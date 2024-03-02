13 знаменитых актёров поделились своими любимыми фильмами

У знаменитых актёров и актрис, которые участвуют в создании отличного кино, тоже есть свои любимые фильмы. И не только те, где они любимые сами появляются в кадре. На различных интервью звёзд частенько спрашивают, какие фильмы они любили в молодости, просят назвать фаворита в конкретном жанре или даже составить топ лучших.
- Инопланетянин (1982)
- Титаник (1997)
- Крёстный отец (1972)
- Мир Дикого Запада (1973)
- Звуки музыки (1965)
- Непрощённый (1992)
Арни любит сплошную классику без примесей артхауса, в том числе «Инопланетянина», который когда-то сильно задвинул на второй план его собственный фильм «Конан-варвар», представляемый той же студией Universal Pictures. Тут также не могло не быть фильмов кумира Арнольда Клинта Иствуда («Непрощённый») и самого главного режиссёра в его карьере Джеймса Кэмерона («Титаник»).
- Крёстный отец 2 (1974)
- Славные парни (1990)
- Успеть до полуночи (1988)
- Челюсти (1975)
- Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964)
Актёр очень любит криминальную классику, особенно ту, где в кадре Роберт Де Ниро. Он явно главный кумир Деймона. Но и куда в таких списках от звёзд без Спилберга с Кубриком.
- Сияние (1980)
- Крупная рыба (2003)
- Лабиринт Фавна (2006)
- Забавная мордашка (1957)
Молодая актриса тоже не обошла Кубрика стороной, выделив его «Сияние». Вообще молодые актёры и актрисы часто начинают со съёмок в ужастиках (что произошло и с Аней), режиссёры которых часто заставляют своих подопечных смотреть хорроровую классику.
- Тропы славы (1957)
- Гражданин Кейн (1941)
- Седьмая печать (1957)
- Семь самураев (1954)
- 8 с половиной (1963)
- Пиноккио (1940)
Актёр из знаменитой труппы Монти Пайтон, ставший отличным режиссёром, прошёлся по работам своих классических коллег, выделив фильмы Стэнли Кубрика, Орсона Уэллса, Ингмара Бергмана, Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Ну а как могло быть иначе? А ещё Терри любит дебютную полнометражку Диснея «Пиноккио».
- Охотник на оленей (1978)
- Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)
- Поющие под дождем (1951)
- Гольф-клуб (1980)
В клубе поклонников Роберта Де Ниро пополнение. Хью выбрал антивоенный шедевр «Охотник на оленей». Среди интересного здесь не особо популярный в России «Гольф-клуб» от режиссёра «Дня сурка» и сценариста «Охотников за привидениями» Харольда Рэмиса.
- Квартира (1960)
- Это — Spinal Tap (1984)
- Будучи там (1979)
- Каникулы господина Юло (1953)
- История игрушек (1995)
Британский актёр выбрал множество неочевидных картин, но вот «Квартира» — популярнейшая комедийная классика с 5 «Оскарами». Вообще все фильмы в его списке комедии, в чём мы и не сомневались. Наверняка именно ими он и вдохновлялся уже в своей карьере.
- Однажды на Диком Западе (1968)
- К востоку от рая (1955)
- Апокалипсис сегодня (1979)
- Чокнутый профессор (1963)
- Заводной апельсин (1971)
В списке Кейджа стоит выделить оригинального «Чокнутого профессора», который является пародией на знаменитую повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Современный зритель скорее знаком с более новой версией 1996 года с Эдди Мёрфи в главной роли. Кроме этой эксцентричной комедии в списке Кейджа сплошная классика.
- Мулен Руж! (2001)
- Моби Дик (1956)
- Жизнь Пи (2012)
- Ровно в полдень (1952)
- Джоси Уэйлс — человек вне закона (1976)
Ветерану Голливуда нравятся в том числе и довольно свежие фильмы, снятые в этом веке. Ну и куда же без вестернов — жанра его молодости. В том числе Морган отметил фильм своего коллеги, сотрудничество с которым принёсло самому Фримену его единственный «Оскар» — речь, конечно, о Клинте Иствуде. В отличие от Арнольда актёр выбрал менее известный вестерн Клинта «Джоси Уэйлс — человек вне закона».
- Аризонская мечта (1991)
- Без удержу (2001)
- Джулия (2008)
- Мое сердце биться перестало (2005)
- Охотники за головами (2011)
Актёр напомнил о существовании не самого известного фильма с молодым Джонни Деппом в главной роли «Аризонская мечта», который снял Эмир Кустурица. Вообще Паттинсон удивил, назвав две французских картины далеко не первой звёздности «Без удержу» и «Мое сердце биться перестало». Также он поклонник довольно жёсткой норвежской драмы «Охотники за головами». Интересный вкус у человека.
- Похитители велосипедов (1948)
- Пир Бабетты (1987)
- Восход солнца (1927)
Тот самый актёр, который часто называет любимыми картины со своим участием. Ну так заслужил! А вот среди тех, где его нет, он выделил премиальные, но довольно старые фильмы, в том числе итальянский шедевр «Похитители велосипедов».
- Пролетая над гнездом кукушки (1975)
- Крёстный отец 2 (1974)
- Инопланетянин (1982)
- Охотник на оленей (1978)
- Добро пожаловать, мистер Маршалл (1953)
Испанец будто бы подглядел ответы у других коллег и выдал базу, добавив легендарный фильм про психлечебницу и не особо известную, но премиальную комедию со своей родины «Добро пожаловать, мистер Маршалл».
- Школьный бал (1980)
- Астрал (2010)
- Одержимая (1981)
- Ведьма (2015)
- Персона (1966)
Молодую актрису как-то попросили назвать исключительно любимые хорроры, и она выдала интересные варианты. В том числе слэшер «Школьный бал» с восходящей звездой жанра Джейми Ли Кёртис и внезапно Лесли Нильсеном, который уже вроде как перебрался в комедийное амплуа и появился в том же году в знаменитом «Аэроплане». Также Дженна включила в список экзистенциальную драму Ингмара Бергмана «Персона». Тут снова можно предположить, что актриса смотрела подобное кино готовясь к одной из своих ролей в ужастике.
- Сердце Ангела (1987)
- Хад (1962)
- Адаптация (2002)
- Индеец-беглец (1991)
- Мастер (2012)
Давно нам не попадались поклонники Де Ниро, не так ли? В «Сердце ангела» Роберт сыграл Люцифера, и это выглядело завораживающе. Вообще у Мэттью разнообразный вкус: тут и вестерн с Полом Ньюманом, и хитроумная мета-комедия «Адаптация», и драма Пола Томаса Андерсона с выдающейся ролью Хоакина Феникса. Ну и дебютная режиссёрская работа Шона Пенна «Индеец-беглец», сценарий к которой основан на песне Брюса Спрингстина «Highway Patrolman».
Чей список понравился вам больше всего? И на чей ещё топ интересно было бы посмотреть?
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