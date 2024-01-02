Ныряльщики за монетами в самую ядовитую реку в мире

Как живут бедные индусы, выбравшие себе в качестве работы поиск монет на дне самой отравленной реки в Индии – Ямуне.
Ямуна – священная река, и одновременно это не мешает КАЖДОЙ фабрике вдоль русла сливать в нее свои отходы, включая химические производства.
Потому река давно поменяла свой цвет на грязно-серый с голубого, а на берегах регулярно взбивается пена в человеческий рост. Рядом с которой верующие омываются, а потом радостно фотографируются.
Каста ныряльщиков
И на этой реке есть своя маленькая каста ныряльщиков. Это неприкасаемые, которые просто не видят себе другого варианта заработка.
Мужчины на лодках плавают под мостом и ждут, когда на него поднимется кто-то из верующих. По традиции тот должен «дать реке дары». Это вещи, угощение и монеты. Именно монеты им и нужны, еду из такой реки есть не безопасно, слава богам, даже эти ныряльщики это понимают.
Ныряльщики плавают на реке на лодках, и бросаются в воду наперегонки, когда видят наживу. Так что среди парней еще и конкуренция.
Каждый ныряльщик страдает от раздражения в глазах, а также постоянной усталости от легкого отравления токсичными веществами. Они много отдыхают, могут пропустить день, если прошлый день был с хорошим уловом.
Это такой маленький «больничный», и одновременно – самая удобная из форм работ для ленивых людей. Ты можешь просто не пойти на работу и она никуда от тебя не денется.
Сколько приносит река своим жертвам
Удачный нырок – это обычно рупий тридцать (32 рубля), если ты успел первым до конкурентов. За день можно нанырять от 100 до 300 рупий. На то, чтобы прожить, хватит.
- Ямуна – наша богиня, потому что она нас кормит, - говорят ныряльщики. Хотя кормятся они очевидно за счет других верующих – кидающих эти монетки.
Иногда они достают старинные монетки, которые были брошены туда тридцать-сорок лет назад. Их можно продавать в интернете, и некоторые, которые знают, кому продать монеты, на этом неплохо получают.
Но обычно их забирают по цене чуть выше обычной «пасущиеся» вокруг деревень ныряльщиков коллекционеры. Самостоятельно найти покупателя и оценить адекватно монетку они не могут.
Женщин среди ныряльщиков нет. Это слишком опасно для женского здоровья, да и конкуренток-женщин они в свою среду не допустят.
Источник:
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