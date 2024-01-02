Ныряльщики за монетами в самую ядовитую реку в мире

Мужчины на лодках плавают под мостом и ждут, когда на него поднимется кто-то из верующих. По традиции тот должен «дать реке дары». Это вещи, угощение и монеты. Именно монеты им и нужны, еду из такой реки есть не безопасно, слава богам, даже эти ныряльщики это понимают.

Ныряльщики плавают на реке на лодках, и бросаются в воду наперегонки, когда видят наживу. Так что среди парней еще и конкуренция.