кейн (1941)
  • Седьмая печать (1957)
  • Семь самураев (1954)
  • 8 с половиной (1963)
  • Пиноккио (1940)

Актёр из знаменитой труппы Монти Пайтон, ставший отличным режиссёром, прошёлся по работам своих классических коллег, выделив фильмы Стэнли Кубрика, Орсона Уэллса, Ингмара Бергмана, Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Ну а как могло быть иначе? А ещё Терри любит дебютную полнометражку Диснея «Пиноккио».

  • Охотник на оленей (1978)
  • Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)
  • Поющие под дождем (1951)
  • Гольф-клуб (1980)

В клубе поклонников Роберта Де Ниро пополнение. Хью выбрал антивоенный шедевр «Охотник на оленей». Среди интересного здесь не особо популярный в России «Гольф-клуб» от режиссёра «Дня сурка» и сценариста «Охотников за привидениями» Харольда Рэмиса.

  • Квартира (1960)
  • Это — Spinal Tap (1984)
  • Будучи там (1979)
  • Каникулы господина Юло (1953)
  • История игрушек (1995)

Британский актёр выбрал множество неочевидных картин, но вот «Квартира» — популярнейшая комедийная классика с 5 «Оскарами». Вообще все фильмы в его списке комедии, в чём мы и не сомневались. Наверняка именно ими он и вдохновлялся уже в своей карьере.

  • Однажды на Диком Западе (1968)
  • К востоку от рая (1955)
  • Апокалипсис сегодня (1979)
  • Чокнутый профессор (1963)
  • Заводной апельсин (1971)

В списке Кейджа стоит выделить оригинального «Чокнутого профессора», который является пародией на знаменитую повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Современный зритель скорее знаком с более новой версией 1996 года с Эдди Мёрфи в главной роли. Кроме этой эксцентричной комедии в списке Кейджа сплошная классика.

  • Мулен Руж! (2001)
  • Моби Дик (1956)
  • Жизнь Пи (2012)
  • Ровно в полдень (1952)
  • Джоси Уэйлс — человек вне закона (1976)

Ветерану Голливуда нравятся в том числе и довольно свежие фильмы, снятые в этом веке. Ну и куда же без вестернов — жанра его молодости. В том числе Морган отметил фильм своего коллеги, сотрудничество с которым принёсло самому Фримену его единственный «Оскар» — речь, конечно, о Клинте Иствуде. В отличие от Арнольда актёр выбрал менее известный вестерн Клинта «Джоси Уэйлс — человек вне закона».

  • Аризонская мечта (1991)
  • Без удержу (2001)
  • Джулия (2008)
  • Мое сердце биться перестало (2005)
  • Охотники за головами (2011)

Актёр напомнил о существовании не самого известного фильма с молодым Джонни Деппом в главной роли «Аризонская мечта», который снял Эмир Кустурица. Вообще Паттинсон удивил, назвав две французских картины далеко не первой звёздности «Без удержу» и «Мое сердце биться перестало». Также он поклонник довольно жёсткой норвежской драмы «Охотники за головами». Интересный вкус у человека.

  • Похитители велосипедов (1948)
  • Пир Бабетты (1987)
  • Восход солнца (1927)

Тот самый актёр, который часто называет любимыми картины со своим участием. Ну так заслужил! А вот среди тех, где его нет, он выделил премиальные, но довольно старые фильмы, в том числе итальянский шедевр «Похитители велосипедов».

  • Пролетая над гнездом кукушки (1975)
  • Крёстный отец 2 (1974)
  • Инопланетянин (1982)
  • Охотник на оленей (1978)
  • Добро пожаловать, мистер Маршалл (1953)

Испанец будто бы подглядел ответы у других коллег и выдал базу, добавив легендарный фильм про психлечебницу и не особо известную, но премиальную комедию со своей родины «Добро пожаловать, мистер Маршалл».

  • Школьный бал (1980)
  • Астрал (2010)
  • Одержимая (1981)
  • Ведьма (2015)
  • Персона (1966)

Молодую актрису как-то попросили назвать исключительно любимые хорроры, и она выдала интересные варианты. В том числе слэшер «Школьный бал» с восходящей звездой жанра Джейми Ли Кёртис и внезапно Лесли Нильсеном, который уже вроде как перебрался в комедийное амплуа и появился в том же году в знаменитом «Аэроплане». Также Дженна включила в список экзистенциальную драму Ингмара Бергмана «Персона». Тут снова можно предположить, что актриса смотрела подобное кино готовясь к одной из своих ролей в ужастике.

  • Сердце Ангела (1987)
  • Хад (1962)
  • Адаптация (2002)
  • Индеец-беглец (1991)
  • Мастер (2012)

Давно нам не попадались поклонники Де Ниро, не так ли? В «Сердце ангела» Роберт сыграл Люцифера, и это выглядело завораживающе. Вообще у Мэттью разнообразный вкус: тут и вестерн с Полом Ньюманом, и хитроумная мета-комедия «Адаптация», и драма Пола Томаса Андерсона с выдающейся ролью Хоакина Феникса. Ну и дебютная режиссёрская работа Шона Пенна «Индеец-беглец», сценарий к которой основан на песне Брюса Спрингстина «Highway Patrolman».


Чей список понравился вам больше всего? И на чей ещё топ интересно было бы посмотреть?

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Метки: актер   кино   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
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2  комментария
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11k
hairov Час назад
Аня Тейлор-Джой - Забавная мордашка
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26k
ЦСКА 54 минуты назад
А как можно смотреть 2ю часть Крестного отеца, не посмотрев первую??
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Anarasius

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